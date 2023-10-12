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"Не ношу лифчик": девушки отказались от белья и рассказали, что из этого вышло

"Не ношу лифчик": девушки отказались от белья и рассказали, что из этого вышло

Автор:
12 октября 2023 14:19
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: без белья   бюстгальтер   девушки   девушки обсуждают   лифчик   против лифчиков   тема груди   
1498
14

В последнее время среди женщин активно распространён тренд: ходить без белья. Причём выбор идёт в пользу более комфортных вещей. В соцсетях также обсуждают эту тему и реакции мужчин, которые не могут оторвать взгляд.

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А как вы думаете: женщины без белья ходят, чтобы привлекать внимание?

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Метки: без белья   бюстгальтер   девушки   девушки обсуждают   лифчик   против лифчиков   тема груди   
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12  комментариев
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91k
Херанука Паибалу 48 минут назад
Свободу сиськам
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121
Феличита 16 минут назад
просто бабы понимают, что инстинкт мужчин будет срабатывать, и таким образом хотят "легализовать" соблазнение
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2k
Мурчелло 20 минут назад
Сиськи до пояса- это конечно фильм ужасов.
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2k
Мурчелло 22 минуты назад
Счас вас хезболла с хамасом научит не только лифчики носить.
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9
pilot52 23 минуты назад
Да пусть не носят, только потом не удивляются, почему сиськи на животе болтаются -гравитация.
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15k
Александр Полчаса назад
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9k
Гомерчик Полчаса назад
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9k
Гомерчик Полчаса назад
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129
Александр Гомерчик Минуту назад
это пять!)
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56k
zloykoyot 38 минут назад
Не, не если девушки будут ходить без лифчиков, то норм. Но ведь могут и продвинутые старушки подтянуться.
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13k
кира 43 минуты назад
Неудобно в бюзике, это правда, а что делать? Если грудь не слишком большая, высокая и упругая, можно спокойно обходиться без него. А когда уже опустилась, что чаще всего случается после родов или абортов, уже не красиво и совсем не сексуально. Да, еще пять копеек, надо бы при этом иметь красивую фигуру, быть стройной, подтянутой, короче, не размазней.
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124
ruslan d 47 минут назад
Вот и не носите
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