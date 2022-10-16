Смешной и эротичный тренд «бюстгальтер-пуля»

Бюстгальтер с очень твердыми и очень острыми чашечками вошел в моду в 1940-х и царствовал вплоть до конца 1950-х. Назывался он Bullet Bra, но мы, для простоты понимания и яркости образа будем называть его «бюстгальтер-пуля».

