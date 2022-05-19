FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6937 постов • 764 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
13 женщин, которые приняли участие в шоу о преображениях и стали лучшей версией себя

13 женщин, которые приняли участие в шоу о преображениях и стали лучшей версией себя

Автор:
19 мая 2022 09:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   девушки   до и после   красота   макияж   преображение   фото   
667
14

Они обратились за помощью в телевизионные проекты «Ambush Makeover», «Let Me In Thailand», «Успеть за 24 часа», «Страшная сила» и не только. Эти шоу доказывают, что красота доступна всем!

Внешность человека — всего лишь обложка, за которой скрывается уникальный внутренний мир. И пока одни люди уделяют своему образу львиную долю времени, другие, напротив, полностью игнорируют вопросы совершенствования себя любимого. Например, некоторые женщины настолько погрязли в быту, работе и заботе о домочадцах, что совсем перестали уделять себе внимание. Наиболее смелые из них решили, что так продолжаться больше не может и пора что-то менять.


Стать королевой легко, доверившись профессионалам своего дела

×
×

Причёска и правильный макияж способны творить настоящие чудеса

Шоу, посвящённые волшебным преображениям, действительно помогают женщинам создать новый, привлекательный образ. Для этого задействуется целая команда специалистов, среди которых обязательно присутствуют опытные парикмахеры, стилисты, визажисты. Однако, чтобы попасть на такое шоу, героине потребуется чем-то заинтересовать организаторов проекта, например, необычной внешностью или интригующей историей из жизни.


Волшебное перевоплощение

Образ помог стать героине более выразительной и женственной

Некоторых героинь после перевоплощения невозможно узнать

Радость от полученного результата выдают улыбка и блеск в глазах

Участница шоу помолодела на 10 лет, отказалась от сладкого и сигарет

Многие шоу проходят по заготовленному сценарию, несмотря на то, что героини и их жизненные ситуации правдивы. Истории, которые рассказывают девушки на кастингах, обязательно проверяют на достоверность. Работники обязательно исследуют аккаунты претенденток, их фото в социальных сетях. Например, если выясняется, что девушка обманывает команду шоу, то с ней прощаются.


Сложно поверить, но это один и тот же человек

Новый образ достоин высших похвал

Новый стиль явно пришёлся героине по душе

Правильно подобранный стиль способен сделать женщину неотразимой в любом возрасте

Иногда участие в проекте выливается для девушек в плодотворное сотрудничество. Некоторые героини находят работу в рамках шоу, другие — любовь. Многие участницы полностью меняют свою жизнь.


Длинные волосы не всегда к лицу. Это доказали стилисты проекта

Девушка из Таиланда осуществила свою мечту, превратившись в настоящую принцессу

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: было стало   девушки   до и после   красота   макияж   преображение   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
955
GROMOZEKA Час назад
Лучшая версия себя - одна из этих отвратных новомодных фразочек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
500
Владимир Ульянов 13 минут назад
Они стали умнее, здоровее, избавились от вредных привычек и комплексов, а нет из просто причесали и накрасили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Egoro 45 минут назад
Их (а возможно и ещё кой-кого) ждёт неприятное чувство после смытия штукатурки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Babangdida Час назад
Такое чувство, что их специально под монстрика отгримировали на левой фотке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

781958



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Веселые картинки»: история культового бесцензурного детского журнала
«Веселые картинки»: история культового бесцензурного детского журнала
Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х
Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х
Набирающие популярность в сообществах
«Это символ наших побед»: посольство США в Кишинёве вывесило флаг ЛГБТ
«Это символ наших побед»: посольство США в Кишинёве вывесило флаг ЛГБТ
Модели 50+, которые доказывают, что возраст - это просто цифры
Модели 50+, которые доказывают, что возраст - это просто цифры
Новые горизонты: какое будущее нас ждет
Новые горизонты: какое будущее нас ждет
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Ватермарк#факты#подборка#шоу бизнес#дети#авто аварии#Россия#картинки
#Юмор#прикол#интересное#история#автомобили#Реакция#дтп#автомир#кот#милота
#животные#в мире#люди#фотографии#забавно#аварии#кино#природа#кошка#сарказм
Русские мужчины глазами иностранок: отзывы с англоязычных блогов и форумов Русские мужчины глазами иностранок: отзывы с англоязычных блогов и форумов 16 странных тенденций оформления бровей 16 странных тенденций оформления бровей Люди, которые сделали пластическую операцию и почувствовали себя счастливее Люди, которые сделали пластическую операцию и почувствовали себя счастливее Искусный макияж может украсить даже лучше фильтров Искусный макияж может украсить даже лучше фильтров Умелый макияж может украсить даже получше фотошопа Умелый макияж может украсить даже получше фотошопа Как сейчас выглядят известные модели, которые прославились в 90-х и 2000-х Как сейчас выглядят известные модели, которые прославились в 90-х и 2000-х

На что жалуетесь?

Вернуться