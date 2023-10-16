16 женщин, чьё увлечение фотошопом вышло из-под контроля

Не будем кривить душой, сегодня многие из нас хоть немного, но шаманят над своими фотографиями. Нет ничего плохого в том, чтобы подправить яркость/контрастность фотографии или замазать пару прыщей, но порой эти исправления выходят из-под контроля, и люди начинают подставлять себе другие лица, буквально превращаюсь в кого-то другого.
На это было бы абсолютно всё равно, если бы это не заставляло сомневаться в своей внешности тех, кто принимает «идеальные» фейковые фотографии за чистую монету. Сегодня мы бы хотели вывести таких инста-обманщиков на чистую воду, чтобы доказать, что натуральность всегда лучше, и что нельзя ничему верить в Интернете.
Слева — фото, справа — скрин из прямого эфира в Тиктоке. В комментариях писали, что не были готовы к реальному виду женщины, и что для многих это было как скример в ужастиках.
«Она БУКВАЛЬНО проживает всю свою жизнь в прямом эфире. Я постоянно вижу, как она появляется в моей ленте», — написал один из пользователей.
Внезапный выход на сцену ушей, из-за собранных волос на затылке, стало для многих настоящим сюрпризом. Несмотря на это многие пользователи писали, что находят женщину красивой, и что «фильтрами она портит свою естественную красоту».
Виртуальный макияж, для которого нет преград. «Я не понимаю, как она не заметила "губы" на своей кружке», — написал пользователь, опубликовавший это фото.
Фото слева — женщина выложила в Интернет, фото справа — на котором её отметили. Кажется, некоторые наряды существуют только для того, чтобы люди в них себя редактировали.
«Она известна тем, что редактирует свои фотографии. В ее стране все знают, что на самом деле она не выглядит так, на левом фото», — написал один из пользователей. В комментариях много писали о пропорциях женщины на левом фото, которые оставили пользователей в замешательстве.
«Мы познакомились с ней в 2011 году. Примерно с 2018 года у меня не было от нее никаких новостей. Я нашла ее в Сети несколько дней назад. Я не могу в это поверить, ха-ха», — написал пользователь, опубликовавший фото.
Фильтр убрал лишний вес с лица женщины и даже немного изменил форму её черепа. Это настолько наглая ложь, что самое время ей задуматься о спасении души.
А вы думали знаменитости с красных ковровых дорожек не врут? Теперь вы знаете, откуда у неё такие пышные волосы..
Она прекрасно выглядит в реальной жизни, но после просмотра отретушированной версии, оригинал начинает выглядеть пресным. Так и прогрессирует ложь.
На левом фото часть её колье просто растворяется в никуда. Грустно от того, что обманывая других, она только делает хуже себе.
Но что хуже всего, он также нафотошопил более хороший вид своей работы. Если вы обратите внимание, то на левом фото красные прядки не такие длинные.
На самом деле далеко не все клиенты согласятся, чтобы мастера беспощадно фотошопили их внешность.
Спасибо фильтру, который «задвинул» нос и подбородок девушки назад. Если её целью было привлечь внимание к проблемным участкам на своём лице, то это ей удалось.
Мы отказываемся верить, что этих людей узнают в реальной жизни, и что им не приходится доказывать, что они «те самые», когда появляются на публичных мероприятиях.
Да, это определённо не постановочное и не отредактированное фото. Ведь все смотрят спортивные матчи на расстоянии 15 см от телевизора в ковбойских сапогах?
Слева — большая рука, маленькая попа, широкие плечи и коричневая кожа, слева — всё наоборот. Забавно, что ретушёру пришлось дорисовывать правую руку, которая, кстати, выглядит больше левой.
«На Филиппинах все хотят быть белыми. Во всем есть какое-то отбеливающее средство, в мыле, дезодоранте, лосьоне и даже в напитках!», — написал один из пользователей в комментариях.
«Ей около 35! Раньше она работала в солярии. Думаю, она немного переборщила с загаром», — написал пользователь, опубликовавший это фото.
Фильтр буквально заставил её выглядеть как абсолютно другой человек. Как вы относитесь к людям, которые притворяются в Интернете кем-то другим?
Пользователи подметили, что не левом фото девушка выглядит так, словно у неё на подбородке есть крошечная бородка. На самом деле на правом фото женщина выглядит так, словно пытается косплеить женщину на фото слева, и у неё не получается..
На фото вы можете видеть трансгендера по имени Никки Экзотика, во всяком случае так он/она представляется. Слева — фото из передачи, справа — кадр из видео.
Многие пользователи писали, что на самом деле Никки так не выглядит в реальности, и к лицу был применён состаривающий фильтр. Сейчас Никки 47 лет, и мы просмотрели другие фотографии, и руки и шея участника шоу выглядят довольно «уставшими».
Фотограф выбрал, пожалуй, один из самых нелестных ракурсов для съёмки. «По какой-то странной причине фотограф прыгнул в воду, чтобы создать всплеск, хотя он мог просто прифотошопить его», — написал пользователь, опубликовавший фото.
Источник:
- «Ты кто?»: люди, которые заигрались с фотошопом
- 17 случаев, когда «боги» фотошопа перестарались со своим желанием выглядеть идеально и неотразимо
- 20 девушек, которые так сильно фотошопят свои фото, что, возможно, уже забыли, как они выглядят на самом деле
- 15 раз, когда блогерши переборщили с фильтрами
- 16 людей, которые так сильно фотошопят свои снимки, будто никогда не собираются выходить из дома
автор, иди в жопу с таким постом