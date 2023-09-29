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В Британии уволили пилота British Airways, рассказавшего коллегам о вечеринке с женщинами и кокаином

В Британии уволили пилота British Airways, рассказавшего коллегам о вечеринке с женщинами и кокаином

Автор:
29 сентября 2023 15:46
Сообщество : Истории из жизни
Метки: british airways   Британия   Вечеринка   Наркотики   авиа   отстранили от полета   пилот   
1868
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Второй пилот похвалился стюардессе о проведённой ночи - и был отстранён от полёта, а после и вовсе уволен.

Сотрудник British Airways Майк Битон поделился со своими коллегами подробностями отдыха: в Йоханесбурге , накануне вылета в Лондон, пилот отправился в ночной клуб, где познакомился с компанией, с которой после провёл остаток ночи. Было весело: оргия, шлюхи, блэкджек, кокаин, который бравый летун нюхал с обнажённой женской груди, музыка до упаду. После такого шабаша у гуляки жутко разболелась голова.


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Но, видимо, мужчина был чрезвычайно горд собой, потому что рассказал стюардессе о подробностях ночи, заметив, что он был "очень непослушным мальчиком".


Узнав о произошедшем, менеджеры решили отстранить пилота от полета, однако найти сотрудника на замену было не так-то просто - на это ушли целые сутки. Отмена рейса обошлась авиакомпании примерно в 100 000 фунтов стерлингов.


А по возвращении в Британию проштрафившегося сотрудника British Airways (кстати, женатого) заставили пройти тест на наркотики, который оказался положительным, после чего пилота уволили. "Безопасность всегда является нашим главным приоритетом", - заявили в авиакомпании, а сотрудники пилота удивлены его тупости: мало того, что он безответственно вёл себя перед полётом, ему хватило ума еще и похвалиться своим поведением перед коллегой! В общем, уволенному нисколько не сочувствуют, потому что первым делом, как мы знаем, - самолёты, а девушки и всё остальное - потом.


А еще он не найдёт работы в других авиакомпаниях, пока не пройдёт комплексную программу реабилитации. Только после этого пилота могут допустить до медкомиссии. Затем экспертная команда, в числе которой будут, в том числе врачи, выдаст вердикт (и в таких ситуациях он не всегда оказывается положительным).

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Метки: british airways   Британия   Вечеринка   Наркотики   авиа   отстранили от полета   пилот   
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11  комментариев
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76k
Viktor 2 часа назад
Ну что тут скажешь - дурак!
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6k
alex 22 минуты назад
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279
Fil 40 минут назад
Свитер у него классный. На втором фото.
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13k
Кыся 45 минут назад
Ну и правильно сделали.
Лететь с наркоманом опасно, но лететь с дебилом еще хуже. А тут два в одном.
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
Хотел произвести впечатление?
Произвёл.
Вот уж правда: язык мой - враг мой.
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35k
АнтонПолднев Час назад
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Правильно сделали.
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6k
Бу 2 часа назад
он еще и дибил)
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17k
K7OO 2 часа назад
Ну и правильно, ибо нех. Нельзя в демократическом обществе делиться сокровенным. Вломят, глазом не моргнув. Это только при тоталитаризме стукачей презирают, а в свободных странах их поддерживают и поощряют.)
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60k
pynh 2 часа назад
Зависть плохо!
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