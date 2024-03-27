Не надо так: 30 ленивых людей, которым сложно сделать самые простые вещи

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Убрать после себя, выкинуть мусор в урну, закрыть тюбик с зубной пастой, навести порядок — это такие простые вещи. Однако, не всем это даётся легко. Некоторые люди настолько ленивы, что не могут сделать и банальнейших вещей. Взглянем на подборку из таких примеров — и давайте будем лучше!
1. "В службе доставки сказали, что посылку оставили 2 недели назад. Только когда снег немного подтаял, я увидел её.. В километре от дома"
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5. Те самые люди, которые оставляют продукты, которые должны храниться в холодильнике, на полках..
10. "У моей девушки есть плохая привычка - бросать использованные контактные линзы за нашу кровать. Теперь тут кладбище"
23. "Курьер оставил мои пиццы на углу дома. При этом он даже позвонил в дверной звонок. Но все равно оставил их там"
25. "Мой сосед въехал в наш забор пару месяцев назад. До сих пор так и не убрал ничего и не предложил помощь"
27. "Сотрудники нашего торгового центра слишком ленивы, чтобы спуститься на два этажа ниже и отдать всё это на переработку"
28. "Вместо того, чтобы каждый раз мыть и использовать одну и ту же сковородку, мой сосед по квартире каждый раз использует разные, пока не наберётся стопка грязных"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Жизнь Разное Фотографии ленивые ленивые люди лень люди мусор уборка фото
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А лень это двигатель прогресса, когда человеку не хочется что то делать и он находит оптимальный самый простой путь решения проблемы, но при этом он ее решает)