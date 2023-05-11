В Петербурге мужчина вызывал скорую для своей подруги, а потом напал на врача

Рано утром 10 мая житель Санкт-Петербурга вызвал скорую помощь для своей подруги. Молодые люди отмечали 9 мая и, похоже, не могли остановиться. В какой-то момент женщине стало плохо, и её верный рыцарь решил позаботиться о даме.

Медики прибыли на улицу Ломоносова, а дальше события разворачивались таким образом, что помощь потребовалась не столько пациентке, сколько им самим.