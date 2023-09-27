FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14799 постов • 1691 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Жители Свердловской области оказались в заложниках у свиней

Жители Свердловской области оказались в заложниках у свиней

Автор:
27 сентября 2023 08:21
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Свердловск   в мире   животные   люди   свинья   фото   
632
3
1

Огромные животные по-хозяйски гуляют по улицам Ревды, купаются в водоемах, портят газоны, а на дорогах становятся причиной многочисленных ДТП.

Местные жители жалуются, что из-за хрюшек им стало нечем дышать.

Виновником “свиного апокалипсиса” единогласно называют местного фермера. Он признался, что у него не получается контролировать численность животных, а установку забора на ферме, которая обойдется ему примерно в миллион рублей, он сейчас позволить не может.


Правда, он уже готов на радикальные меры – пустить хрюшек под нож, как только грянут заморозки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Свердловск   в мире   животные   люди   свинья   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Юр21 40 минут назад
У нас "бродячих" поросяток давно бы на мясо пустили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1076560



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Побил и правильно сделал»: Рамзан Кадыров выложил запись, на которой его сын проучил сжегшего Коран Никиту Журавеля
«Побил и правильно сделал»: Рамзан Кадыров выложил запись, на которой его сын проучил...
Полный процесс производства лапши быстрого приготовления
Полный процесс производства лапши быстрого приготовления
Набирающие популярность в сообществах
Фразеологизмы от нейросетей #1
Фразеологизмы от нейросетей #1
АвтоВсячина
АвтоВсячина
А что так можно было?
А что так можно было?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого...

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#машина#автомир#интересное#позитив#факты#забавно#улыбнуло#Разное#девушки#США
#автомобили#животные#аварии#авто аварии#Прикол#интересно#Россия#Москва#кино#природа
#фото#Юмор#ДТП#Автовсячина#история#истории#шоу бизнес#Спасение#Прошлое#в мире
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей Люди спасли кита, который запутался в сети Люди спасли кита, который запутался в сети Пушистый охранник: домашний бельчонок защитил дом хозяина от грабителя Пушистый охранник: домашний бельчонок защитил дом хозяина от грабителя Женщине грозит год тюрьмы за съемку медведя Женщине грозит год тюрьмы за съемку медведя Девушка купила индейку на обед, но та стала ей верным другом Девушка купила индейку на обед, но та стала ей верным другом Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины

На что жалуетесь?

Вернуться