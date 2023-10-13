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Рой комаров сорвал вылет самолета в Мексику

Рой комаров сорвал вылет самолета в Мексику

Автор:
13 октября 2023 08:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   в мире   комары   кровососы   люди   насекомые   самолет   
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На пассажирское судно, отправляющееся в Мексику, напала целая куча кровососов.

Из-за этого вылет задержали на несколько часов.


Путешественники отбивались от крылатых противников как и чем могли, но лучшим оружием против москитов стал дихлофос. Правда, после этого пришлось проветривать салон.


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Метки: Видео   в мире   комары   кровососы   люди   насекомые   самолет   
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1  комментарий
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dima423 18 минут назад
гениально... начать обрабатывать салон полный пассажиров химией, там же могут быть дети или астматики или аллергики, да и здоровым это не сильно полезно))) А вывести пассажиров не судьба сперва??
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