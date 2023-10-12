Оборотень из Бедбурга – реальное чудовище или результат массовой истерии?

Во время новой вылазки мужчины наткнулись на очередного зверя и спустили собак. Стая загнала хищника в тупик. Но когда подоспели охотники, то застыли в изумлении с открытыми ртами: на траве, скорчившись, лежал голый человек. Человек из их общины, авторитетный и уважаемый – Питер Стаббе – состоятельный фермер, вдовец, отец двоих детей и благочестивый прихожанин.

Его доставили в город, обвинили в убийствах и организовал суд. Понятно, что в тот период времени подобные процессы не обходились без пыток. И на дыбе Питер сознался, что он и есть тот неуловимый зверь – оборотень, терроризировавший город и окрестные деревни и расправившийся с немыслимым количеством скота. На счету Стаббе было больше десятка детей и подростков, несколько взрослых мужчин и женщин.