Новой мечети - быть! Рамзан Кадыров похвалился результатами встречи в В. Путиным

Одним из главных вопросов, которые, как заявил Кадыров, остались за кадром, было разрешение на строительство новой мечети. Чеченский лидер рад, что президент РФ согласился с необходимостью появления еще одного молельного места для мусульман.

"Нередко в праздничные дни из-за нехватки мечетей верующие вынуждены молиться на улице. Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства. Уверен, что эту новость тепло воспримут не только мусульмане столицы, но и все верующие. Я признателен Владимиру Владимировичу за такой ценный подарок и безгранично благодарен за все, что он делает для укрепления и развития нашего многонационального государства", — сообщил чеченский лидер после визита в Кремль.

По словам Кадырова, В.Путин заметил, что вопрос строительства мечети стоило поднять еще раньше.

Лидер Чечни сообщил, что новая мечеть будет построена на улице, названной "в честь незабвенного лидера чеченского народа, дорогого ОТЦА Ахмата-Хаджи Кадырова, который внёс неоценимый вклад в защиту целостности и суверенитета России".

На эту информацию в РИА Новости читатели отреагировали ожидаемо: