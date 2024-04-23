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30 лучших свадебных фото по версии FdB Awards-2024

30 лучших свадебных фото по версии FdB Awards-2024

Автор:
23 апреля 2024 19:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   красивые фото   люди   свадебные снимки   свадебные фото   свадьба   свадьбы   фото   
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Свадьба это событие, всегда наполненное эмоциями, счастьем и любовью. Такие эмоции приятно запечатлеть, чтобы потом с радостью вспоминать. Конкурс FdB Awards ежегодно собирает самые трогательные, забавные и удивительные кадры со свадеб со всего мира, чтобы вдохновить миллионы людей. В этом году жюри выбирало лучшие кадры из 1500 работ от фотографов из 15 стран мира. Посмотрим на лучшие снимки!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   красивые фото   люди   свадебные снимки   свадебные фото   свадьба   свадьбы   фото   
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1668 постов (1608 в горячем)

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