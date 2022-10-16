Смешной и эротичный тренд «бюстгальтер-пуля»

Если ты ищешь что-то одновременно бесстыжее и забавное — эта подборка фотографий девушек в «бюстгальтере-пуле» была создана для тебя.
Бюстгальтер с очень твердыми и очень острыми чашечками вошел в моду в 1940-х и царствовал вплоть до конца 1950-х. Назывался он Bullet Bra, но мы, для простоты понимания и яркости образа будем называть его «бюстгальтер-пуля».
Неоспоримый плюс «бюстгальтера-пули» заключался в том, что он делал даже самый заурядный свитер с горлом невероятно сексуальным нарядом. Правда, порой, в погоне за особенно дерзкой грудью, девушки доходили до карикатурных образов.
В любом случае — смешном или эротичным — о просмотре черно-белых фотографий девушек в «бюстгальтере-пуле» ты не пожалеешь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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