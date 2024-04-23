30 лучших свадебных фото по версии FdB Awards-2024

Свадьба это событие, всегда наполненное эмоциями, счастьем и любовью. Такие эмоции приятно запечатлеть, чтобы потом с радостью вспоминать. Конкурс FdB Awards ежегодно собирает самые трогательные, забавные и удивительные кадры со свадеб со всего мира, чтобы вдохновить миллионы людей. В этом году жюри выбирало лучшие кадры из 1500 работ от фотографов из 15 стран мира. Посмотрим на лучшие снимки!