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Не надо так: 30 ленивых людей, которым сложно сделать самые простые вещи

Не надо так: 30 ленивых людей, которым сложно сделать самые простые вещи

Автор:
27 марта 2024 08:30
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   ленивые   ленивые люди   лень   люди   мусор   уборка   фото   
1338
31

Убрать после себя, выкинуть мусор в урну, закрыть тюбик с зубной пастой, навести порядок — это такие простые вещи. Однако, не всем это даётся легко. Некоторые люди настолько ленивы, что не могут сделать и банальнейших вещей. Взглянем на подборку из таких примеров — и давайте будем лучше!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   ленивые   ленивые люди   лень   люди   мусор   уборка   фото   
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9  комментариев
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61k
dima423 Час назад
Да сколько раз повторять...это не лень, это ХАМСТВО и СВИНСТВО!)
А лень это двигатель прогресса, когда человеку не хочется что то делать и он находит оптимальный самый простой путь решения проблемы, но при этом он ее решает)
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81
ГТА Форевер 2 минуты назад
24 - таких собак, типа как хаски, надо "выбеговать", ногами ты за ними не угонишься, а так они побегают и спокойнее становятся..
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234
DuckTales 2 минуты назад
Контактные линзы и кружки ... было такое, бесило не реально ...
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turyst Час назад
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1642 поста (1585 в горячем)

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