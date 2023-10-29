В Москве прошел марафон "Пивная миля"

Если вы думаете, что пивко и спорт совместить невозможно, то очень заблуждаетесь. В Москве в субботу прошел самый настоящий пивной марафон. Правила были очень простыми и в то же время сложными.

Участники должны пробежать 1609 метров и перед каждым кругом открыть и выпить до дна банку пива. 4 круга + 4 банки. Пить нужно было в строго отведенном месте. Если спортсмена стошнит, то он бежит еще один круг. Объем банки составлял 0,33л, ну а крепость пива была 4,9%.