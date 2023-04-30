В Волгограде комар заразил мужика червяком

С первого взгляда кажется, что новость абсурднее некуда, но, оказывается, не все так однозначно.
Началось все с того, что житель Волгограда обратился к врачам со странным зудом в груди. Врачи осмотрели его и пришли к выводу, что под кожей у мужчины жил червь-паразит, а когда червяка хирурги вытащили, выяснилось, что он еще и 15 см в длину.
Паразит называется гельминтом и может передвигаться под кожей своего хозяина со скоростью 20 сантиметров в сутки. Но самое интересное, что заразил волгоградца комар. Кровосос был просто переносчиком заразы, а носителем бродячие собаки. Комар напился крови больной собаки, подцепил личинку червя, а потом решил полакомиться мужиком, оставив после себя не только укус, но и крайне неприятный подарочек.
И это не единственный случай в Волгоградской области. Так, только в прошлом году 15 человек обратились к врачам с такой проблемой.
Единственный плюс - умереть от гельминта невозможно, да и сам червяк в теле человека живет недолго. Врачи-инфекционисты напоминают, что если после укуса комара долго не проходит зуд и дискомфорт, то стоит обратиться в больницу. Мази и таблетки с этой проблемой справиться не смогут.
Источник:
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Что за гельминт? Откуда он взялся? Это местное заболевание или было завезено? Были такие заражения в прошлом?
Уровень статьи - ОБС. Даже не смотря на приклеенное видео.