В Москве полицейские скрутили бомжа, который прокрался в общежитие МГИМО и заперся в женской душевой

В общежитии Московского государственного института международных отношений произошёл какой-то сюр. В здание зашёл бомж, каким-то образом проскользнул мимо охраны, поднялся на четвёртый этаж и заперся в женской душевой.

Девушки пошли принимать душ, потолкались у закрытых дверей и учуяли какой-то странный запах - явно не геля для душа. И вызвали полицию.

Сотрудники проникли в помещение и увезли ароматного гостя в отдел. Зачем он полез в общежитие - таинственный гость так и не объяснил.