18 необычных продуктов, найденных покупателями в магазинах

Подборка странных, забавных и необычных продуктов, которые покупатели заприметили на полках различных магазинов.
Мир продуктов питания полон странностей, необычных угощений и напитков. Порой супермаркеты и магазины предлагают настолько экзотические товары, что поверить в то, что их действительно кто-то покупает, невозможно. Однако этот скепсис ни к чему, ведь на каждый продукт, как ни странно, почти всегда находится свой покупатель. Да-да, даже самые абсурдные позиции в ассортименте имеют спрос, хоть они и кажутся вопиюще дикими и непонятными.
Давайте посмотрим, что кладут в свои продуктовые корзины жители разных стран.
Как его открыть, чтобы он не пролился?
Проколите пакет и позвольте содержимому вылиться наружу. Мысли о ритуальном жертвоприношении обязательны.
В Швеции в аналогичных тубах можно приобрести готовое картофельное пюре
В Гонконге продаётся Pringles со вкусом лапши и лапша со вкусом Pringles
Не приведёт ли употребление и того, и другого одновременно к разрыву в пространственно-временном континууме?
Молоко броненосца. Любопытно, вкусное ли?
В некоторых магазинах США продаются консервированные хотдоги
В Швейцарии майонез продаётся в упаковках, похожих на тюбики с зубной пастой
Диетическая вода. Поразительный маркетинговый ход с той позиции, что в воде и так не содержится калорий
Прозрачная кока-кола продаётся в Японии
Ветчина в форме золотой рыбки
Хлопья для истинных поклонников игры Майнкрафт
Уже сваренные и очищенные яйца в индивидуальной упаковке
А это уже очищенный картофель
Идеальный вариант для ленивых или для тех, у кого катастрофически не хватает времени на готовку.
Крокодиловый хлеб в пекарне во Вьетнаме
Приправа Twix
Её можно добавлять в различные сладкие блюда и продукты. Отлично подойдёт к попкорну, мороженому, выпечке и многому другому.
Куриный бульон в железной банке. Можно пить так или добавить в блюдо
Свиные котлеты с мармеладными мишками
Мармеладные мишки не так уж и плохи. Они тают во время приготовления и придают мясу сахарный вкус.
Запечённая фасоль в вакуумной упаковке
Тонко нарезанная ветчина, яйцо, маринованный огурец и морковь — набор для бутерброда
Источник:
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Покупать не стал. Побоялся.
Если нет неинтересно
Какoй только формы хлеб не пекут, лишь бы туристы купили.