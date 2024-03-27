Не надо так: 30 ленивых людей, которым сложно сделать самые простые вещи

Убрать после себя, выкинуть мусор в урну, закрыть тюбик с зубной пастой, навести порядок — это такие простые вещи. Однако, не всем это даётся легко. Некоторые люди настолько ленивы, что не могут сделать и банальнейших вещей. Взглянем на подборку из таких примеров — и давайте будем лучше!