Карп кои: символ самурая, который можно покормить из соски

«Эта рыба, проплывшая вверх по водопаду, может стать драконом», — так звучит японское поверье. Карп кои — это не только красивое украшение сада, но и символ самурайской доблести и самоотверженности!
История появления кои, как и подобает легендарному персонажу: сложна и запутанна. Хотя со стороны может показаться, что всё довольно просто. Разводили когда-то японцы рыбов на еду. Но у некоторых из них появились мутации, украшающие чешую яркими цветами и отметинами. Умные люди сразу таких приметили и решили красавцев вместе ссадить, чтобы дальше попробовать рыбок вывести уже не только во имя насыщения, но и для услады глаз. Как мы видим, всё у тех древних фермеров получилось.
Но если рассматривать генеалогическое древо кои более детально, то выяснится гораздо больше интересностей. Например, что настоящая родина карпов — не Япония, а Китай! Японские фермеры, путешествуя по Поднебесной, заценили вкусных рыбок и привезли к себе. Карп, будучи рыбой непривередливой, прижился в стране Восходящего Солнца. Правда, когда произошёл переезд будущих кои — неизвестно.
Но всеобщими любимцами кои стали очень нескоро — знаменитый окрас у рыбок появился только в 19 веке! До этого времени находились лишь отдельные водоплавающие с мутациями в окрасе. А потом какой-то гений решил их скрестить. И результат превзошел все ожидания. За пару десятилетий кои покорил сердца японцев. А в 20 веке карпов полюбили по всему миру.
И они по всему миру прижились. По двум причинам. Во-первых, селекционные работы по созданию новых окрасов идут до сих пор. При том, что сегодня насчитывается более 100 пород, которые отличаются друг от друга размерами, цветами, формой плавников и рисунка. Так что найти рыбку на свой вкус (визуальный!) труда не составит.
Во-вторых, кои невероятно выносливы. Не зря самураям этот рыб так сильно нравился! Если большинство рыб гибнет от перепада температуры больше, чем на 3-5 градусов, то кои чувствуют себя замечательно в диапазоне от 15 до 25 °C! В диких водоемах карп тоже не растеряется. Да, его окраска притягивает глаз не только человека, но и хищника. Но если кои таки выживет, уже через пару поколений его потомки будут одеты скромный камуфляж.
Источник:
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