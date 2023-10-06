В Британии отправили в тюрьму мужчину, планировавшего убить Елизавету II из арбалета

В ходе разбирательств выяснилось, что у парня есть психические отклонения. Он испытывал галлюцинации и вдохновлялся философией тёмного ордена ситхов из "Звездных войн". Поэтому Чаил какое-то время проведёт в психиатрической лечебнице. После выздоровления его отправят в тюрьму. Всего ему назначили 9 лет заключения и ещё 5 лет наблюдения.





В феврале 2023 года Чаил признал вину по всем трём пунктам обвинения — планирование покушения на королеву, угроза убийства и незаконное проникновение на территорию замка с заряженным оружием.





Примечательно, что в Британии применение оружия с "намерением нанести вред или потревожить" монарха подпадает под одно из положений закона о государственной измене от 1842 года.