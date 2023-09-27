Жители Свердловской области оказались в заложниках у свиней

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Огромные животные по-хозяйски гуляют по улицам Ревды, купаются в водоемах, портят газоны, а на дорогах становятся причиной многочисленных ДТП.
Местные жители жалуются, что из-за хрюшек им стало нечем дышать.
Виновником “свиного апокалипсиса” единогласно называют местного фермера. Он признался, что у него не получается контролировать численность животных, а установку забора на ферме, которая обойдется ему примерно в миллион рублей, он сейчас позволить не может.
Правда, он уже готов на радикальные меры – пустить хрюшек под нож, как только грянут заморозки.
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