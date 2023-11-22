Тайна острова Пасхи. Куда исчезли все деревья

Давайте кратко разберем историю этого острова и его жителей и посмотрим на причины, которые привели к катастрофе.

Остров Пасхи - один из самых удаленных островов где живут люди. Находится на юго-востоке Тихого океана, расстояние до ближайшей континентальной суши - Чили - более 3500 км. Стал популярным из-за необычных статуй, которые натыканы по всему острову.