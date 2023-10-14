Трансгендер, опозорившийся в рекламе пива, получил премию "Женщина года"

Сам же Малвани чрезвычайно горд этой премией. “Неважно, как сильно я стараюсь, или что я ношу, или что я говорю, или какие операции мне делают, я никогда не достигну приемлемой версии женственности по стандартам этих ненавистных людей”, - заявил он, добавив, что пока есть квир-сообщество, с ним будет всё в порядке.





Между тем, бойкот, организованный правыми против Bud Light, дал свои плоды: продажи пива упали на 27% в годовом исчислении по состоянию на сентябрь. Бренд потерял место лидера пивного рынка США, а производитель пива попытался максимально дистанцироваться от партнерства с Малвани, заявив, что продвижение было организовано “сторонним агентством без ... ведома руководства или одобрения”.