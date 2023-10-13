Пассажир автобуса разбил окно в салоне, чтобы не стоять в пробке

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Автобус ехал в сторону Кронштадта и встал в вечернюю пробку на КАД в районе девяти вечера. Постепенно у некоторых пассажиров стали сдавать нервы.
Они начали требовать выпустить их из автобуса, однако водитель не мог нарушить должностную инструкцию и высадить людей прямо на КАД. Тогда крепкий мужчина разбил стекло двери и вышел в образовавшийся проем.
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