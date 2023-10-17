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В Москве полицейские скрутили бомжа, который прокрался в общежитие МГИМО и заперся в женской душевой

В Москве полицейские скрутили бомжа, который прокрался в общежитие МГИМО и заперся в женской душевой

Автор:
17 октября 2023 15:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   бомж   девушки   жешевая   мгимо   общежитие   
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Его легко нашли по запаху.

В общежитии Московского государственного института международных отношений произошёл какой-то сюр. В здание зашёл бомж, каким-то образом проскользнул мимо охраны, поднялся на четвёртый этаж и заперся в женской душевой.

Девушки пошли принимать душ, потолкались у закрытых дверей и учуяли какой-то странный запах - явно не геля для душа. И вызвали полицию.

Сотрудники проникли в помещение и увезли ароматного гостя в отдел. Зачем он полез в общежитие - таинственный гость так и не объяснил.

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Метки: Видео   Москва   бомж   девушки   жешевая   мгимо   общежитие   
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7  комментариев
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15k
Дядюшка Ау 13 минут назад
В общежитии МГИМО? МИД РФ выражает озабоченность...
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34k
koleos72 42 минуты назад
Странный какой-то бомж, на голову выше всех и здоровый. Он, если бы захотел, просто ушёл бы и его бы эти дрищи не остановили!
А может это какой нибудь гейропейский дипломат, пришёл помыться в альма матер, так как у них свет и воду отключили!
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186
ruslan d Час назад
Проказник
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10k
Борис Карабанов Час назад
Холодает... Замолаживает, так сказать.
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186
ruslan d Борис Карабанов Час назад
У меня уже неделю на лестнице тусуется персонаж , выгоняли миллион раз , все равно возвращается , но правда культурный ...
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10k
MakDag 2 часа назад
Чтоб помыться, ёптать... почему в женскую, он же не педик.
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ruslan d MakDag Час назад
А в мужское отделение только педики ходят ?
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