16 женщин, чьё увлечение фотошопом вышло из-под контроля

Слева — фото, справа — скрин из прямого эфира в Тиктоке. В комментариях писали, что не были готовы к реальному виду женщины, и что для многих это было как скример в ужастиках.

«Она БУКВАЛЬНО проживает всю свою жизнь в прямом эфире. Я постоянно вижу, как она появляется в моей ленте», — написал один из пользователей.