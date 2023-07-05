Из-за провальной рекламы пива с трансгендером в США закроются два завода, без работы останутся больше 600 сотрудников

Чтобы как-то реабилитироваться в глазах консервативных покупателей производитель спешно выпустил новую рекламу пива - на этот раз традиционную, с мужиками-работягами, семейными ценностями и тем самым старым знакомым пивом. Но, похоже, процесс обнуления был запущен, и вернуть доверие части покупателей компания не смогла.

Тогда в Anheuser-Busch стали искать виноватых - и нашли. В результате директора по маркетингу, придумавшую провальную рекламную кампанию, отправили в неоплачиваемый отпуск. Однако ситуацию это не спасло.

Стало известно, что из-за падения продаж Bud Light производитель пива вынужден закрыть два завода,. Эти предприятия Ardagh Group в Северной Каролине и Луизиане, на которых производятся бутылки для пива Bud Light. Они работают с Anheuser-Busch по контракту, и теперь вынуждены закрыться. Без работы останутся 645 сотрудников. И всё из-за того, что дистрибьюторы на фоне бойкота не закупают пиво в прежних объемах. Снизили потребление пенного и в барах, т.к. постоянные посетители питейных заведений стали заказывать другие напитки.