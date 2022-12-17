17 преображений от визажистки, которая любую девушку превращает в роковую красотку

Макияж бывает разным. Но если его сделать качественно, то он несомненно одинаково подчеркнёт красоту любой женщины.
У визажистки из Санкт-Петербурга Ульяны Старобинской точно нет с этим проблем. Она мастерски раскрывает красоту каждой дамы, которая к ней приходит, с помощью кисточек и румян. После похода к такому специалисту, как Ульяна, не остаётся ни малейшего сомнения в том, что каждая девушка готова ослеплять всех своей красотой.
И больше никаких изъянов на лице
Ульяна не только превращает женщин в ослепительных красоток, но и рассказывает девушкам, как им самим научиться этому волшебству. Ведь макияж — хитрая штука. Он может как оттолкнуть, так и привлечь к себе внимание. Поэтому к нанесению косметики на лицо надо подходить с умом.
Лифтинг-макияж творит чудеса
Макияж невесты
У красоты нет возраста
Все морщинки на лице остались в прошлом
Даже лёгкий макияж может изменить человека до неузнаваемости
Макияж, подчёркивающий естественную красоту
Грамотно подобранный макияж не только заставляет не узнать своё отражение в зеркале, но и придаёт +100 очков к самооценки человека. А уверенность в себе — залог успеха во многих делах.
Ослепительная красота
Правильно подобранный макияж способен омолодить кого угодно
Немного магии от визажиста, и вуаля
Весь акцент на глаза
Хороший макияж дарит Голливуду новых красоток
Эффектное преображение
С таким макияжем сложно остаться в тени
Образ, где весь акцент на глаза и губы
Яркий образ до этого стал ещё ярче
Доказательство, что девушки ведьмы!
Источник:
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Мама просыпается, умывается, красится и тогда мама красивая, а папа проснулся и сразу красивый.