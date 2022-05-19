13 женщин, которые приняли участие в шоу о преображениях и стали лучшей версией себя

Они обратились за помощью в телевизионные проекты «Ambush Makeover», «Let Me In Thailand», «Успеть за 24 часа», «Страшная сила» и не только. Эти шоу доказывают, что красота доступна всем!
Внешность человека — всего лишь обложка, за которой скрывается уникальный внутренний мир. И пока одни люди уделяют своему образу львиную долю времени, другие, напротив, полностью игнорируют вопросы совершенствования себя любимого. Например, некоторые женщины настолько погрязли в быту, работе и заботе о домочадцах, что совсем перестали уделять себе внимание. Наиболее смелые из них решили, что так продолжаться больше не может и пора что-то менять.
Стать королевой легко, доверившись профессионалам своего дела
Причёска и правильный макияж способны творить настоящие чудеса
Шоу, посвящённые волшебным преображениям, действительно помогают женщинам создать новый, привлекательный образ. Для этого задействуется целая команда специалистов, среди которых обязательно присутствуют опытные парикмахеры, стилисты, визажисты. Однако, чтобы попасть на такое шоу, героине потребуется чем-то заинтересовать организаторов проекта, например, необычной внешностью или интригующей историей из жизни.
Волшебное перевоплощение
Образ помог стать героине более выразительной и женственной
Некоторых героинь после перевоплощения невозможно узнать
Радость от полученного результата выдают улыбка и блеск в глазах
Участница шоу помолодела на 10 лет, отказалась от сладкого и сигарет
Многие шоу проходят по заготовленному сценарию, несмотря на то, что героини и их жизненные ситуации правдивы. Истории, которые рассказывают девушки на кастингах, обязательно проверяют на достоверность. Работники обязательно исследуют аккаунты претенденток, их фото в социальных сетях. Например, если выясняется, что девушка обманывает команду шоу, то с ней прощаются.
Сложно поверить, но это один и тот же человек
Новый образ достоин высших похвал
Новый стиль явно пришёлся героине по душе
Правильно подобранный стиль способен сделать женщину неотразимой в любом возрасте
Иногда участие в проекте выливается для девушек в плодотворное сотрудничество. Некоторые героини находят работу в рамках шоу, другие — любовь. Многие участницы полностью меняют свою жизнь.
Длинные волосы не всегда к лицу. Это доказали стилисты проекта
Девушка из Таиланда осуществила свою мечту, превратившись в настоящую принцессу
Источник:
АНТИФИШКИ
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