FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8324 поста • 840 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
16 доказательств того, что все мы — маленькие человечки в большом мире

16 доказательств того, что все мы — маленькие человечки в большом мире

Автор:
13 июня 2023 18:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   большие размеры   в мире   люди   мир   подборка   сравнение   фото   
1492
17

Всё познаётся в сравнении. И если сравнить нас, людей, с этим огромным миром или представить себя в масштабах вселенной, мы покажемся всего лишь песчинками, маленькими человечками. Эта подборка — как раз о том, какой большой, — а иногда опасный и непредсказуемый, — мир нас окружает.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   большие размеры   в мире   люди   мир   подборка   сравнение   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Мистер Фикс Час назад
По N7
Каким же ключом тянуть такую гайку?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Просто прохожий 14 минут назад
N7- это БОЛТ. Это только у баб всё что с резьбой винтик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88220



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Люди, которые решились на операцию по смене пола
Люди, которые решились на операцию по смене пола
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#новости#машина#Прикол#позитив#ДТП#подборка#Приколы#космос
#в мире#интересно#автомир#кино#Россия#факты#авто аварии#дети#фильм#путешествия
#люди#автомобили#история#СССР#животные#аварии#Автовсячина#картинки#Китай#улыбнуло
Как купить дом и не остаться в лопухах Как купить дом и не остаться в лопухах В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться