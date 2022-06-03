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Бюстгальтеры долой: девушки, которые отказались от "орудия пыток для груди"

Бюстгальтеры долой: девушки, которые отказались от "орудия пыток для груди"

Автор:
03 июня 2022 13:15
Метки: no bra   без белья   бельё   бюстгалтер   движение без белья   девушки против белья   лифчик   
3065
15

Многие женщины называют бюстгальтер - орудием пыток. И делают это не только феминистки. Ученые подтверждают, что ношение белья может спровоцировать боли в спине от сильного давления, а из-за пота, который скапливается под грудью и до образования грибка недалеко.

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А как вы думаете, стоит ли девушкам отказывать от ношения бюстгальтеров?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: no bra   без белья   бельё   бюстгалтер   движение без белья   девушки против белья   лифчик   
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24  комментария
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1k
Наталия 38 минут назад
с удовольствием бы его не носила, но...... без него у меня сисек нет почти))))))))
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17k
Олег 3 минуты назад
А что, гравитацию уже отменили?
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4k
Rubiroid_47 5 минут назад
Ну что это за детский сад? против лифчиков они борются.
Боритесь против средств гигиены, что ли. Или против гормонального фона.
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39k
kalinser 40 минут назад
Ага.Отказались,пока сиськи не отвисли!
Одна дура уже запустила флешмоб в поддержку обвисшей груди и публикует свои фото без бюстгальтера.
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5k
Georgyi 43 минуты назад
Ну если не "уши спаниеля", то носить не надо. Поддерживаю движение!
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622
Lexx Luscus 46 минут назад
В чём проблема?
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16k
sgb66 52 минуты назад
Ага...
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9k
*Сергей* Час назад
Я не против.
Смотря какие...
Я не против. Смотря какие...Посмотреть
Я не против. Смотря какие...
Я не против. Смотря какие...Посмотреть
Я не против. Смотря какие...
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5k
TirAn Час назад
Санкт-Петербург не возражает. Не носите. Особенно во время дождя
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10k
ScorpionDS Час назад
Вроде никто не заставлял, его собственно придумали для удобства, если не хочется пусть не носят ...
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13k
K7OO 2 часа назад
А на кой им бюстгальтеры, если у них у всех силикон? Вот они их и режут за ненадобностью.
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57k
doker 2 часа назад
Гм... Это хорошо, если до пупка не отвисли.
А так-то да, мужики "за".
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3k
Владимир 2 часа назад
можно и без трусов ходить...разрешаю
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477
HalloFreeSpace 2 часа назад
А их кто-то заставляет их носить ?
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46k
dima423 2 часа назад
да без лифчиков сиськи окуенно смотрятся)
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264
Михаил dima423 2 часа назад
Не все.
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6k
Mowgley 2 часа назад
Джессика
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85k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Медведь сюда приходил?
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1k
Gleb_Skameikin 2 часа назад
орудие пыток? я думал, чтоб грудь поддерживать, ок, спасибо за науку
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Спелая кукурузинка

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