Жители Свердловской области оказались в заложниках у свиней

Местные жители жалуются, что из-за хрюшек им стало нечем дышать.



Виновником “свиного апокалипсиса” единогласно называют местного фермера. Он признался, что у него не получается контролировать численность животных, а установку забора на ферме, которая обойдется ему примерно в миллион рублей, он сейчас позволить не может.