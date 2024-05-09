Призрачный волк и проклятье Хексхемских голов

Но, взяв в руки головы, она попала под действие проклятия. Позже в своих отчётах она написала, что видела полуволка-получеловека, расхаживающего по лестнице в её доме. По её словам, она последовала за существом вниз по лестнице на кухню, после чего оно исчезло.

Вскоре после этого дочь доктора Росс, Бернис, также пережила подобное явление. Она почувствовала, что за её спиной стоит мрачная фигура. Причём чаще всего такие ощущения возникали, когда каменная поделка находилась у неё в руках. Вскоре всем, кто жил в доме, стало ясно, что эти камни из Хексхема оказывают на них какое-то сверхъестественное влияние. Камни были убраны из дома, и преследования прекратились.

Затем обозначился некий человек по имени Десмонд Крейг, который утверждал, что это он сделал головы. По его словам, в 1956 году, когда он жил в доме, который позже заняла семья Робсон, он сделал три таких камня для дочери.