В Британии отправили в тюрьму мужчину, планировавшего убить Елизавету II из арбалета

Осуждённый хотел отомстить за Амритсарскую бойню, которая произошла в Индии более 100 лет назад.
Британца индийского происхождения Джасванта Сингха Чаила задержали 25 декабря 2021 года, когда в стране празднуют Рождество. Мужчина ночью проник на территорию Винздорского замка с арбалетом, а за полчаса до этого опубликовал в соцсетях видео, котором угрожал убить королеву за устроенную британскими колонистами бойню в Амритсаре в 1919 году.
Однако добраться до покоев Елизаветы II, родившейся, к слову, спустя 7 лет после печальных событий с расстрелом мирных граждан Индии, Чаил не смог. 21-летнего мстителя в самодельной маске в форме черепа и заряженным арбалетом задержали на территории резиденции британских монархов.
В ходе разбирательств выяснилось, что у парня есть психические отклонения. Он испытывал галлюцинации и вдохновлялся философией тёмного ордена ситхов из "Звездных войн". Поэтому Чаил какое-то время проведёт в психиатрической лечебнице. После выздоровления его отправят в тюрьму. Всего ему назначили 9 лет заключения и ещё 5 лет наблюдения.
В феврале 2023 года Чаил признал вину по всем трём пунктам обвинения — планирование покушения на королеву, угроза убийства и незаконное проникновение на территорию замка с заряженным оружием.
Примечательно, что в Британии применение оружия с "намерением нанести вред или потревожить" монарха подпадает под одно из положений закона о государственной измене от 1842 года.
Амритсарская бойня произошла 13 апреля 1919 года. В этот день сикхи отмечали праздник Вайсакхи. Однако за несколько дней до этого в городе произошли столкновения местных жителей с колониальными войсками Британской империи. Поэтому колониальные власти запретили индийцам собираться в группы больше четырёх человек. Но несмотря на запрет, в парке Джаллианвала в центре города на праздник собралось большое количество местных жителей. Бригадный генерал Реджинальд Дайер принял скопление людей за подготовку к новому восстанию и приказал отряду из 50 солдат открыть огонь на поражение. Если верить британцам, в результате расстрела погибли 379 человек, включая 40 детей, 1208 получили ранения. По данным Индийского национального конгресса, погибли 1000 человек и 1500 мирных жителей были ранены. "Википедия" пишет, что англичане за столь жестокое колониальное преступление на официальном уровне отказались извиняться.
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Бгг
сохранился то, для 97 годиков