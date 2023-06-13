16 доказательств того, что все мы — маленькие человечки в большом мире

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Всё познаётся в сравнении. И если сравнить нас, людей, с этим огромным миром или представить себя в масштабах вселенной, мы покажемся всего лишь песчинками, маленькими человечками. Эта подборка — как раз о том, какой большой, — а иногда опасный и непредсказуемый, — мир нас окружает.
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14. Гигантская статуя мальчика по имени Эдди, внутрь которой дети могут забраться в детском музее EdVenture, США
Источник: — переведено специально для fishki.net
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