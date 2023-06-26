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В Санкт-Петербурге пассажиры отпинали водителя из-за жары в салоне автобуса

В Санкт-Петербурге пассажиры отпинали водителя из-за жары в салоне автобуса

Автор:
26 июня 2023 08:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Сакнт-Петербург   автобус   водитель   драка   жара   кондиционер   пассажиры   подрались   
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Якобы водитель не хотел включать кондиционер, и даме сердца одного пассажира это очень не понравилось.

Жара может стать настоящей причиной конфликта, если вы - пассажир общественного транспорта, в котором очень душно.


Конфликт начался во время движения транспорта. Спутница одного из пассажиров пожаловалась на духоту. Тот обратился к водителю с просьбой включить кондиционер - и получил отказ. Началась ругань, закончившаяся в конце концов самой настоящей дракой. На ближайшей остановке участники конфликта вышли из транспорта и дали волю своим чувствам. Дама в зелёном платье, из-за которой, по словам СМИ, всё и произошло, бегала рядом и мешала мужчинам выяснять отношения. Чем закончилась драка, не ясно.



В соцсетях нашлись и те, кто посочувствовал водителю, и одобрившие драчливых пассажиров.


После того как видео с дракой появилось в соцсетях, по факту инцидента начали проверку - об этом

сообщило издание "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП «Пассажиравтотранс». По её результатам действиям водителя дадут правовую оценку. Известно, что драка произошла 21 июня в 17:05 неподалеку от станции метро «Рыбацкое».




Источник:

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Метки: Видео   Сакнт-Петербург   автобус   водитель   драка   жара   кондиционер   пассажиры   подрались   
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17  комментариев
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34k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Добрейшей души люди. А ведь могли бы в пакетах оппонента вынести из салона...
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8k
Дмитрий 37 секунд назад
Хоть не расчленили никого. И то хорошо. А могли бы. Трое на одного. Да ещё собака. Речка там, канал какой рядом были? Хотя там куда не плюнь везде то речка, то канал.
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2k
nukaktotak 10 минут назад
на заметку всем водителям, если в общественном транспорте есть кондиционер, то он должен работать
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9k
Billi_Bons Полчаса назад
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1k
Николай 38 минут назад
А почему водитель не мог включить кондей?
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7k
Pravednik84 44 минуты назад
Ссылка youtu.be
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16k
Сергей 44 минуты назад
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26k
Егор 50 минут назад
Все зло от кондиционеров.
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22
Ясен Пень Егор 36 минут назад
Народная молва говорит, что от баб.
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−15
22
Ясен Пень ЦысарскЪй 39 минут назад
В статье написано, что "чем закончилась драка, не ясно." Ждём результаты вскрытия.
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16k
Колька Валеркин сын 53 минуты назад
как по мне то полная постанова
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Ясен Пень Колька Валеркин сын 41 минуту назад
Ну, да. Была же заметка, что новые серии "Бандитского Петербурга" начали снимать.
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