В Петербурге мужчина вызывал скорую для своей подруги, а потом напал на врача

Что было у нетрезвого товарища в голове, когда он начал бросаться на врачей, а потом попытался наподдать водителю скорой? Вопрос вопросов.
Рано утром 10 мая житель Санкт-Петербурга вызвал скорую помощь для своей подруги. Молодые люди отмечали 9 мая и, похоже, не могли остановиться. В какой-то момент женщине стало плохо, и её верный рыцарь решил позаботиться о даме.
Медики прибыли на улицу Ломоносова, а дальше события разворачивались таким образом, что помощь потребовалась не столько пациентке, сколько им самим.
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Видимо, мужчине не понравился уровень оказания медпомощи и, он, непротрезвевший после праздничных выходных, внезапно погнался за эскулапами, когда те садились в машину. Он размахивал кулаками и раздавал тумаки направо и налево. Досталось и медикам, и (чуть-чуть) водителю скорой.
Медработники были вынуждены нажать кнопку тревожной сигнализации, и воинствующего петербуржца угомонили стражи порядка. По сообщению пресс-службы петербургского отделения Росгвардии, буйного мужчину доставили в ОВД, а пострадавшему врачу пришлось обращаться за помощью к своим коллегам.
Задержанного 29-летнего агрессора, как сообщают местные СМИ, поместили в изолятор, а пострадавшему 33-летнему врачу диагностировали ушибы мягких тканей головы и грудной клетки. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.
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