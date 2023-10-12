В Москве задержали парня, подложившего свиную голову к памятнику Ахмата Кадырова

9 октября житель Барнаула решил оставить "подарки" у мемориала Кадырову, отомстив, таким образом, за предстоящее строительство мечети в Москве.
Недавно глава Чечни на встрече с президентом РФ обсудил вопрос строительства новой мечети в Москве. В.Путин дал добро, и Рамзан Кадыров похвалился своей победой. Выяснилось, что мечеть будет построена на ул. Ахмата Кадырова в Южном Бутово.
Этой информации обрадовались не все жители столицы. Активисты создали петицию против строительства мечети, которую уже подписали около 10,5 тысяч россиян. А 19-летний житель Барнаула решил выразить протест более радикально.
В ночь на 9 октября он подложил свиную голову и бекон к памятнику А.Кадырова. Осквернения мемориала, установленного в честь отца главы Чечни ему оказалось недостаточно - россиянин разослал по разным чатам в Телеграме сообщения с призывом последовать его примеру и закопать свиную голову на месте будущего строительства мечети в Южном Бутово.
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Во время акции мести рядом с "героем дня" находилась его 15-летняя знакомая, которая утверждает, что не знала о предстоящей выходке парня. В отношении задержанного и его спутницы идёт проверка. В ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». О реакции Рамзана Кадырова на этот инцидент тоже пока не сообщается.
Кстати, ранее уже фиксировали похожую выходку в Москве. В марте текущего года житель столицы закопал свиную голову на пустыре в Косино-Ухтомском районе. Эта акция протеста стала ответом на слухи о строительстве мечети у Святого озера.
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а мечеть в бутово это не вандализм? а улица в Москве имени кадырова это не вандализм?
парню шоколадку подарить надо а не статью и всех этих черножопых мразей нах из России !!!
кстати если кто не в курсе: мразота кадыров воевал против русских с оружием в руках
Если там можно, то почему в Барнауле нельзя?
И решили нам, России, не помогать.
Хотя кто-то надеялся.
Ну нельзя на трёх стульях усидеть, бл**ь, нельзя!
Можно обманывать свой народ до одури - найдутся последователи. А общаться с миром - чуток мозгов нужно.
Просто последние события меня в этом убедили.