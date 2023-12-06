FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15369 постов • 1694 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Карп кои: символ самурая, который можно покормить из соски

Карп кои: символ самурая, который можно покормить из соски

Автор:
06 декабря 2023 13:36
Сообщество : Животные
Метки: Япони   интересно   карп кои   природа   рыба   факты   фото   
707
5

«Эта рыба, проплывшая вверх по водопаду, может стать драконом», — так звучит японское поверье. Карп кои — это не только красивое украшение сада, но и символ самурайской доблести и самоотверженности!

История появления кои, как и подобает легендарному персонажу: сложна и запутанна. Хотя со стороны может показаться, что всё довольно просто. Разводили когда-то японцы рыбов на еду. Но у некоторых из них появились мутации, украшающие чешую яркими цветами и отметинами. Умные люди сразу таких приметили и решили красавцев вместе ссадить, чтобы дальше попробовать рыбок вывести уже не только во имя насыщения, но и для услады глаз. Как мы видим, всё у тех древних фермеров получилось.

×
×

Но если рассматривать генеалогическое древо кои более детально, то выяснится гораздо больше интересностей. Например, что настоящая родина карпов — не Япония, а Китай! Японские фермеры, путешествуя по Поднебесной, заценили вкусных рыбок и привезли к себе. Карп, будучи рыбой непривередливой, прижился в стране Восходящего Солнца. Правда, когда произошёл переезд будущих кои — неизвестно.

Но всеобщими любимцами кои стали очень нескоро — знаменитый окрас у рыбок появился только в 19 веке! До этого времени находились лишь отдельные водоплавающие с мутациями в окрасе. А потом какой-то гений решил их скрестить. И результат превзошел все ожидания. За пару десятилетий кои покорил сердца японцев. А в 20 веке карпов полюбили по всему миру.

И они по всему миру прижились. По двум причинам. Во-первых, селекционные работы по созданию новых окрасов идут до сих пор. При том, что сегодня насчитывается более 100 пород, которые отличаются друг от друга размерами, цветами, формой плавников и рисунка. Так что найти рыбку на свой вкус (визуальный!) труда не составит.

Во-вторых, кои невероятно выносливы. Не зря самураям этот рыб так сильно нравился! Если большинство рыб гибнет от перепада температуры больше, чем на 3-5 градусов, то кои чувствуют себя замечательно в диапазоне от 15 до 25 °C! В диких водоемах карп тоже не растеряется. Да, его окраска притягивает глаз не только человека, но и хищника. Но если кои таки выживет, уже через пару поколений его потомки будут одеты скромный камуфляж.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Япони   интересно   карп кои   природа   рыба   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

306403



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло
Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло
"Отовсюду торчат трубки": блогерша из Москвы попыталась собрать денег у подписчиков, сочинив легенду о ДТП, но неудачно
"Отовсюду торчат трубки": блогерша из Москвы попыталась собрать денег у подписчиков,...
Набирающие популярность в сообществах
В Приморье дети не пошли в школу из-за тигра, гуляющего по деревне
В Приморье дети не пошли в школу из-за тигра, гуляющего по деревне
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Ох уж эти задачки
Ох уж эти задачки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#Юмор#аварии#фильм#США#позитив#Россия#Москва
#животные#интересно#интересное#Прикол#ДТП#забавно#Автовсячина#подборка#дети#истории
#машина#автомир#люди#факты#авто аварии#кино#история#собака#Ynews#Мемы
Ох уж эти задачки Ох уж эти задачки 20 фактов о пауках 20 фактов о пауках 16 любопытных сравнений крошечных птенцов разных видов птиц с их взрослыми особями 16 любопытных сравнений крошечных птенцов разных видов птиц с их взрослыми особями Чёрный и белый секрет бурых гиен: зачем падальщик разукрашивает территорию разными цветами? Чёрный и белый секрет бурых гиен: зачем падальщик разукрашивает территорию разными цветами? Тиктаалик: рыба с лёгкими, шеей и почти настоящими конечностями Тиктаалик: рыба с лёгкими, шеей и почти настоящими конечностями Китайский веслонос: уникальный вид огромных азиатских рыб Китайский веслонос: уникальный вид огромных азиатских рыб

На что жалуетесь?

Вернуться