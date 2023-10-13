Рой комаров сорвал вылет самолета в Мексику

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На пассажирское судно, отправляющееся в Мексику, напала целая куча кровососов.
Из-за этого вылет задержали на несколько часов.
Путешественники отбивались от крылатых противников как и чем могли, но лучшим оружием против москитов стал дихлофос. Правда, после этого пришлось проветривать салон.
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