30 раз, когда люди пошли "против системы" и протоптали дорожки

Бывают случаи, когда пешеходы на городских улицах протаптывают тропинки, которые порой противоречат правилам, но зато экономят время и более удобны. Для описания таких протоптанных дорожек есть очень любопытное понятие "Desire path" (или желаемый путь). Некоторые из них появляются за несколько дней, и остаются годами. Взглянем на несколько ярких примеров таких дорожек!