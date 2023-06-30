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"Я обслуживала его быт": россиянка уехала в Польшу с айтишником - и жалуется на беспросветную жизнь

"Я обслуживала его быт": россиянка уехала в Польшу с айтишником - и жалуется на беспросветную жизнь

Автор:
30 июня 2023 12:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Польша   айтишник   домохозяйка   жалоба   отношения   релоканты   семейная жизнь   
2275
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Она мечтала об интересной жизни и саморазвитии, а получила унылое существование и бесконечное обслуживание мужа. Но есть нюанс.

Многие специалисты IT работают за рубежом, и для российских девушек являются желанными женихами. Еще бы! С таким и мир посмотришь, и в плане финансов с ним будет явно легче, чем с курьером из Урюпинска. Героиня видео утверждает, что не всё так просто. Да, в другую страну айтишник вывезет, а потом мечты разобьются о быт. Ей, бедняжке, пришлось горбатиться у плиты, стирать и убирать, как какой-то домработнице. А ведь мечталось совсем о другом.



А теперь тот самый нюанс. Оказывается, что этот моральный урод, поработивший несчастную девушку и заставивший пахать на ниве домохозяйства, был единственным работником в семье.


Вот же бедняжка! Давайте её пожалеем!

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Метки: Видео   Польша   айтишник   домохозяйка   жалоба   отношения   релоканты   семейная жизнь   
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17  комментариев
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3k
Игорь Час назад
а это принципиально - во время монолога себя в порядок приводить?
она еще бы в сортир пошла и сидя на унитазе все это говорила, попутно попердывая.
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1k
Николай 5 минут назад
Не надо ехать в польшу чтобы ТП расстроилась из-за стирки или готовки.
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10k
Dabus 10 минут назад
Тут основное, что они договорились в самом начале - но он стал выламывать её, не на то о чём они договаривались, а на то что ему было удобно. Вот в этом и вся суть проблемы, а вовсе не в том что она какая-то "неправильная и меркантильная стерва" как тут многие пишут.
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3k
Константин 19 минут назад
Ну она же все правильно сказала: он работает, она по дому хозяйничает. Ну дак, если хочешь делить быт, то и работать тоже иди.
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1k
sport404 19 минут назад
Ну так беги. Фиг ли ты ноешь! Задолбали вот такие тепличные растения со своим нытьем. Не устраивает, иди работай. А не сиди на шее. Тогда и сможешь полноценно права качать. А так хоть какой то от тебя смысл есть по дому.
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2k
anatolis 24 минуты назад
А что не сказала про бесплатную писечку.
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400
Knives22 anatolis 21 минуту назад
Если подсчитать расходы писечка явно не бесплатная выходит. Возможно дешевле было бы нанимать профессионалок.
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383
Добрый Доктор Полчаса назад
Как же ему повезло, что она сбежала ))
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6k
vasilykopkov Полчаса назад
Классно, прям "по феминистски..."
"Ты будешь работать, а я заниматься саморазвитием. И так всю жизнь..."
"Работа по дому? не , не слышала..."
Представляю, что она ему там "3 раза в день готовила".
В лучшем случае разогревала полуфабрикаты. Но скорее всего - открывала консервы...
Диагноз - "ТП обыкновенная."
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400
Knives22 Полчаса назад
А до этого ей наверное мама убирала и стирала или папа, или оба. Ну допустим делят домашние обязанности пополам, тогда вопрос а зачем она тогда вообще нужна. Ведь получается каждый о себе сам заботится. Мужик работает, а эта получается только деньги сосет.
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11k
zlopisec 37 минут назад
Сжечь суку....
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4k
Еркен 43 минуты назад
Да сомневаюсь, что у нее и сбережения были, просто очередная "хочу все, но делать для этого не хочу". Ну ничего побудет одна и начнет работать, кушать хочется всегда.
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131
Trueman Час назад
бесполезное создание
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12k
..: Атеист :.. Час назад
Хотела быть содержанкой, так бы и сказал. Дунька.
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10k
Летучий Мыш Час назад
Ну сбежала и хорошо.
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