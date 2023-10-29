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В Москве прошел марафон "Пивная миля"

В Москве прошел марафон "Пивная миля"

Автор:
29 октября 2023 08:18
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Москва   зож   марафон   пивная миля   пиво   спотр   
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Ну а теперь к новостям из мира ЗОЖ и спорта.

Если вы думаете, что пивко и спорт совместить невозможно, то очень заблуждаетесь. В Москве в субботу прошел самый настоящий пивной марафон. Правила были очень простыми и в то же время сложными.


Участники должны пробежать 1609 метров и перед каждым кругом открыть и выпить до дна банку пива. 4 круга + 4 банки. Пить нужно было в строго отведенном месте. Если спортсмена стошнит, то он бежит еще один круг. Объем банки составлял 0,33л, ну а крепость пива была 4,9%.


А так прошел забег прекрасной половины участниц. Несмотря на плохую погоду, настроение у всех было отличное.


В Минздраве эту акцию осудили и напомнили, что спорт и алкоголь несовместимы.

Кстати, соревнование это международное. Мировой рекорд на Пивной миле среди мужчин принадлежит канадцу Corey Bellemore, который выпил 4 бутылки пива и пробежал 1,6 км за 4:28.1.


Да и в нашей стране марафон проходит уже не первый год.


 

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Метки: Видео   Москва   зож   марафон   пивная миля   пиво   спотр   
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4  комментария
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17k
Колька Валеркин сын 46 минут назад
"В Минздраве эту акцию осудили и напомнили, что спорт и алкоголь несовместимы." (с) Где-то орнули футболисты
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15k
Александр 2 минуты назад
А, участие бесплатное? А то. друг интересуется, ведь можно же и не бежать, так пройтись...
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1k
Андрей Фролов 5 минут назад
Несомненно, наши футболисты заняли бы весь пьедестал)))
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238
александр ломовицкий 13 минут назад
сборище фриков какое то
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