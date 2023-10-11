«Это поможет разнообразить рацион»: в России стали делать еду из сверчков

В продажу поступит печенье, шоколад и прочие вкусняшки.
В Сочи прошёл форум Innofood 2023 и на нём представили еду из сверчков. Компания-производитель сварганила из насекомых снеки, лапшу, печенье, шоколад и другие продукты.
А ещё продемонстрировали пищевую добавку: состоит из сверчковой муки и порошка витграсса - он делается из побегов пророщенной пшеницы. Добавку нахваливают и утверждают, что она богата белком, витаминами и минералами.
Представитель компании заявил, что всё это поможет «разнообразить рацион питания». Производство российское, а вот сверчков поставляют из Китая.
Вкусно и знак вопроса…
Ну а ранее опять же отечественный производитель сообщал, что в 2025 году выпустит на рынок муку и корма из сверчков.
Мука из насекомых с высоким содержанием белка и обогащена необходимыми аминокислотами. Также там большое количество витамина B12, легкоусвояемого железа. Содержание омеги в муке выше, чем в лососе.
Насекомые обладают гораздо большей продуктивностью, чем классическое животноводство, они имеют минимальное антропогенное воздействие. Плюс такое производство экологически безопасно.
Продукцию планируют продавать и у нас, и за рубежом.
Источник:
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И корм не из дешёвых. Пишут : 1 кг сверчков - 15000 руб.
Сравните с ценой на свинину или говядину. Дорогое разнообразие.
Тут же:
"в мире стоимость одного килограмма сверчковой муки в розницу доходит до 80 евро."
Миллионеров откармливать такой мукой?
https://ngs.ru/text/business/2022/05/06/71307269/https://ngs.ru/text/business/2022/05/06/71307269/