FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7227 постов • 1006 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Петербурге мужчина вызывал скорую для своей подруги, а потом напал на врача

В Петербурге мужчина вызывал скорую для своей подруги, а потом напал на врача

Автор:
11 мая 2023 15:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Санкт-Петербург   Скорая   видео   врачи   драка   конфликт   не протрезвел   неадекват   
1461
2
1

Что было у нетрезвого товарища в голове, когда он начал бросаться на врачей, а потом попытался наподдать водителю скорой? Вопрос вопросов.

Рано утром 10 мая житель Санкт-Петербурга вызвал скорую помощь для своей подруги. Молодые люди отмечали 9 мая и, похоже, не могли остановиться. В какой-то момент женщине стало плохо, и её верный рыцарь решил позаботиться о даме.


Медики прибыли на улицу Ломоносова, а дальше события разворачивались таким образом, что помощь потребовалась не столько пациентке, сколько им самим.


Видимо, мужчине не понравился уровень оказания медпомощи и, он, непротрезвевший после праздничных выходных, внезапно погнался за эскулапами, когда те садились в машину. Он размахивал кулаками и раздавал тумаки направо и налево. Досталось и медикам, и (чуть-чуть) водителю скорой.


Медработники были вынуждены нажать кнопку тревожной сигнализации, и воинствующего петербуржца угомонили стражи порядка. По сообщению пресс-службы петербургского отделения Росгвардии, буйного мужчину доставили в ОВД, а пострадавшему врачу пришлось обращаться за помощью к своим коллегам.



Задержанного 29-летнего агрессора, как сообщают местные СМИ, поместили в изолятор, а пострадавшему 33-летнему врачу диагностировали ушибы мягких тканей головы и грудной клетки. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Санкт-Петербург   Скорая   видео   врачи   драка   конфликт   не протрезвел   неадекват   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
57k
Опиум для народа 2 часа назад
Давно пора приравнять нападение на врача при исполнении по тяжести к нападению на мента.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

181225



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Восемь пронзительных кадров о советских женщинах и их трудовом подвиге во время Великой Отечественной войны
Восемь пронзительных кадров о советских женщинах и их трудовом подвиге во время...
Знамя Победы появилось над Рейхстагом в Берлине
Знамя Победы появилось над Рейхстагом в Берлине
Набирающие популярность в сообществах
Lamborghini поставила новый рекорд по количеству машин в колонне
Lamborghini поставила новый рекорд по количеству машин в колонне
Современные российские фильмы о Великой Отечественной войне, за которые не стыдно
Современные российские фильмы о Великой Отечественной войне, за которые не стыдно
Как почтили память бойцов СВО по всей стране
Как почтили память бойцов СВО по всей стране
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В этом что-то есть

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#машина#автомир#авто аварии#факты#кино#картинки#интересно#соцсети
#Юмор#животные#автомобили#в мире#позитив#подборка#улыбнуло#маразм#люди#США
#Прикол#история#дтп#аварии#СССР#полиция#Реакция#забавно#Приколы#день победы
Как почтили память бойцов СВО по всей стране Как почтили память бойцов СВО по всей стране "Здорово, мальчишки!": чебоксарским парням не понравилось обращение, и они забросали обидчика шаурмой "Здорово, мальчишки!": чебоксарским парням не понравилось обращение, и они забросали обидчика... В Подмосковье сотрудники ресторана избили гостей за неудачную шутку В Подмосковье сотрудники ресторана избили гостей за неудачную шутку По стопам Лепса: Стас Барецкий поучаствовал в драке у паба, но оказался избит и ограблен По стопам Лепса: Стас Барецкий поучаствовал в драке у паба, но оказался избит и ограблен Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку "Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами "Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами

На что жалуетесь?

Вернуться