Спинорог: почему у этих рыб «человеческий рот»?

Для нападения рыбинам много поводов не надо, достаточно просто проплыть рядом с их территорией, и, упаси боже, неподалёку от нерестилища! Размер вторженца спинорогов абсолютно не волнует, рыбы нападают даже на аквалангистов. Что интересно, «своей» территорией спинороги считают не только пространство на дне, но и всю толщу воды. Так что вы можете даже не знать и не видеть, что вторглись во владения злобного рыба — а он вас уже заприметит. Несложно догадаться, что вверх от него уплывать бессмысленно!