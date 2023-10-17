В Москве полицейские скрутили бомжа, который прокрался в общежитие МГИМО и заперся в женской душевой

Его легко нашли по запаху.
В общежитии Московского государственного института международных отношений произошёл какой-то сюр. В здание зашёл бомж, каким-то образом проскользнул мимо охраны, поднялся на четвёртый этаж и заперся в женской душевой.
Девушки пошли принимать душ, потолкались у закрытых дверей и учуяли какой-то странный запах - явно не геля для душа. И вызвали полицию.
Сотрудники проникли в помещение и увезли ароматного гостя в отдел. Зачем он полез в общежитие - таинственный гость так и не объяснил.
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А может это какой нибудь гейропейский дипломат, пришёл помыться в альма матер, так как у них свет и воду отключили!