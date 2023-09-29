В Британии уволили пилота British Airways, рассказавшего коллегам о вечеринке с женщинами и кокаином

А по возвращении в Британию проштрафившегося сотрудника British Airways (кстати, женатого) заставили пройти тест на наркотики, который оказался положительным, после чего пилота уволили. "Безопасность всегда является нашим главным приоритетом", - заявили в авиакомпании, а сотрудники пилота удивлены его тупости: мало того, что он безответственно вёл себя перед полётом, ему хватило ума еще и похвалиться своим поведением перед коллегой! В общем, уволенному нисколько не сочувствуют, потому что первым делом, как мы знаем, - самолёты, а девушки и всё остальное - потом.