В Британии уволили пилота British Airways, рассказавшего коллегам о вечеринке с женщинами и кокаином

Второй пилот похвалился стюардессе о проведённой ночи - и был отстранён от полёта, а после и вовсе уволен.
Сотрудник British Airways Майк Битон поделился со своими коллегами подробностями отдыха: в Йоханесбурге , накануне вылета в Лондон, пилот отправился в ночной клуб, где познакомился с компанией, с которой после провёл остаток ночи. Было весело: оргия,
шлюхи, блэкджек, кокаин, который бравый летун нюхал с обнажённой женской груди, музыка до упаду. После такого шабаша у гуляки жутко разболелась голова.
Но, видимо, мужчина был чрезвычайно горд собой, потому что рассказал стюардессе о подробностях ночи, заметив, что он был "очень непослушным мальчиком".
Узнав о произошедшем, менеджеры решили отстранить пилота от полета, однако найти сотрудника на замену было не так-то просто - на это ушли целые сутки. Отмена рейса обошлась авиакомпании примерно в 100 000 фунтов стерлингов.
А по возвращении в Британию проштрафившегося сотрудника British Airways (кстати, женатого) заставили пройти тест на наркотики, который оказался положительным, после чего пилота уволили. "Безопасность всегда является нашим главным приоритетом", - заявили в авиакомпании, а сотрудники пилота удивлены его тупости: мало того, что он безответственно вёл себя перед полётом, ему хватило ума еще и похвалиться своим поведением перед коллегой! В общем, уволенному нисколько не сочувствуют, потому что первым делом, как мы знаем, - самолёты, а девушки и всё остальное - потом.
А еще он не найдёт работы в других авиакомпаниях, пока не пройдёт комплексную программу реабилитации. Только после этого пилота могут допустить до медкомиссии. Затем экспертная команда, в числе которой будут, в том числе врачи, выдаст вердикт (и в таких ситуациях он не всегда оказывается положительным).
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Лететь с наркоманом опасно, но лететь с дебилом еще хуже. А тут два в одном.
Произвёл.
Вот уж правда: язык мой - враг мой.