Грейди Стайлз-младший – мальчик-омар и его судьба

Семья Стайлз уже более ста лет страдает от эктродактилии – заболевания, известного как синдром когтей омара. Это редкая врождённая деформация кисти, при которой отсутствует средний палец, а сама кисть расщеплена в том месте, где должна находиться пястная кость пальца. Такое расщепление часто придаёт рукам вид клешней омара или краба, хотя случаи заболевания могут быть разными по степени тяжести.

Часто это заболевание встречается как на руках, так и на ногах. Оно наследственное и может переходить из поколения в поколение.