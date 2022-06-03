Бюстгальтеры долой: девушки, которые отказались от "орудия пыток для груди"

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Многие женщины называют бюстгальтер - орудием пыток. И делают это не только феминистки. Ученые подтверждают, что ношение белья может спровоцировать боли в спине от сильного давления, а из-за пота, который скапливается под грудью и до образования грибка недалеко.
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А как вы думаете, стоит ли девушкам отказывать от ношения бюстгальтеров?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Боритесь против средств гигиены, что ли. Или против гормонального фона.
Одна дура уже запустила флешмоб в поддержку обвисшей груди и публикует свои фото без бюстгальтера.
Смотря какие...
А так-то да, мужики "за".