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Новой мечети - быть! Рамзан Кадыров похвалился результатами встречи в В. Путиным

Новой мечети - быть! Рамзан Кадыров похвалился результатами встречи в В. Путиным

Автор:
29 сентября 2023 13:49
Сообщество : Жить в России
Метки: В.Путин   Москва   Р.Кадыров   Южное Бутово   мечеть   религия   строительство мечети   
939
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Вчера глава Чечни приехал в Кремль для встречи с президентом России. Во время разговора обсуждались многие вопросы. Среди них - строительство новой мечети в Южном Бутово. По мнению Р.Кадырова, в Москве сейчас проживает 3 миллиона мусульман, которым негде совершать ежедневные намазы.

Встречей в В. Путиным Кадыров остался доволен. На ней обсуждалось положение республики Чечня в экономике и социальной сфере: динамику в развитии республики президент оценил как "положительную".


Одним из главных вопросов, которые, как заявил Кадыров, остались за кадром, было разрешение на строительство новой мечети. Чеченский лидер рад, что президент РФ согласился с необходимостью появления еще одного молельного места для мусульман.


"Нередко в праздничные дни из-за нехватки мечетей верующие вынуждены молиться на улице. Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства. Уверен, что эту новость тепло воспримут не только мусульмане столицы, но и все верующие. Я признателен Владимиру Владимировичу за такой ценный подарок и безгранично благодарен за все, что он делает для укрепления и развития нашего многонационального государства", — сообщил чеченский лидер после визита в Кремль.

По словам Кадырова, В.Путин заметил, что вопрос строительства мечети стоило поднять еще раньше.


Лидер Чечни сообщил, что новая мечеть будет построена на улице, названной "в честь незабвенного лидера чеченского народа, дорогого ОТЦА Ахмата-Хаджи Кадырова, который внёс неоценимый вклад в защиту целостности и суверенитета России".


На эту информацию в РИА Новости читатели отреагировали ожидаемо:



А через время была создана петиция против строительства мечети на ул. Кадырова. В ней сообщается, что "уже имеется решение, согласно которому одобрен проект постройки межконфессионального центра на территории Коммунарки, в нескольких километрах от улицы Кадырова. Там будет находиться мечеть, синагога, буддийский храм." И строительство еще одной мечети превратит Южное Бутово во вторые Котельники, т.к. ожидаемо вырастет уровень преступности, и "выходцы со Средней Азии будут творить беззаконие, устраивая свои межнациональные разборки, избивая/убивая ни в чем неповинный русский народ". Автор петиции подчёркивает, что "отсутствие новой мечети в Южном Бутово не ущемит ничьих прав, не оскорбит чувств верующих других конфессий, не принизит значимость иных религий".


Между тем, в Южном Бутово действительно будет построен большой межконфессиональный центр, но, очевидно, этого для мусульман недостаточно?




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Метки: В.Путин   Москва   Р.Кадыров   Южное Бутово   мечеть   религия   строительство мечети   
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26  комментариев
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18k
Shtoppi 39 минут назад
а за чей счет весь этот банкет? уж не за счет ли налогоплательщиков из не дотационных регионов, которым является в частности чечня и которые к исламу никакого отношения не имеют от слова "совсем"? да и деньги эти можно пустить на что-то более полезное, а не на строительство места, как показала практика, сборищ религиозных фанатиков, где они обсуждают свои захватнические планы на новые территории, насаждение своих дикарских устоев и уничтожение местного населения?
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3k
Руслан Минуту назад
Дело не в этой конкретной мечети. Проблема вообще в культовых сооружениях любых религий, которых с каждым днём становится всё больше и больше. Надо строить исследовательские центры, институты, техно парки и прочие места, где будут преподавать, обучать наукам, методам исследования мира, повышать уровень образования...Уход в религию с головой в 21 веке - тупик.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
6k
7k
Николай 6 минут назад
Пора братьям атеистам защищать свои чувства....
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1k
Николай 8 минут назад
Да в Бутово и без мечети филиал средней азии.
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37k
russger 9 минут назад
Это вам не гейропа проклятущая
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34k
albedo 10 минут назад
Мечеть - место сбора мусульманской общины, а не место Бога, как у христиан.
Типа клуб по интересам (ислам, вязание крючком, нудизм и пр.)

Поэтому "негде молиться" - не аргумент.
Я что то не видел в мечетях женщин, то есть, по логике, женщин-мусульманок нет в природе.
Тогда откуда столько дур в хиджабах? (Сарказм)

Короче - пусть мусульмане молятся в своем жилье вместе с бабами, а мечетей в Москве для москвичей и так хватает.
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606
РАТНИК 13 минут назад
Кто не знал - в Южном Бутово проживают чеченцы.
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78
ruslan d 18 минут назад
Капец новость , просто ура ...
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444
mik6059 21 минуту назад
Минарет надо повыше сделать и координаты сразу выложить
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11k
Б.Касторский 22 минуты назад
Не знаю, неужели нельзя устроить опрос местных жителей? Нет, я не противник религий. Но объекты религиозного культа всегда собирают много людей и зачастую мешают обычной жизни жителей. Навязывать религию не стоит точно. 21 век и многие уже думают в другую сторону, понимая, что "необъяснимое" объясняет наука.
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91k
7guest 24 минуты назад
Ну да, в Бутово для полного счастья не хватает мечети с блекджеком и шлю..., ой с минаретами и муэдзином. От его призыва к молитве будет радостно просыпаться всё Южное Бутово.
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14k
Ничоси Полчаса назад
А в Грозном много православных храмов?
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12k
Владимир Полчаса назад
А за пределами Москвы и Подмосковья можно? Желательно за кавказким хребтом, там и пусть собираются.
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2k
Максим Макашев Полчаса назад
интересно: Собянин знает о строительстве?
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444
mik6059 Максим Макашев 19 минут назад
Этот персонаж уже бабки пересчитывает. Ща обогатится по-полной
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917
Илья 43 минуты назад
Почему не в Бирюлёво , там один хрен одни азеры живут .
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917
Илья 44 минуты назад
Цены на недвижимость в Южном Бутово устремились в низ.
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660
Олег 44 минуты назад
3 млн мусульман будут ежедневно съезжаться в ЮБ помолиться ?
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