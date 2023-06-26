В Санкт-Петербурге пассажиры отпинали водителя из-за жары в салоне автобуса

Якобы водитель не хотел включать кондиционер, и даме сердца одного пассажира это очень не понравилось.
Жара может стать настоящей причиной конфликта, если вы - пассажир общественного транспорта, в котором очень душно.
Конфликт начался во время движения транспорта. Спутница одного из пассажиров пожаловалась на духоту. Тот обратился к водителю с просьбой включить кондиционер - и получил отказ. Началась ругань, закончившаяся в конце концов самой настоящей дракой. На ближайшей остановке участники конфликта вышли из транспорта и дали волю своим чувствам. Дама в зелёном платье, из-за которой, по словам СМИ, всё и произошло, бегала рядом и мешала мужчинам выяснять отношения. Чем закончилась драка, не ясно.
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В соцсетях нашлись и те, кто посочувствовал водителю, и одобрившие драчливых пассажиров.
После того как видео с дракой появилось в соцсетях, по факту инцидента начали проверку - об этом
сообщило издание "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП «Пассажиравтотранс». По её результатам действиям водителя дадут правовую оценку. Известно, что драка произошла 21 июня в 17:05 неподалеку от станции метро «Рыбацкое».
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