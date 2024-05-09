Призрачный волк и проклятье Хексхемских голов

История произошла относительно недавно, когда суеверия тёмного времени, казалось, должны были остаться в прошлом. В 1971 году семья Робсонов, проживавшая в Хексхеме, графство Нортумберленд на севере Англии, покинула дом из-за странных происшествий. Странности начались для них только после того, как они обнаружили в своем саду две каменные головы.
Головы из Хексхема были маленькими, всего около 6 сантиметров в диаметре. Одну из этих голов назвали «мальчиком» из-за мужской формы черепа, а другую «девочкой» из-за женских черт и длинных волос.
По словам членов семьи, головы передвигались сами по себе. И это был ещё не весь перечень сюрпризов.
Самым жутким событием первых дней стал случай, свидетелем которого был один из детей семьи. Входная дверь в дом сама собой открылась, и снаружи показалось ужасающее существо – наполовину овца, наполовину человек. Сосед также видел существо у входной двери, но к тому времени, как семья отреагировала на крики ребёнка, оно уже исчезло.
Камни были обнаружены мальчиками – Колином и Лесли, которые копали землю в саду своего дома. Дети нашли два небольших камня в форме черепов. Они оказались резными головами, которые братья принесли в дом, чтобы показать родителям.
Головы из Хексхема, правда, лишь смутно напоминали черепа и отличались довольно примитивным воплощением. Поделки были шарообразными и имели маленькие шеи, что говорило о том, что когда-то они были соединены с чем-то большим – телом, туловищем или подставкой.
Находка этих камней вызвала не только любопытство, но и ужас. Семья Робсонов начала наблюдать паранормальные явления в доме. Однажды было замечено, как головы двигают невидимые руки, а бутылки, стоявшие в доме, разлетались по комнатам.
Эти странности не ограничивались семьёй Робсонов. Даже соседи сообщали о странных событиях.
После того как информация о находке стала известна журналистам, Хексхемские головы приехали изучать специалисты по искусству. Даже эксперты столкнулись с трудностями в установлении времени создания этих каменных голов. Их тщательно исследовали несколько раз, но результаты всегда отличались друг от друга.
Принято считать, что подобные вещи связаны с кельтской традицией. Доктор Энн Росс, эксперт по искусству, взяла на себя труд исследовать и проанализировать артефакты.
Но, взяв в руки головы, она попала под действие проклятия. Позже в своих отчётах она написала, что видела полуволка-получеловека, расхаживающего по лестнице в её доме. По её словам, она последовала за существом вниз по лестнице на кухню, после чего оно исчезло.
Вскоре после этого дочь доктора Росс, Бернис, также пережила подобное явление. Она почувствовала, что за её спиной стоит мрачная фигура. Причём чаще всего такие ощущения возникали, когда каменная поделка находилась у неё в руках. Вскоре всем, кто жил в доме, стало ясно, что эти камни из Хексхема оказывают на них какое-то сверхъестественное влияние. Камни были убраны из дома, и преследования прекратились.
Затем обозначился некий человек по имени Десмонд Крейг, который утверждал, что это он сделал головы. По его словам, в 1956 году, когда он жил в доме, который позже заняла семья Робсон, он сделал три таких камня для дочери.
Один из этих камней был утерян, а два остались. По его словам, для изготовления лиц он использовал местную воду, песок и камень.
Но заявления Крейга были приняты не сразу: его попросили повторить опыт. Он это сделал, но его копии были гораздо более грубыми, чем те, которые, как он утверждал, были созданы 16 лет назад.
В течение нескольких лет с головами Хексхема работали несколько исследователей. В конце концов, головы попали в распоряжение Саутгемптонского университета, а затем в 1978 году были переданы экстрасенсу. После этого камни считались утерянными, поскольку в настоящее время нет никаких сведений об их местонахождении или владельце.
Поскольку изначально считалось, что головы кельтского происхождения, то их связывали с древним проклятием.
Затем появилась теория, что камни связаны со скандинавской мифологией, в частности, с чудовищем, известным как вулвер или вулвервер. Этот получеловек-полуволк очень точно соответствовал описаниям, предложенным доктором Росс и её семьей. В мифологии вулвер был могущественным духом, но благосклонно относился ко всем людям, пока те не провоцировали его.
Однако у жителей Хексхема была, как им казалось, веская причина опасаться его. В 1904 году город пострадал от нападения существа, описанного как дикий волк. Многие в то время считали это существо сверхъестественным, и, конечно же, была установлена связь между наблюдениями 1970-х годов и этим монстром.
В 1904 году волк был убит проходящим поездом, когда убегал с полей после того, как перерезал массу скота. Многие люди верили, что существо из 1970-х годов и есть тот самый волк, который был чем-то большим, чем просто одичавшее животное. По их мнению, сила голов помогла волку снова обрести силу и жить.
Но, к сожалению, сегодня нет никакой возможности изучить ни сами головы, ни то воздействие, которое они, по слухам, оказывали. После того как каменные головы были утеряны, прекратились и сообщения о подобных случаях.
Источник:
- Девушку раскритиковали за откровенное платье на свадьбе
- "Виделись один раз": женщины рассказали о своих отношениях со свекровями
- Семья из Турции, которая ходит на четвереньках, поразила мир
- "Чтобы провести интернет - нужно перекрыть всю улицу": пользователи рассказали, что их больше всего удивило в других странах
- "Сделала интимные фото и отправила коллегам": неловкий момент, когда по ошибке написал не в тот чат