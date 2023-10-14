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Трансгендер, опозорившийся в рекламе пива, получил премию "Женщина года"

Трансгендер, опозорившийся в рекламе пива, получил премию "Женщина года"

Автор:
14 октября 2023 09:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Британия   Дилан Малвани   Их нравы   наградда   пиво   премия Женщина года   траннсгендер   
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Дилан Малвани с грустью заметил, что всё равно, что бы он не надевал, многие не видят в нём женщину.

На днях британский журнал Attitude присудил премию "Женщина года" трансгенндеру Дилану Малванни.

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Этого персонажа в Европе и США узнали после скандальной рекламы пива Bud Light , которая привела к бойкоту продукта. Американские реднеки не захотели покупать напиток, который представлял Малвани.


После этого цена акций компании Anheuser-Busch , выпускающей пиво, упала, а наследник семьи, которая производила эти напитки и продавала их американцам с с 1880 по 2008 гг заявил, что его предки "в могилах перевернулись" после выхода этой рекламы.



Сам Малвани был, конечно, опечален таким неприятием со стороны американцев, но в Британии решили утешить трансгендера и подсластили пилюлю, назвав его "Женщиной года". Прямо скажем, невесть какая награда, учитывая, что она - от СМИ, да еще поддерживающего нестандартных персон.


Сам же Малвани чрезвычайно горд этой премией. “Неважно, как сильно я стараюсь, или что я ношу, или что я говорю, или какие операции мне делают, я никогда не достигну приемлемой версии женственности по стандартам этих ненавистных людей”, - заявил он, добавив, что пока есть квир-сообщество, с ним будет всё в порядке.


Между тем, бойкот, организованный правыми против Bud Light, дал свои плоды: продажи пива упали на 27% в годовом исчислении по состоянию на сентябрь. Бренд потерял место лидера пивного рынка США, а производитель пива попытался максимально дистанцироваться от партнерства с Малвани, заявив, что продвижение было организовано “сторонним агентством без ... ведома руководства или одобрения”.

Источник:

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Метки: Британия   Дилан Малвани   Их нравы   наградда   пиво   премия Женщина года   траннсгендер   
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12  комментариев
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4k
Parus59 2 часа назад
А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь"
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223
Evil 20 минут назад
"...что бы он не надевал, многие не видят в нём женщину." Кретин. Как было сказано в фильме "Догма", суть женщины - не титьки, не одежда, не дебильный мусор в его тупой башке а...
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8k
Артём Полчаса назад
Т.е. мужики лучше женщин даже в том, что бы быть женщиной? Шах и мат фемки!
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15k
GROMOZEKA Полчаса назад
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30k
Григорий Полчаса назад
Есть высокоморальные люди, что ездят в кадиллаках, одеваются летом в меха, покупают картины написанные хвостом пьяного осла, и давно понимающие, что заниматься любовью надо с бабами с ху.ем, а остальные реднеки-быдло, пьют пиво, смотрят телек, и вместо возвышенной любви с лубрикантом и специальных устройств трахают обычных баб. Фу, омерзительные создания.
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7k
V2.Smirnov Полчаса назад
А где кадык? Фотошопом удаляют?
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6k
Евгений Д Полчаса назад
Не видят в нем женщину потому что он это трансгендер, а не женщина (а по генам-мужик)
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7k
Конрад Карлович 41 минуту назад
Но [мат]@ в нем видят Чего загрустил?
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25k
Михаил Сметанкин 46 минут назад
Значит так! Я - трансмиллионер! Я богач, застрявший в теле бедного! Я требую, чтобы меня признали самым богатым человеком в мире!
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94
Анатолий Час назад
Биомусор надо уничтожать. Загрязнение генофонда надо снижать.
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20k
Александр Час назад
Не реднеки возмутились, а нормальные мужики.
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