Новой мечети - быть! Рамзан Кадыров похвалился результатами встречи в В. Путиным

Вчера глава Чечни приехал в Кремль для встречи с президентом России. Во время разговора обсуждались многие вопросы. Среди них - строительство новой мечети в Южном Бутово. По мнению Р.Кадырова, в Москве сейчас проживает 3 миллиона мусульман, которым негде совершать ежедневные намазы.
Встречей в В. Путиным Кадыров остался доволен. На ней обсуждалось положение республики Чечня в экономике и социальной сфере: динамику в развитии республики президент оценил как "положительную".
Одним из главных вопросов, которые, как заявил Кадыров, остались за кадром, было разрешение на строительство новой мечети. Чеченский лидер рад, что президент РФ согласился с необходимостью появления еще одного молельного места для мусульман.
"Нередко в праздничные дни из-за нехватки мечетей верующие вынуждены молиться на улице. Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства. Уверен, что эту новость тепло воспримут не только мусульмане столицы, но и все верующие. Я признателен Владимиру Владимировичу за такой ценный подарок и безгранично благодарен за все, что он делает для укрепления и развития нашего многонационального государства", — сообщил чеченский лидер после визита в Кремль.
По словам Кадырова, В.Путин заметил, что вопрос строительства мечети стоило поднять еще раньше.
Лидер Чечни сообщил, что новая мечеть будет построена на улице, названной "в честь незабвенного лидера чеченского народа, дорогого ОТЦА Ахмата-Хаджи Кадырова, который внёс неоценимый вклад в защиту целостности и суверенитета России".
На эту информацию в РИА Новости читатели отреагировали ожидаемо:
А через время была создана петиция против строительства мечети на ул. Кадырова. В ней сообщается, что "уже имеется решение, согласно которому одобрен проект постройки межконфессионального центра на территории Коммунарки, в нескольких километрах от улицы Кадырова. Там будет находиться мечеть, синагога, буддийский храм." И строительство еще одной мечети превратит Южное Бутово во вторые Котельники, т.к. ожидаемо вырастет уровень преступности, и "выходцы со Средней Азии будут творить беззаконие, устраивая свои межнациональные разборки, избивая/убивая ни в чем неповинный русский народ". Автор петиции подчёркивает, что "отсутствие новой мечети в Южном Бутово не ущемит ничьих прав, не оскорбит чувств верующих других конфессий, не принизит значимость иных религий".
Между тем, в Южном Бутово действительно будет построен большой межконфессиональный центр, но, очевидно, этого для мусульман недостаточно?
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Типа клуб по интересам (ислам, вязание крючком, нудизм и пр.)
Поэтому "негде молиться" - не аргумент.
Я что то не видел в мечетях женщин, то есть, по логике, женщин-мусульманок нет в природе.
Тогда откуда столько дур в хиджабах? (Сарказм)
Короче - пусть мусульмане молятся в своем жилье вместе с бабами, а мечетей в Москве для москвичей и так хватает.
Сначала думайте, потом пишите. А опрос местных жителей, тех кого касается было бы единственно верным решением.
Это русский город.
А вот что то нет христианских храмов в Медине, Мекке.
Я вот хочу посетить Мекку, а заодно зайти в православный храм.
Ой, мне православному, оказывается запрещено.
Ну тогда нефига мусульманам в Москве разрешать.