FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8170 постов • 891 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Ким Кардашьян выпустила бюстгальтер с имитацией торчащих сосков

Ким Кардашьян выпустила бюстгальтер с имитацией торчащих сосков

Автор:
29 октября 2023 10:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Девушкам   Ким Кардашьян   бюстгальтер   знаменитости   лифчик   соски   
1070
2
1

Кардашьян презентовала бра в видео, где предстала в образе работающей в офисе девушки.

По сюжету модель рассказывает о проблемах глобального потепления. «Теперь, как бы жарко ни было, ты всегда будешь выглядеть холодной. Эти айсберги никогда не исчезнут», — отметила в рекламном ролике Кардашьян.

Продажи коллекции начнутся во вторник, 31 октября. Стоимость одного бюстгальтера составит 62 доллара (порядка шести тысяч рублей). Уточняется, что 10% от продаж нового бра передадут благотворительной организации One Percent for the Planet («Один процент для планеты»), которая занимается защитой экологии Земли.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   Девушкам   Ким Кардашьян   бюстгальтер   знаменитости   лифчик   соски   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
ЦСКА 54 минуты назад
Интересно, у этого деланного куска полипропилена есть что то свое, природное??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
233
shturmina-katerina 3 минуты назад
А длина торчания регулируется или постоянная для всех? (Подруга спрашивает)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
speaktr-st 4 минуты назад
В каком музее она ЭЛТ-монитор то взяла? И клавиатуру оттуда же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
friday2009 5 минут назад
На какой свалке она монитор такой нашла?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Генрих 11 минут назад
Кельвин Кляйн отреагировал, выпустив коллекцию трусов с имитацией эрегированного члена?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
MrGod 12 минут назад
Если убрать полную обработку видео, увидим жирнючую, страшную с целлюлитом армянку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Опаньки 13 минут назад
первую партию пусть пожертвует феминистскому движению ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
141
iskra 57 минут назад
Сначала придумали лифчик,который поднимает грудь,потом лифчик,который увеличивает грудь,потом лифчик,который имитирует соски. Что дальше? Лифчик,который имитирует голую грудь поверх одежды?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
141
iskra kuchipachi Полчаса назад
Без лифчика ходят те,кому формы позволяют. А кому не позволяют, те пользуются лифчиками,что бы быть красивее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт Час назад
моник збс наверно
где купить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1335190



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Полицейские спасли китайского туриста-автостопщика, застрявшего на трассе у Тольятти
Полицейские спасли китайского туриста-автостопщика, застрявшего на трассе у Тольятти
«День сурка»: сколько же времени герой Мюррея просидел в Пенсильвании
«День сурка»: сколько же времени герой Мюррея просидел в Пенсильвании
Набирающие популярность в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 октября
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Показалось

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#Юмор#в мире#знаменитости#Автовсячина#Животное#США#собака
#животные#кино#забавно#Прикол#машина#картинки#природа#задержание#удивительно#фильм
#интересно#люди#факты#Жизнь#автомобили#автомир#интересное#спорткар#подборка#Время
Кэшбэк рублями. За все Кэшбэк рублями. За все "Счастья полные штаны": Роман Костомаров сел за руль "Счастья полные штаны": Роман Костомаров сел за руль "Не ношу лифчик": девушки отказались от белья и рассказали, что из этого вышло "Не ношу лифчик": девушки отказались от белья и рассказали, что из этого вышло Ушёл из жизни один из актёров «Каламбура» Ушёл из жизни один из актёров «Каламбура» Известный КВН-щик Сергей Сивохо находится в критическом состоянии Известный КВН-щик Сергей Сивохо находится в критическом состоянии Это точно Уткин? Внешний вид комментатора шокировал пользователей сети Это точно Уткин? Внешний вид комментатора шокировал пользователей сети

На что жалуетесь?

Вернуться