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Тайна острова Пасхи. Куда исчезли все деревья

Тайна острова Пасхи. Куда исчезли все деревья

Автор:
22 ноября 2023 08:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: деревья   интересно   остров пасхи   познавательно   природа   факты   фото   
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Так печально сейчас выглядит остров Пасхи. В первозданном виде, до прихода на остров людей, он был покрыт густым изумрудным лесом.

Давайте кратко разберем историю этого острова и его жителей и посмотрим на причины, которые привели к катастрофе.

Остров Пасхи - один из самых удаленных островов где живут люди. Находится на юго-востоке Тихого океана, расстояние до ближайшей континентальной суши - Чили - более 3500 км. Стал популярным из-за необычных статуй, которые натыканы по всему острову.

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Первыми поселенцами были не чилийцы, как можно было бы подумать (ведь Чили - ближайшая континентальная суша), а полинезийцы.

На пике местной цивилизации здесь проживало около 15 тысяч человек. Площадь - 160 квадратных километров, это примерно, как Выборг или Белгород по размеру.

Плотность населения составляла 94 человека на квадратный километр. Это относительно немного - на уровне Краснодарского края. Для сравнения, в Москве плотность населения превышает 5 тысяч человек на квадратный километр.

Густой лес на острове состоял из пальм Paschalococos disperta. Это единственный уникальный вид, который рос только на острове Пасхи. Сейчас эти пальмы исчезли окончательно.

Поселенцы стали хозяйничать на острове и уничтожать лес, освобождая землю под посевы. Росла популяция переселенцев и, соответственно, требовалось больше сельхозугодий. Плюс из пальм делали каноэ.

Началом конца для местной цивилизации стала вырубка лесов.

Местные жители думали, что боги защитят их от всяческих бед, в том числе и от экологической катастрофы. Хотя в то время еще и понятия такого не было. На удачу люди строили на острове свои знаменитые памятники. 🗿

Леса скрепляли почву, не давая ей разрушаться. Лишившись своей защиты в виде леса, почва подверглась эрозиям, обеднела и деградировала. Полностью перестала плодоносить.

В этот период исчезли и другие эндемики острова. Чудом выжила только осока Scirpus californicus, из которой местные жители строили дома.

Почва, оставшаяся после вырубки тропического леса, отличается повышенной хрупкостью. Питательные вещества из нее уносят тропические ливни. Такая почва внешне выглядит хорошо, но на самом деле представляет собой тончайший почвенный слой. Он пригоден лишь для роста маленькой травки.

Но остается надежда, что не все еще потеряно для острова Пасхи. Доказательство тому на фото перед вами. На нем видны новые лесонасаждения.

Подобная экологическая катастрофа угрожает сейчас и Бразилии, где ради пастбищ чудовищно вырубались тропические леса.

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Метки: деревья   интересно   остров пасхи   познавательно   природа   факты   фото   
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Доктор Джонс 20 минут назад
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Опиум для народа 13 минут назад
Дома у них из осоки, зато всякую х"йню в угоду жрецам из камня наделали... Именно х"йню, а не статуи. Те же греки за две тысячи лет до них делали из камня произведения искусства на порядки выше по красоте.
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