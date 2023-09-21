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18 необычных продуктов, найденных покупателями в магазинах

18 необычных продуктов, найденных покупателями в магазинах

Автор:
21 сентября 2023 07:55
Сообщество : Еда
Метки: Еда   в мире   интересно   магазин   подборка   продукты   
1473
19

Подборка странных, забавных и необычных продуктов, которые покупатели заприметили на полках различных магазинов.

Мир продуктов питания полон странностей, необычных угощений и напитков. Порой супермаркеты и магазины предлагают настолько экзотические товары, что поверить в то, что их действительно кто-то покупает, невозможно. Однако этот скепсис ни к чему, ведь на каждый продукт, как ни странно, почти всегда находится свой покупатель. Да-да, даже самые абсурдные позиции в ассортименте имеют спрос, хоть они и кажутся вопиюще дикими и непонятными.

Давайте посмотрим, что кладут в свои продуктовые корзины жители разных стран.

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Как его открыть, чтобы он не пролился?

Проколите пакет и позвольте содержимому вылиться наружу. Мысли о ритуальном жертвоприношении обязательны.

В Швеции в аналогичных тубах можно приобрести готовое картофельное пюре

В Гонконге продаётся Pringles со вкусом лапши и лапша со вкусом Pringles

Не приведёт ли употребление и того, и другого одновременно к разрыву в пространственно-временном континууме?

Молоко броненосца. Любопытно, вкусное ли?

В некоторых магазинах США продаются консервированные хотдоги

В Швейцарии майонез продаётся в упаковках, похожих на тюбики с зубной пастой

Диетическая вода. Поразительный маркетинговый ход с той позиции, что в воде и так не содержится калорий

Прозрачная кока-кола продаётся в Японии

Ветчина в форме золотой рыбки

Хлопья для истинных поклонников игры Майнкрафт

Уже сваренные и очищенные яйца в индивидуальной упаковке

А это уже очищенный картофель

Идеальный вариант для ленивых или для тех, у кого катастрофически не хватает времени на готовку.

Крокодиловый хлеб в пекарне во Вьетнаме

Приправа Twix

Её можно добавлять в различные сладкие блюда и продукты. Отлично подойдёт к попкорну, мороженому, выпечке и многому другому.

Куриный бульон в железной банке. Можно пить так или добавить в блюдо

Свиные котлеты с мармеладными мишками

Мармеладные мишки не так уж и плохи. Они тают во время приготовления и придают мясу сахарный вкус. 

Запечённая фасоль в вакуумной упаковке

Тонко нарезанная ветчина, яйцо, маринованный огурец и морковь — набор для бутерброда

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Метки: Еда   в мире   интересно   магазин   подборка   продукты   
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4k
Владимир 51 минуту назад
любой каприз за ваши деньги...
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1k
Звёздный князь 2 минуты назад
Я немного прифигел, когда в нашем магазине в продаже увидел ЗЕЛЁНУЮ рыбью икру рядом с красной и чёрной.
Покупать не стал. Побоялся.

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2k
дормидонт 11 минут назад
Идея с майонезом не так плоха. Очень удобно. Есть тюбики с горчицей, с хреном и т.п.
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194
Homefighter 14 минут назад
Комментарий к фото
Ну конечно же в железной!
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34k
ACU900 17 минут назад
А чего тут удивительного в майонезе тюбике? Во многих странах так продают, и не только в Швейцарии и не только майонез. Еще во времена СССР сыр "янтарь" так продавался, и никого это не удивляло...

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1k
Игорь Меншиков 20 минут назад
А куриный бульон газированный??
Если нет неинтересно
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7k
newegg Полчаса назад
Мишки, крабы, черепахи, крокодилы...
Какoй только формы хлеб не пекут, лишь бы туристы купили.
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1k
an-bask Полчаса назад

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628
София 51 минуту назад
Кто жарили котлеты с мармеладнымм мишками? Откликнитесь, очень интересно.
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