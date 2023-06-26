В Санкт-Петербурге пассажиры отпинали водителя из-за жары в салоне автобуса

После того как видео с дракой появилось в соцсетях, по факту инцидента начали проверку - об этом

сообщило издание "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП «Пассажиравтотранс». По её результатам действиям водителя дадут правовую оценку. Известно, что драка произошла 21 июня в 17:05 неподалеку от станции метро «Рыбацкое».