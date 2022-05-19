13 женщин, которые приняли участие в шоу о преображениях и стали лучшей версией себя

Внешность человека — всего лишь обложка, за которой скрывается уникальный внутренний мир. И пока одни люди уделяют своему образу львиную долю времени, другие, напротив, полностью игнорируют вопросы совершенствования себя любимого. Например, некоторые женщины настолько погрязли в быту, работе и заботе о домочадцах, что совсем перестали уделять себе внимание. Наиболее смелые из них решили, что так продолжаться больше не может и пора что-то менять.

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