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30 раз, когда люди пошли "против системы" и протоптали дорожки

30 раз, когда люди пошли "против системы" и протоптали дорожки

Автор:
16 октября 2023 19:15
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   город   городская жизнь   дороги   люди   тропа   тропинки   фото   
847
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Бывают случаи, когда пешеходы на городских улицах протаптывают тропинки, которые порой противоречат правилам, но зато экономят время и более удобны. Для описания таких протоптанных дорожек есть очень любопытное понятие "Desire path" (или желаемый путь). Некоторые из них появляются за несколько дней, и остаются годами. Взглянем на несколько ярких примеров таких дорожек!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   город   городская жизнь   дороги   люди   тропа   тропинки   фото   
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3  комментария
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1M
NAZARETH (модер) 14 минут назад
У нас в парке Тищенко «Детский парк» Челябинск, в этом году печатный бетон на дорожках положили. Работали гастарбайтеры, я тендер проиграл...
Ну, чтож, весной посмотрим...
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1k
bigkoss 2 минуты назад
Молва гласит о том, как трижды герой социалистического труда, академик Академии Наук СССР И.В.Курчатов, став во главе института, впоследствии получившего название Института атомной энергии, а после смерти академика и его имя, решил проблему хождения по газонам со всей присущей советскому физику фундаментальностью и изящностью решения. Он распорядился не асфальтировать дорожки на прилегающей к институту территории, а дождаться, пока сотрудники института сами протопчут тропинки там, где им удобнее всего ходить. А потом конечно заасфальтировал.
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1
2023 3 минуты назад
Зачем обязательно все дорожки закатывать в асфальт? Может людям нравится ходить по земле, по тропинкам )) Хотя да, после дождя будет грязновато...
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