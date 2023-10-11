«Это поможет разнообразить рацион»: в России стали делать еду из сверчков

Ну а ранее опять же отечественный производитель сообщал, что в 2025 году выпустит на рынок муку и корма из сверчков.

Мука из насекомых с высоким содержанием белка и обогащена необходимыми аминокислотами. Также там большое количество витамина B12, легкоусвояемого железа. Содержание омеги в муке выше, чем в лососе.

Насекомые обладают гораздо большей продуктивностью, чем классическое животноводство, они имеют минимальное антропогенное воздействие. Плюс такое производство экологически безопасно.