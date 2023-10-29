В Москве прошел марафон "Пивная миля"

Ну а теперь к новостям из мира ЗОЖ и спорта.
Если вы думаете, что пивко и спорт совместить невозможно, то очень заблуждаетесь. В Москве в субботу прошел самый настоящий пивной марафон. Правила были очень простыми и в то же время сложными.
Участники должны пробежать 1609 метров и перед каждым кругом открыть и выпить до дна банку пива. 4 круга + 4 банки. Пить нужно было в строго отведенном месте. Если спортсмена стошнит, то он бежит еще один круг. Объем банки составлял 0,33л, ну а крепость пива была 4,9%.
А так прошел забег прекрасной половины участниц. Несмотря на плохую погоду, настроение у всех было отличное.
В Минздраве эту акцию осудили и напомнили, что спорт и алкоголь несовместимы.
Кстати, соревнование это международное. Мировой рекорд на Пивной миле среди мужчин принадлежит канадцу Corey Bellemore, который выпил 4 бутылки пива и пробежал 1,6 км за 4:28.1.
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Да и в нашей стране марафон проходит уже не первый год.
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