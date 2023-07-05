Из-за провальной рекламы пива с трансгендером в США закроются два завода, без работы останутся больше 600 сотрудников

Тот самый случай, когда хотели показаться толерантными, а оказались в дураках.
Многие компании, желая идти в ногу со временем, привлекают к рекламе очень странных, но почему-то разрекламированных персон. Пивной бренд Bud Light тоже пошёл на поводу инклюзивности и запилил рекламную компанию, лицом которой сделал трансгендера Дилана Малвани.
Такого нововведения обычные мужики не поняли и призвали бойкотировать продукцию бренда.
Упаковки давили бульдозером, расстреливали из ружья, а потом просто перестали покупать. Цена акций компании-производителя пива после этих флешмобов упала почти на пять процентов.
Чтобы как-то реабилитироваться в глазах консервативных покупателей производитель спешно выпустил новую рекламу пива - на этот раз традиционную, с мужиками-работягами, семейными ценностями и тем самым старым знакомым пивом. Но, похоже, процесс обнуления был запущен, и вернуть доверие части покупателей компания не смогла.
Тогда в Anheuser-Busch стали искать виноватых - и нашли. В результате директора по маркетингу, придумавшую провальную рекламную кампанию, отправили в неоплачиваемый отпуск. Однако ситуацию это не спасло.
Стало известно, что из-за падения продаж Bud Light производитель пива вынужден закрыть два завода,. Эти предприятия Ardagh Group в Северной Каролине и Луизиане, на которых производятся бутылки для пива Bud Light. Они работают с Anheuser-Busch по контракту, и теперь вынуждены закрыться. Без работы останутся 645 сотрудников. И всё из-за того, что дистрибьюторы на фоне бойкота не закупают пиво в прежних объемах. Снизили потребление пенного и в барах, т.к. постоянные посетители питейных заведений стали заказывать другие напитки.
Продажи пива снизились на 24,4% по сравнению с прошлым годом и спрос на напиток продолжает падать. Интересно, что Bud Light как пивной бренд №1 по продажам в долларовом выражении уступил первенство другому бренду Modelo Especial.
Оно того стоило?
Источник:
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А так же остальные семьи, которые пострадали финансово и морально от всех этих прений с ЛГБТ. Например, тех кого уволили ради того, чтобы взять на работу педика или лесбуху. Или те, кого арестовали только за то, что он не пустил своего ребёнка на урок ЛГБТ.
Не лайт, обычный
Моча мочой
Только питорам его и пить