30 раз, когда люди пошли "против системы" и протоптали дорожки

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Бывают случаи, когда пешеходы на городских улицах протаптывают тропинки, которые порой противоречат правилам, но зато экономят время и более удобны. Для описания таких протоптанных дорожек есть очень любопытное понятие "Desire path" (или желаемый путь). Некоторые из них появляются за несколько дней, и остаются годами. Взглянем на несколько ярких примеров таких дорожек!
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11. Людей не победить. На одной протоптанной тропе посадили дерево - но они создали другую рядом
16. "Три года назад я опубликовал фото с этой тропинкой в нашем кампусе. Ура, нас услышали - и делают дорожку"
22. "Студенты в моём университете протоптали тропинку, и университет её "узаконил". Но поверх мы сделали ещё одну импровизированную тропинку..."
24. "15 лет назад мы с друзьями напились и нарисовали "зебру" на дороге рядом с колледжем. Удивительно, но люди начали по ней ходить. Позже власти сделали там настоящую зебру"
29. Два торговых центра разделены железнодорожными путями. Несмотря на запрещающие знаки, людей не остановить!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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