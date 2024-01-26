Спинорог: почему у этих рыб «человеческий рот»?

Практически любой спинорог смело мог бы стать звездой дорогой клиники по пластике губ. Ну вы только посмотрите на эти аккуратные формы! Только вся красота у рыб естественная, натуральная, от самой природы-матушки. Но зачем? Неужели среди морских обитателей тоже модно так плавать?
Спинороги, спинороговые или, как их метко называют англоязычные учёные, триггерфиши, — семейство, насчитывающее около 40 видов. Большинство представителей — это рыбины среднего размера, от 20 до 50 сантиметров. Зато в вариациях раскрасок триггерфишам нет равных! Каких только не встретишь: и однотонные с элегантным металлическим блеском, и в крапинку, и в полосочку, и как будто ребёнок с бодуна разукрасил. Вся эта пестрота — не вычурность, а необходимость: большинство ярко окрашенных особей живут среди коралловых рифов мирового океана. А там — чем ты больше похож на Леди Гагу, тем выше шанс затеряться.
Но не яркость окраски привлекла нас в триггерфиш. А их пухлые губки! Необычный, почти человеческий ротовой аппарат рыбки используют для охоты на бронированных придонных существ. Мясистая губная часть моськи защищает рыб от острых осколков раковин и шипов, а крепкие зубы с лёгкостью дробят морских ежей, звёзд, крабов и прочую мелюзгу. Никакой конспирологии, чистая биология!
Обычно спинороги этим и заняты: весь день они прочёсывают дно в поисках покушать. Иногда ради вкусняшки могут и камни подвигать, авось там кто-то затаился. И всё бы ничего, но если рыб триггернуть — мало не покажется!
Для нападения рыбинам много поводов не надо, достаточно просто проплыть рядом с их территорией, и, упаси боже, неподалёку от нерестилища! Размер вторженца спинорогов абсолютно не волнует, рыбы нападают даже на аквалангистов. Что интересно, «своей» территорией спинороги считают не только пространство на дне, но и всю толщу воды. Так что вы можете даже не знать и не видеть, что вторглись во владения злобного рыба — а он вас уже заприметит. Несложно догадаться, что вверх от него уплывать бессмысленно!
Не будем докапываться, зачем спинорогам так много места, налоги за жильё они всё равно платить не будут. Лучше расскажем о том, как эти рыбины делят семейные обязанности. Брачный период разных видов спинорогов зависит от температуры воды, освещения и течения. Перед нерестом самец и самка совершают несложные ритуалы: плавают друг возле друга, готовят «гнездо» в виде ямки на песке, после чего она вымётывает икру, а он её оплодотворяет. Ну а дальше начинается удивительное: спинороги не покидают своих рыбят, а остаются охранять их. Причём за кладкой следят оба родителя!
В список родительских обязанностей входит отпугивание хищников и продувка икры водой для насыщения кислородом. Примечательно, что на территории одного самца могут нереститься от одной до десяти самок. И о потомстве каждой ему нужно позаботиться. Понятно теперь, почему эти рыбы такие вспыльчивые!
На сегодняшний день семейство триггерфишей представляет собой весьма широкое поле для исследования. Секреты многих видов и подвидов до сих пор не разгаданы, поведение не изучено, привычки не распознаны. И это при том, что многих спинорогов сейчас держат в качестве домашних любимцев. Только крепкий нрав не позволяет завести больше одной рыбины на аквариум. Но так даже интересней, ведь хозяину посчастливится наблюдать за недюжинным интеллектом этих удивительных созданий. Некоторые аквариумисты отмечают, что спинороги могут запоминать хозяев и учиться на своём опыте. Вот вам и глупые рыбы!
Источник:
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