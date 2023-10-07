Бабирусса: их клыки растут прямо в мозг и протыкают его

Можно ли нападать с помощью клыков? Конечно! Спровоцируйте вашу кошку на агрессию и убедитесь в этом сами. Можно ли защищаться с помощью клыков? Естественно! Посмотрите на кабанов и слонов, и у вас отпадут все вопросы. Но можно ли самоуничтожиться от клыков? Оказывается, тоже да! Но додуматься до этого смогли только бабируссы.