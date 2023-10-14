Трансгендер, опозорившийся в рекламе пива, получил премию "Женщина года"

Дилан Малвани с грустью заметил, что всё равно, что бы он не надевал, многие не видят в нём женщину.
На днях британский журнал Attitude присудил премию "Женщина года" трансгенндеру Дилану Малванни.
Этого персонажа в Европе и США узнали после скандальной рекламы пива Bud Light , которая привела к бойкоту продукта. Американские реднеки не захотели покупать напиток, который представлял Малвани.
После этого цена акций компании Anheuser-Busch , выпускающей пиво, упала, а наследник семьи, которая производила эти напитки и продавала их американцам с с 1880 по 2008 гг заявил, что его предки "в могилах перевернулись" после выхода этой рекламы.
Сам Малвани был, конечно, опечален таким неприятием со стороны американцев, но в Британии решили утешить трансгендера и подсластили пилюлю, назвав его "Женщиной года". Прямо скажем, невесть какая награда, учитывая, что она - от СМИ, да еще поддерживающего нестандартных персон.
Сам же Малвани чрезвычайно горд этой премией. “Неважно, как сильно я стараюсь, или что я ношу, или что я говорю, или какие операции мне делают, я никогда не достигну приемлемой версии женственности по стандартам этих ненавистных людей”, - заявил он, добавив, что пока есть квир-сообщество, с ним будет всё в порядке.
Между тем, бойкот, организованный правыми против Bud Light, дал свои плоды: продажи пива упали на 27% в годовом исчислении по состоянию на сентябрь. Бренд потерял место лидера пивного рынка США, а производитель пива попытался максимально дистанцироваться от партнерства с Малвани, заявив, что продвижение было организовано “сторонним агентством без ... ведома руководства или одобрения”.
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