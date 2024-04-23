30 лучших свадебных фото по версии FdB Awards-2024

Автор:
23 апреля 2024 19:21
Свадьба это событие, всегда наполненное эмоциями, счастьем и любовью. Такие эмоции приятно запечатлеть, чтобы потом с радостью вспоминать. Конкурс FdB Awards ежегодно собирает самые трогательные, забавные и удивительные кадры со свадеб со всего мира, чтобы вдохновить миллионы людей. В этом году жюри выбирало лучшие кадры из 1500 работ от фотографов из 15 стран мира. Посмотрим на лучшие снимки!
1. "Потише там". Фотограф - Dami Saez
2. "Улыбочку!" Фотограф - Giuliano Lo Re
3. "Пошёл дождь, но какая разница, если есть любовь". Фотограф - Marcelo Dias
4. "Невеста занята важным делом". Фотограф - Victor Sarabia
5. "Фата в полёте". Фотограф - Mike Dumonceau
6. "Дорогой, ты уверен, что это дорога к алтарю?" Фотограф - Fabio Miglio
7. "Дети такие дети!" Фотограф - Carmelo Ucchino
8. "Пожалуй, посплю". Фотограф - Marco Miglianti
9. "Кто приглашал чаек?" Фотограф - Mike Dumonceau
10. "Прокатишься со мной?" Фотограф - Alberto Ramirez
11. "Не плачь". Фотограф - Gabriel Fuselli
12. "Любовь - как дождь посреди пустыни". Фотограф - Gaetano Pipitone
13. "У картины Гойи". Фотограф - Ada Maldonado
14. "Индийская свадьба". Фотограф - Raul Gori
15. "Выход жениха и невесты". Фотограф - Simona Cancelli
16. "Момент, которого никто не ждал". Фотограф - Gaetano Pipitone
17. "Я просто попробую". Фотограф - Barbara Fabbri
18. "Эмоции". Фотограф - Marta Monés
19. "Сбой в матрице". Фотограф - David Copado
20. Фотограф - Simona Cancelli
21. "Жених в прыжке". Фотограф - Carmen Queralt
22. "Спрятанные лица". Фотограф - Rafael Ramajo
23. "Примерка". Фотограф - Erika Fayolle
24. "Жених без головы". Фотограф - Ismael Peña
25. "Все хотят поймать букет". Фотограф - Noelia Ferrera
26. Свадьба - это весело. Фотограф Fran Ortiz
27. "Объятия". Фотограф - Noelia Ferrera
28. "Подготовка". Фотограф - Raquel Torralba
29. "Помощница". Фотограф - Chloe Perez
30. "Счастье". Фотограф - Juanfra Garcia
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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