Ким Кардашьян выпустила бюстгальтер с имитацией торчащих сосков

Продажи коллекции начнутся во вторник, 31 октября. Стоимость одного бюстгальтера составит 62 доллара (порядка шести тысяч рублей). Уточняется, что 10% от продаж нового бра передадут благотворительной организации One Percent for the Planet («Один процент для планеты»), которая занимается защитой экологии Земли.