В Москве задержали парня, подложившего свиную голову к памятнику Ахмата Кадырова

Этой информации обрадовались не все жители столицы. Активисты создали петицию против строительства мечети, которую уже подписали около 10,5 тысяч россиян. А 19-летний житель Барнаула решил выразить протест более радикально.

В ночь на 9 октября он подложил свиную голову и бекон к памятнику А.Кадырова. Осквернения мемориала, установленного в честь отца главы Чечни ему оказалось недостаточно - россиянин разослал по разным чатам в Телеграме сообщения с призывом последовать его примеру и закопать свиную голову на месте будущего строительства мечети в Южном Бутово.