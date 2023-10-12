Оборотень из Бедбурга – реальное чудовище или результат массовой истерии?

В конце XVI века небольшой немецкий городок Бедбург лихорадило от ужаса. Горожане подверглись нападению таинственного монстра, который начал со скота, а потом переключился на людей.
Периодически местные фермеры находили своих коров. Но не съеденными, как после нападения диких зверей. Некто словно куражился, разрывал тушу и бросал на пастбище.
Люди грешили на крупного и очень умного волка. Но всё оказалось куда страшнее. Осмелевший монстр оставался безнаказанным и переключился на другую добычу – детей и юных девушек. Когда общину охватила паника, люди собрали группу опытных охотников и истребили практически всех волков в округе. Но убийства не прекратились.
Во время новой вылазки мужчины наткнулись на очередного зверя и спустили собак. Стая загнала хищника в тупик. Но когда подоспели охотники, то застыли в изумлении с открытыми ртами: на траве, скорчившись, лежал голый человек. Человек из их общины, авторитетный и уважаемый – Питер Стаббе – состоятельный фермер, вдовец, отец двоих детей и благочестивый прихожанин.
Его доставили в город, обвинили в убийствах и организовал суд. Понятно, что в тот период времени подобные процессы не обходились без пыток. И на дыбе Питер сознался, что он и есть тот неуловимый зверь – оборотень, терроризировавший город и окрестные деревни и расправившийся с немыслимым количеством скота. На счету Стаббе было больше десятка детей и подростков, несколько взрослых мужчин и женщин.
А невиданные силы он получил, отрекшись от Бога и заключив сделку с Сатаной. В обмен на бессмертную душу он получил от царя тьмы пояс из волчьей кожи, надев который превращался в волка. Огромного, страшного, неудержимого и вечно голодного. Жажду утоляла лишь свежая кровь.
Но в какой-то момент овец, коз и телят стало мало. И Питер переключился на людей. Не пощадил даже собственного сына.
Мужчину приговорил к смерти через пытку. Подельницами были признаны дочь Сибил и любовница Катарина. Женщин «милостиво» задушили. А Питеру пришлось помучиться в руках опытного палача.
В назидание другим на пыточном столбе вывесили тушу волка, голову которого заменили головой Питера. В истории Стаббе остался как один из самых отвратительных убийц. А вот кем он был в действительности – кровожадным маньяком, помешанным или просто подходящим козлом отпущения для успокоения общественности – так и осталось неизвестным.
Источник:
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