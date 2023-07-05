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Из-за провальной рекламы пива с трансгендером в США закроются два завода, без работы останутся больше 600 сотрудников

Из-за провальной рекламы пива с трансгендером в США закроются два завода, без работы останутся больше 600 сотрудников

Автор:
05 июля 2023 20:37
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Anheuser-Busch   Bud Light   transgender   Дилан Малвани   акции компании   падение спроса   пиво   реклама   экономика   
1411
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Тот самый случай, когда хотели показаться толерантными, а оказались в дураках.

Многие компании, желая идти в ногу со временем, привлекают к рекламе очень странных, но почему-то разрекламированных персон. Пивной бренд Bud Light тоже пошёл на поводу инклюзивности и запилил рекламную компанию, лицом которой сделал трансгендера Дилана Малвани.


Такого нововведения обычные мужики не поняли и призвали бойкотировать продукцию бренда.


Упаковки давили бульдозером, расстреливали из ружья, а потом просто перестали покупать. Цена акций компании-производителя пива после этих флешмобов упала почти на пять процентов.


Чтобы как-то реабилитироваться в глазах консервативных покупателей производитель спешно выпустил новую рекламу пива - на этот раз традиционную, с мужиками-работягами, семейными ценностями и тем самым старым знакомым пивом. Но, похоже, процесс обнуления был запущен, и вернуть доверие части покупателей компания не смогла.


Тогда в Anheuser-Busch стали искать виноватых - и нашли. В результате директора по маркетингу, придумавшую провальную рекламную кампанию, отправили в неоплачиваемый отпуск. Однако ситуацию это не спасло.


Стало известно, что из-за падения продаж Bud Light производитель пива вынужден закрыть два завода,. Эти предприятия Ardagh Group в Северной Каролине и Луизиане, на которых производятся бутылки для пива Bud Light. Они работают с Anheuser-Busch по контракту, и теперь вынуждены закрыться. Без работы останутся 645 сотрудников. И всё из-за того, что дистрибьюторы на фоне бойкота не закупают пиво в прежних объемах. Снизили потребление пенного и в барах, т.к. постоянные посетители питейных заведений стали заказывать другие напитки.


Продажи пива снизились на 24,4% по сравнению с прошлым годом и спрос на напиток продолжает падать. Интересно, что Bud Light как пивной бренд №1 по продажам в долларовом выражении уступил первенство другому бренду Modelo Especial.


Оно того стоило?

Источник:

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Метки: Anheuser-Busch   Bud Light   transgender   Дилан Малвани   акции компании   падение спроса   пиво   реклама   экономика   
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11  комментариев
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26k
ПаганецЪ 12 минут назад
Заводы закроют, работяг уволят... А маркетолога, предложившего этот генианальный ход?
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15k
_delphin_ 9 минут назад
Поэтому я предпочитаю коньяк.
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523
Звёздный князь 20 минут назад
Ну, так пусть теперь те политики, которые продвигают ЛГБТ и фанатично блюдут толерантность, обеспечивают семьи этих 600 сотрудников.
А так же остальные семьи, которые пострадали финансово и морально от всех этих прений с ЛГБТ. Например, тех кого уволили ради того, чтобы взять на работу педика или лесбуху. Или те, кого арестовали только за то, что он не пустил своего ребёнка на урок ЛГБТ.
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23k
AzuveR 24 минуты назад
Не останавливайтесь, больше рекламы с п@дорасами ,от всех производителей всего, в пиндостане.
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5k
Трям 54 минуты назад
Эффект Domino's pizza
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54
Alex Roland Час назад
Какие хорошие новости ....
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13k
GROMOZEKA Час назад
Пробовал разок я этот Буд.
Не лайт, обычный
Моча мочой
Только питорам его и пить
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