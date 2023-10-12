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В Москве задержали парня, подложившего свиную голову к памятнику Ахмата Кадырова

В Москве задержали парня, подложившего свиную голову к памятнику Ахмата Кадырова

Автор:
12 октября 2023 12:20
Сообщество : Жить в России
Метки: А.Кадыров   Видео   Москва   Р.Кадыров   вандализм   оскверннение памятника   свиная голова   
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9 октября житель Барнаула решил оставить "подарки" у мемориала Кадырову, отомстив, таким образом, за предстоящее строительство мечети в Москве.

Недавно глава Чечни на встрече с президентом РФ обсудил вопрос строительства новой мечети в Москве. В.Путин дал добро, и Рамзан Кадыров похвалился своей победой. Выяснилось, что мечеть будет построена на ул. Ахмата Кадырова в Южном Бутово.


Этой информации обрадовались не все жители столицы. Активисты создали петицию против строительства мечети, которую уже подписали около 10,5 тысяч россиян. А 19-летний житель Барнаула решил выразить протест более радикально.


В ночь на 9 октября он подложил свиную голову и бекон к памятнику А.Кадырова. Осквернения мемориала, установленного в честь отца главы Чечни ему оказалось недостаточно - россиянин разослал по разным чатам в Телеграме сообщения с призывом последовать его примеру и закопать свиную голову на месте будущего строительства мечети в Южном Бутово.

Во время акции мести рядом с "героем дня" находилась его 15-летняя знакомая, которая утверждает, что не знала о предстоящей выходке парня. В отношении задержанного и его спутницы идёт проверка. В ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». О реакции Рамзана Кадырова на этот инцидент тоже пока не сообщается.


Кстати, ранее уже фиксировали похожую выходку в Москве. В марте текущего года житель столицы закопал свиную голову на пустыре в Косино-Ухтомском районе. Эта акция протеста стала ответом на слухи о строительстве мечети у Святого озера.

Источник:

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Метки: А.Кадыров   Видео   Москва   Р.Кадыров   вандализм   оскверннение памятника   свиная голова   
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19  комментариев
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11k
Б.Касторский Час назад
Передадут на следствие и суд в Грозный? И кто-то получит очередной орден и отсутствие уголовного дела в связи с юным возрастом?
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917
whytez 3 минуты назад
Удивительные дела. Если 15 бородачей режут ножами русских прямо перед торговым центром, где десятки камер и сотни людей - никого найти не могут. А если русский положил ночью голову свиньи перед памятником - тут же нашли. Как это так?
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9k
Trenzel2003 17 минут назад
Поражаюсь нашей Фемиде! Батя президента Чечни был кто? террорист! А ему бл**ть, памятник ставят!
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15k
Kucher 18 минут назад
А чего нет улицы Дудаева или улицы Басаева? Чего только Кадырова то?
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249
dm.star2011 22 минуты назад
ппц. у нас оказывается есть улица кадырова и памятник ему же. в москве блэт! не в чечне(там не удивило бы ни разу). и для полного "счастья" жителям этой улицы ещё и мечеть построят. чёйто я даже начал сочувствовать москвичам.
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3k
SmartCat101 Полчаса назад
вандализм ???? вы серьезно????
а мечеть в бутово это не вандализм? а улица в Москве имени кадырова это не вандализм?
парню шоколадку подарить надо а не статью и всех этих черножопых мразей нах из России !!!
кстати если кто не в курсе: мразота кадыров воевал против русских с оружием в руках
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10k
МихА 43 минуты назад
Ну всё, держите Адама семеро.
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35k
albedo Час назад
Закономерная реакция на отказ в возбуждении уголовного дела по факту избиения в СИЗО Чечни.
Если там можно, то почему в Барнауле нельзя?
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24k
ЦСКА Час назад
Не вариант! Осквернять памятники, удел выродков из свинорейха!
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