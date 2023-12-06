Карп кои: символ самурая, который можно покормить из соски

История появления кои, как и подобает легендарному персонажу: сложна и запутанна. Хотя со стороны может показаться, что всё довольно просто. Разводили когда-то японцы рыбов на еду. Но у некоторых из них появились мутации, украшающие чешую яркими цветами и отметинами. Умные люди сразу таких приметили и решили красавцев вместе ссадить, чтобы дальше попробовать рыбок вывести уже не только во имя насыщения, но и для услады глаз. Как мы видим, всё у тех древних фермеров получилось.