"Я обслуживала его быт": россиянка уехала в Польшу с айтишником - и жалуется на беспросветную жизнь

Она мечтала об интересной жизни и саморазвитии, а получила унылое существование и бесконечное обслуживание мужа. Но есть нюанс.
Многие специалисты IT работают за рубежом, и для российских девушек являются желанными женихами. Еще бы! С таким и мир посмотришь, и в плане финансов с ним будет явно легче, чем с курьером из Урюпинска. Героиня видео утверждает, что не всё так просто. Да, в другую страну айтишник вывезет, а потом мечты разобьются о быт. Ей, бедняжке, пришлось горбатиться у плиты, стирать и убирать, как какой-то домработнице. А ведь мечталось совсем о другом.
А теперь тот самый нюанс. Оказывается, что этот моральный урод, поработивший несчастную девушку и заставивший пахать на ниве домохозяйства, был единственным работником в семье.
Вот же бедняжка! Давайте её пожалеем!
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она еще бы в сортир пошла и сидя на унитазе все это говорила, попутно попердывая.
"Ты будешь работать, а я заниматься саморазвитием. И так всю жизнь..."
"Работа по дому? не , не слышала..."
Представляю, что она ему там "3 раза в день готовила".
В лучшем случае разогревала полуфабрикаты. Но скорее всего - открывала консервы...
Диагноз - "ТП обыкновенная."