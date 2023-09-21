18 необычных продуктов, найденных покупателями в магазинах

Мир продуктов питания полон странностей, необычных угощений и напитков. Порой супермаркеты и магазины предлагают настолько экзотические товары, что поверить в то, что их действительно кто-то покупает, невозможно. Однако этот скепсис ни к чему, ведь на каждый продукт, как ни странно, почти всегда находится свой покупатель. Да-да, даже самые абсурдные позиции в ассортименте имеют спрос, хоть они и кажутся вопиюще дикими и непонятными.

Давайте посмотрим, что кладут в свои продуктовые корзины жители разных стран.