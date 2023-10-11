FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7740 постов • 1033 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Это поможет разнообразить рацион»: в России стали делать еду из сверчков

«Это поможет разнообразить рацион»: в России стали делать еду из сверчков

Автор:
11 октября 2023 17:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Еда   Производство   Сочи   мука   продукты   сверчки   
1389
5

В продажу поступит печенье, шоколад и прочие вкусняшки.

В Сочи прошёл форум Innofood 2023 и на нём представили еду из сверчков. Компания-производитель сварганила из насекомых снеки, лапшу, печенье, шоколад и другие продукты.

×
×

А ещё продемонстрировали пищевую добавку: состоит из сверчковой муки и порошка витграсса - он делается из побегов пророщенной пшеницы. Добавку нахваливают и утверждают, что она богата белком, витаминами и минералами.

Представитель компании заявил, что всё это поможет «разнообразить рацион питания». Производство российское, а вот сверчков поставляют из Китая.

Вкусно и знак вопроса…

Ну а ранее опять же отечественный производитель сообщал, что в 2025 году выпустит на рынок муку и корма из сверчков.

Мука из насекомых с высоким содержанием белка и обогащена необходимыми аминокислотами. Также там большое количество витамина B12, легкоусвояемого железа. Содержание омеги в муке выше, чем в лососе.

Насекомые обладают гораздо большей продуктивностью, чем классическое животноводство, они имеют минимальное антропогенное воздействие. Плюс такое производство экологически безопасно.

Продукцию планируют продавать и у нас, и за рубежом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Еда   Производство   Сочи   мука   продукты   сверчки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Влад 2 часа назад
Это какому дебилу в России разнообразия рациона не хватает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
6k
Leo Sun 4 минуты назад
У кого-то ещё остаются иллюзии, что Россия "борется" с коллективным западом... старательно выполняя повестку Шваба?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Типа граф 5 минут назад
Через 50 лет гав.но жрать будем .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Олег 8 минут назад
ну нахер.... а из клопов ничего не готовят, тут европейцы спрашивают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Oleksii Ukraine 9 минут назад
интересно а много таких добавок в продуктах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
Ксения Лукашенкова-Денисова 18 минут назад
Ага, еще мясо из го*на предложили бы нашим,посмотрим, куда их отправят прямым текстом. Мы ж не азиаты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Daimos 19 минут назад
Опять нас готовят к повышению цен на продукты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
AzuveR 24 минуты назад
У нас ,что нехватка нормальных продуктов ? Или нас к чему то готовят ? Компания-производитель ,пусть этим дерьмом кормит своих родных и близких и потом отпишется о результатах кормёжки. Пойду буженины наверну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Нуи Хусим Полчаса назад
Вон во Франции уже клопов разводят! Расширяют рации...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
val Полчаса назад
угораю с доверчивых эко-активистов. это демо-версии из сверчков, а дальше, как про поезд и снег: батончики из тараканов их будущее. а так то все просто: запрещать не надо, надо обязать ставить крупную маркировку, что это тараканы. и пусть рептилоиды покупают, если так хочется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mixalych 44 минуты назад
Пробовал. Сухие, соленные. Считай, что солью с травой рот испачкал. Вкуса никакого. Во рту крошатся чуть ли не в пыль. До конца пачечку не осилил, так и выкинул. Может лгбтешным инвалидам и заходит, но на то они и инвалиды на всю голову.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Круглов 51 минуту назад
Выращивали бы креветок лучше. Они вкуснее, полезнее и хотя бы не сбегут с фермы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Allmaster 53 минуты назад
Тихой сапой просовывают суки... Вот купишь пельмешек, не прочитав состав и считай законтачился. Хотя могут просто и умолчать, написав, приправа протеиновая или как тае еще.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
goshan_hmc Час назад
А если они нас?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
vagon1 Час назад
Жизни сверчков имеют значение!©)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza Час назад
одобряет..за кадром)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Lexx Час назад
Если ребёнка с детства приучить жрать эту хрень, он когда вырастет, брезговать уже не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
doker 2 часа назад
Где-то заплакала скрипка сверчка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юрий 2 часа назад
Сверчковые фермы есть и России. Корм для рыб, птичек, ящериц....
И корм не из дешёвых. Пишут : 1 кг сверчков - 15000 руб.
Сравните с ценой на свинину или говядину.
Дорогое разнообразие.

Тут же:
"в мире стоимость одного килограмма сверчковой муки в розницу доходит до 80 евро."
Миллионеров откармливать такой мукой?

https://ngs.ru/text/business/2022/05/06/71307269/https://ngs.ru/text/business/2022/05/06/71307269/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92
ruslan d 2 часа назад
О , надо пробовать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

247298



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от пользователей Сети
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от...
Французские супруги подали в суд на антиквара, который перепродал их "бесполезную" маску за 4,2 млн евро
Французские супруги подали в суд на антиквара, который перепродал их "бесполезную"...
Кто над всем этим стоит
Кто над всем этим стоит
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
После первой ночевки у тебя

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#животные#аварии#авто аварии#история#кино#Россия#новости
#машина#автомир#в мире#позитив#ДТП#Автовсячина#фильм#КИтай#Москва#улыбнуло
#интересно#Юмор#интересное#Прикол#США#факты#забавно#милота#полиция#подборка
Кто над всем этим стоит Кто над всем этим стоит Сколько просрочки можно купить в Германии на 8 евро Сколько просрочки можно купить в Германии на 8 евро 18 необычных продуктов, найденных покупателями в магазинах 18 необычных продуктов, найденных покупателями в магазинах Что не так с молочкой в Германии? Что не так с молочкой в Германии? Болотный хлеб, который не даст погибнуть от голода в сложные времена Болотный хлеб, который не даст погибнуть от голода в сложные времена 13 обычных продуктов питания, которые по разным причинам были запрещены в некоторых странах мира 13 обычных продуктов питания, которые по разным причинам были запрещены в некоторых странах мира

На что жалуетесь?

Вернуться