"Не ношу лифчик": девушки отказались от белья и рассказали, что из этого вышло

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В последнее время среди женщин активно распространён тренд: ходить без белья. Причём выбор идёт в пользу более комфортных вещей. В соцсетях также обсуждают эту тему и реакции мужчин, которые не могут оторвать взгляд.
1. Девушки пожаловались на то, что мужчины обращают слишком много внимания, когда нет белья
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5. Но в обществе мнения разделились на 2 лагеря: кто-то считает, что это вульгарно, когда видно соски, и что реакция мужчин может быть непредсказуемой
8. Этот тред так понравился пользовательница Твиттера, чтобы они начали постить фото без лифчиков
А как вы думаете: женщины без белья ходят, чтобы привлекать внимание?
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