13 самых опасных видов рыб, которые являются настоящими злодеями подводного мира

Это эдакие хулиганы водного царства. Некоторые рыбы обладают ядовитыми жалами, колючками или зубами, способными нанести серьёзные травмы или даже привести к летальному исходу. Другие отличаются невероятным уровнем агрессии, из-за чего они готовы нападать на всё, что движется или представляет хотя бы минимальную опасность для их жизни. Давайте посмотрим, как выглядят самые дерзкие представители рыбного мира.