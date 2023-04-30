В Волгограде комар заразил мужика червяком

И это не единственный случай в Волгоградской области. Так, только в прошлом году 15 человек обратились к врачам с такой проблемой.

Единственный плюс - умереть от гельминта невозможно, да и сам червяк в теле человека живет недолго. Врачи-инфекционисты напоминают, что если после укуса комара долго не проходит зуд и дискомфорт, то стоит обратиться в больницу. Мази и таблетки с этой проблемой справиться не смогут.