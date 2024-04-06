Грейди Стайлз-младший – мальчик-омар и его судьба

Обычно люди с физическими отклонениями, выступавшие в популярных шоу уродов, принимали свои странности и особенности и старались жить правильно и честно, несмотря на постоянное высмеивание со стороны публики и общества в целом. Но этот персонаж стал редким исключением.
Грейди Стайлз-младший – уникум. По многочисленным отзывам современников, это чудовище оказалось таковым не только с виду, но и по сути.
Семья Стайлз уже более ста лет страдает от эктродактилии – заболевания, известного как синдром когтей омара. Это редкая врождённая деформация кисти, при которой отсутствует средний палец, а сама кисть расщеплена в том месте, где должна находиться пястная кость пальца. Такое расщепление часто придаёт рукам вид клешней омара или краба, хотя случаи заболевания могут быть разными по степени тяжести.
Часто это заболевание встречается как на руках, так и на ногах. Оно наследственное и может переходить из поколения в поколение.
Уильям Стайлз был первым в семье, у кого проявилось это заболевание в 1805 году. За ним последовали Джейкоб Стайлз, Элиша Стайлз и Грейди Стайлз-старший. Грейди-старший был артистом в шоу. Соответственно, после рождения у него сына – Грейди Франклина Стайлза-младшего с аналогичным пороком, стало понятно, что путь ребёнка предопределён
Мальчик-омар родился в Питтсбурге 18 июля 1937 года. Состояние Грейди было тяжёлым, он даже не мог ходить.
Парнишка научился использовать руки и кисти для передвижения и, соответственно, развил невероятную силу верхней части тела. Повзрослевший парень дважды женился, и у него родилось четверо детей. Двое из них, девочка Кэти и мальчик Грейди Третий, родились с вариациями эктродактилии. Хотя дети были от разных матерей, они иногда гастролировали вместе под названием The Lobster Family.
У Грейди была тёмная сторона. Он был известен как жестокий пьяница. Мужчина часто использовал свою внушительную силу, чтобы учить жён и детей кулаками. Когда его старшая дочь Донна в 1978 году влюбилась и обручилась с молодым человеком, Грейди не одобрил выбор девушки. Возможно, молодой человек заступился за Донну, а, может, столкнулся с Грейди. Но в ночь перед свадьбой Грейди взял дробовик и хладнокровно убил жениха.
Судебный процесс стал сенсацией для СМИ. В суде Грейди открыто признался в своём преступлении и не проявил особых угрызений совести. Однако за убийство он не отбыл никакого срока. Артист использовал своё состояние в своих интересах. На суде было заявлено, что система исполнения наказаний не приспособлена для содержания человека с такой инвалидностью. Соответственно, содержание в обычной тюрьме невозможно по причине излишней жестокости к осуждённому. Поразительно, но Грейди был отпущен на свободу, получив 15 лет условно.
После этих событий Грейди почувствовал себя непобедимым. Когда он возобновил избиение своей семьи, одной из его любимых насмешек стала фраза «Я убивал раньше, и мне это сходило с рук, я могу сделать это снова». Удивительно, но в это время Стайлз снова женился на своей первой жене Марии. Она оставила нового мужа, чтобы опять выйти замуж за Грейди. И почти сразу же пожалела о своём решении.
В конце концов, семье это всё надоело. 29 ноября 1993 года Грейди был застрелен наёмным убийцей. Им оказался 19-летний артист шоу Крис Уайант, сосед семьи Стайлз. Мария и её пасынок Гарри заплатили ему 1500 долларов наличными, чтобы парень всадил три пули в череп Грейди Стайлза-младшего.
Уайант был признан виновным в убийстве второй степени и приговорён к 27 годам заключения. Гарри считался организатором преступления. Он был признан виновным в убийстве первой степени и приговорён к пожизненному заключению. Мария была признана виновной в сговоре с целью совершения убийства и приговорена к 20 годам тюрьмы.
В свое оправдание Мария заявила: «Мой муж собирался убить мою семью. Я верю в это всем сердцем. Мне жаль, что это случилось, но теперь моя семья в безопасности».
Семья продолжает жить. У Грейди Третьего есть дочь Сара, которой недуг не передался. Кэти замужем, и дочь женщины Мисти унаследовала порок развития. Они втроем продолжают иногда выступать. Кэти занялась актёрским мастерством и снялась в сериале «Карнавал» и в фильме Тима Бёртона «Крупная рыба».
Чёрный душой Грейди похоронен вместе со Стайлзом-старшим на кладбище Sunset Memory Gardens в Тонотосассе во Флориде.
Источник:
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..реально "урод" , но женился пару раз и даже заимел детей ! Ктото может представить этот процесс ? ... фобию в копилочку...
..и вообще жил не в цирке уродов за еду, а типа нормально полноценно... причем здоровым бомжам на улице.. почему они там.. а такое чудо живет и процветает.. "жило"....
.. удивительный мир !