FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7701 пост • 798 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
17 преображений от визажистки, которая любую девушку превращает в роковую красотку

17 преображений от визажистки, которая любую девушку превращает в роковую красотку

Автор:
17 декабря 2022 09:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   визажист   внешность   грим   девушки   краска   макияж   фото   
342
17
1

Макияж бывает разным. Но если его сделать качественно, то он несомненно одинаково подчеркнёт красоту любой женщины.

У визажистки из Санкт-Петербурга Ульяны Старобинской точно нет с этим проблем. Она мастерски раскрывает красоту каждой дамы, которая к ней приходит, с помощью кисточек и румян. После похода к такому специалисту, как Ульяна, не остаётся ни малейшего сомнения в том, что каждая девушка готова ослеплять всех своей красотой.


И больше никаких изъянов на лице

Ульяна не только превращает женщин в ослепительных красоток, но и рассказывает девушкам, как им самим научиться этому волшебству. Ведь макияж — хитрая штука. Он может как оттолкнуть, так и привлечь к себе внимание. Поэтому к нанесению косметики на лицо надо подходить с умом.


Лифтинг-макияж творит чудеса


Макияж невесты


У красоты нет возраста


Все морщинки на лице остались в прошлом


Даже лёгкий макияж может изменить человека до неузнаваемости


Макияж, подчёркивающий естественную красоту

Грамотно подобранный макияж не только заставляет не узнать своё отражение в зеркале, но и придаёт +100 очков к самооценки человека. А уверенность в себе — залог успеха во многих делах.


Ослепительная красота

Правильно подобранный макияж способен омолодить кого угодно

Немного магии от визажиста, и вуаля

Весь акцент на глаза

Хороший макияж дарит Голливуду новых красоток

Эффектное преображение

С таким макияжем сложно остаться в тени

Образ, где весь акцент на глаза и губы

Яркий образ до этого стал ещё ярче

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: было стало   визажист   внешность   грим   девушки   краска   макияж   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
a_komolow Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Пётровыч 2 минуты назад
Устами младенцев.

Мама просыпается, умывается, красится и тогда мама красивая, а папа проснулся и сразу красивый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
мемфрид 19 минут назад
Какие-то все пятнистые, будто наркоманки со стажем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Parus59 41 минуту назад
Это не визажист, это штукатур-маляр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127k
Аааа Час назад
по-моему, половине из них уже ничего не поможет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

483517



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубики, которые не наскучат
Кубики, которые не наскучат
Последствия ударов по энергосистеме Украины засняли с борта самолёта
Последствия ударов по энергосистеме Украины засняли с борта самолёта
Набирающие популярность в сообществах
Затопленный родстер BMW прошёл тщательную мойку перед разборкой
Затопленный родстер BMW прошёл тщательную мойку перед разборкой
Что происходит в индустрии видеоигр в России
Что происходит в индустрии видеоигр в России
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Душераздирающая история

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#Россия#забавно#автомир#люди#в мире#позитив#красота
#Юмор#интересное#дтп#аварии#факты#подборка#Приколы#картинки#Ynews#коты
#интересно#Прикол#кино#автомобили#авто аварии#искусство#фотографии#креатив#Украина#фильм
Предновогодний шопинг на Авито Предновогодний шопинг на Авито Визажист может не только украсить внешность, но и наоборот Визажист может не только украсить внешность, но и наоборот Искусный макияж может украсить даже лучше фильтров Искусный макияж может украсить даже лучше фильтров 15 людей, которые научились делать крутой грим 15 людей, которые научились делать крутой грим 13 женщин, которые приняли участие в шоу о преображениях и стали лучшей версией себя 13 женщин, которые приняли участие в шоу о преображениях и стали лучшей версией себя 17 фото девушек, для которых макияж — это не просто рисование 17 фото девушек, для которых макияж — это не просто рисование

На что жалуетесь?

Вернуться