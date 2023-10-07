Бабирусса: их клыки растут прямо в мозг и протыкают его

Можно ли нападать с помощью клыков? Конечно! Спровоцируйте вашу кошку на агрессию и убедитесь в этом сами. Можно ли защищаться с помощью клыков? Естественно! Посмотрите на кабанов и слонов, и у вас отпадут все вопросы. Но можно ли самоуничтожиться от клыков? Оказывается, тоже да! Но додуматься до этого смогли только бабируссы.
Жители Сулавеси и расположенных рядом островов называют бабирусс свиными оленями. Верхние клыки их самцов настолько длинные, что закручиваются, словно рога. Их зверь использует для защиты глаз и морды. Попробуй, дотянись сквозь костяную броню лапой или зубами!
А вот нижние клыки бабирусса использует для атаки. Заостренные пики направлены вперёд. Получается интересная боевая связка: закрученные в бараний рог верхние зубы свин использует как щит, а нижние — как копья. И защита, и нападение! Очень удобно. Только вот есть одно «но».
Обе пары клыков растут всю жизнь, и это потенциально опасно. Чрезмерно отросшие нижние зубы мешают есть. А ест бабирусса много всякого: плоды, орехи, падаль. С верхними зубами ситуация и того хуже: слишком длинные верхние клыки сначала проткнут кожу и будут причинять зверю боль. А потом зубы продырявят череп. И всё: финита ля комедия.
Чтобы этого не случилось, бабирусса регулярно стачивает зубы о твёрдые предметы. Например, о других самцов. Самцы свинооленей отличаются настолько крутым нравом, что даже самки стараются держаться от них подальше. Добавьте к нетерпимости и агрессии добрые 100 кило жёсткой щетинистой кожи, жира и мускулов, и вы поймёте, почему самцы живут в одиночестве, подальше от стад самок с их детёнышами.
Но с января по август они становятся ещё более отбитыми. В это время у бабирусс проходит брачный сезон. Обезумевшие от гормонов самцы дерутся до последнего. В итоге самый злой боец с самыми длинными клыками сможет оплодотворить одну или нескольких самок, после чего его выпнут из стада на вольные хлеба.
Оно и неудивительно, ведь внутри группы царит атмосфера поддержки и доверия. Да, дамы могут выгнать чужака, но друг с другом они вежливы и общительны. Особенно это касается бабируссят. Уже через несколько дней после рождения малыши начинают отходить от мамы и проводить время с другими поросятами. Самки тоже проводят часы отдыха в компании друг друга.
Но, к сожалению, через год или два самцы станут заложниками своей природы. У них начнут расти большие острые клыки, они станут злее и грубее. С такими в дружной стае разговор короткий: позор, изгнание, одинокая жизнь в дождевых лесах. Иногда самцы (особенно молодые) держатся группами по 2-3 особи. Но такие объединения очень неустойчивы. Горячий нрав не способствует товарищескому настрою внутри мини-стада.
И это очень плохо. У бабирусс и так проблем полно: их леса вырубаются, а сами животины считаются вкусной и полезной дичью. А тут ещё и межполовые тёрки!
Источник:
- Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе
- Как ящерица отбрасывает хвост и не умирает от этого?
- Интересное из жизни бобров
- Раковина размером с кулак: 10 интересных фактов про гигантскую ахатину
- 10 интересных фактов и особенностей из жизни чепрачного тапира
А точнее ,согласно теории,такой вид и возникнуть не мог,так как подобные особи,возникшие впоследствии мутаций,не имели преимущества.
Природа придумала красивый способ "Старикам здесь не место"
Ну а за БАБ мужики воевали всегда и везде, начиная со времен простейших и архей
И до человека включительно