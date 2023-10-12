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Оборотень из Бедбурга – реальное чудовище или результат массовой истерии?

Оборотень из Бедбурга – реальное чудовище или результат массовой истерии?

Автор:
12 октября 2023 16:09
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Бедбургский оборотень   Загадка   Питер Стаббе   волк   история нападение   ликантроп   монстр   случай   убийство   
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В конце XVI века небольшой немецкий городок Бедбург лихорадило от ужаса. Горожане подверглись нападению таинственного монстра, который начал со скота, а потом переключился на людей.

Периодически местные фермеры находили своих коров. Но не съеденными, как после нападения диких зверей. Некто словно куражился, разрывал тушу и бросал на пастбище.

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Люди грешили на крупного и очень умного волка. Но всё оказалось куда страшнее.  Осмелевший монстр оставался безнаказанным и переключился на другую добычу – детей и юных девушек. Когда общину охватила паника, люди собрали группу опытных охотников и истребили практически всех волков в округе. Но убийства не прекратились.

Во время новой вылазки мужчины наткнулись на очередного зверя и спустили собак. Стая загнала хищника в тупик. Но когда подоспели охотники, то застыли в изумлении с открытыми ртами: на траве, скорчившись, лежал голый человек. Человек из их общины, авторитетный и уважаемый – Питер Стаббе – состоятельный фермер, вдовец, отец двоих детей и благочестивый прихожанин.

Его доставили в город, обвинили в убийствах и организовал суд. Понятно, что в тот период времени подобные процессы не обходились без пыток. И на дыбе Питер сознался, что он и есть тот неуловимый зверь – оборотень, терроризировавший город и окрестные деревни и расправившийся с немыслимым количеством скота. На счету Стаббе было больше десятка детей и подростков, несколько взрослых мужчин и женщин.

А невиданные силы он получил, отрекшись от Бога и заключив сделку с Сатаной. В обмен на бессмертную душу он получил от царя тьмы пояс из волчьей кожи, надев который превращался в волка. Огромного, страшного, неудержимого и вечно голодного. Жажду утоляла лишь свежая кровь.

Но в какой-то момент овец, коз и телят стало мало. И Питер переключился на людей. Не пощадил даже собственного сына.

Мужчину приговорил к смерти через пытку. Подельницами были признаны дочь Сибил и любовница Катарина. Женщин «милостиво» задушили. А Питеру пришлось помучиться в руках опытного палача.

В назидание другим на пыточном столбе вывесили тушу волка, голову которого заменили головой Питера. В истории Стаббе остался как один из самых отвратительных убийц. А вот кем он был в действительности – кровожадным маньяком, помешанным или просто подходящим козлом отпущения для успокоения общественности – так и осталось неизвестным.

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Метки: Бедбургский оборотень   Загадка   Питер Стаббе   волк   история нападение   ликантроп   монстр   случай   убийство   
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Станислав Вершинин Полчаса назад
А чего следственный эксперимент не провели, типа, а ну-ка, покажи как ты в волка обращаешься? То же мне, суд.
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71k
Пётровыч 4 минуты назад
Результат массой истерии.
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8k
Сергей 6 минут назад
Похожий сюжет в фильме "Братство волка" 2001
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