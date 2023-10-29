Ким Кардашьян выпустила бюстгальтер с имитацией торчащих сосков

Кардашьян презентовала бра в видео, где предстала в образе работающей в офисе девушки.
По сюжету модель рассказывает о проблемах глобального потепления. «Теперь, как бы жарко ни было, ты всегда будешь выглядеть холодной. Эти айсберги никогда не исчезнут», — отметила в рекламном ролике Кардашьян.
Продажи коллекции начнутся во вторник, 31 октября. Стоимость одного бюстгальтера составит 62 доллара (порядка шести тысяч рублей). Уточняется, что 10% от продаж нового бра передадут благотворительной организации One Percent for the Planet («Один процент для планеты»), которая занимается защитой экологии Земли.
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