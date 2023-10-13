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Пассажир автобуса разбил окно в салоне, чтобы не стоять в пробке

Пассажир автобуса разбил окно в салоне, чтобы не стоять в пробке

Автор:
13 октября 2023 10:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   автобус   конфликт   люди   нервы   пассажиры   разбил стекло   
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Автобус ехал в сторону Кронштадта и встал в вечернюю пробку на КАД в районе девяти вечера. Постепенно у некоторых пассажиров стали сдавать нервы.

Они начали требовать выпустить их из автобуса, однако водитель не мог нарушить должностную инструкцию и высадить людей прямо на КАД. Тогда крепкий мужчина разбил стекло двери и вышел в образовавшийся проем.

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Метки: Видео   автобус   конфликт   люди   нервы   пассажиры   разбил стекло   
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2  комментария
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Феличита 54 минуты назад
просто нужно было сказать что плохо стало и вызвать скорую, правда ответственность за ложный вызов гораздо серьёзнее чем за разбитое стекло
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2k
Провокатор Час назад
Вроде должно же быть аварийное открывание двери. Красненького цвета.
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