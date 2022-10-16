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Смешной и эротичный тренд «бюстгальтер-пуля»

Смешной и эротичный тренд «бюстгальтер-пуля»

Автор:
16 октября 2022 09:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: бюстгальтер   бюстгальтер-пуля   девушки   красота   мода   ретро   фото   
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Если ты ищешь что-то одновременно бесстыжее и забавное — эта подборка фотографий девушек в «бюстгальтере-пуле» была создана для тебя.

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Бюстгальтер с очень твердыми и очень острыми чашечками вошел в моду в 1940-х и царствовал вплоть до конца 1950-х. Назывался он Bullet Bra, но мы, для простоты понимания и яркости образа будем называть его «бюстгальтер-пуля».

Неоспоримый плюс «бюстгальтера-пули» заключался в том, что он делал даже самый заурядный свитер с горлом невероятно сексуальным нарядом. Правда, порой, в погоне за особенно дерзкой грудью, девушки доходили до карикатурных образов.

В любом случае — смешном или эротичным — о просмотре черно-белых фотографий девушек в «бюстгальтере-пуле» ты не пожалеешь.

Источник:

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Метки: бюстгальтер   бюстгальтер-пуля   девушки   красота   мода   ретро   фото   
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2k
Старичок Час назад
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547
Никита Полчаса назад
Тёлки зачётные, бюстгальтер конечно дурацкий!
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3k
CarryYes 38 минут назад
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Timka 42 минуты назад
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Том Джоуд 2 часа назад
Мерилин, вообще, без бюстгальтера ходить можно было-бы. Даже лучше
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Terracotka

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