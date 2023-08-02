Владелец сверчковой фермы в Новосибирске уверен, что большинство россиян готовы есть насекомых

А мы бы не были так уверены.
Весной прошлого года в Новосибирске открылась первая в России сверчковая ферма. Учёный Евгений Демидов бросил науку ради перспективного и высокомаржинального бизнеса. Он выиграл государственный грант на 3,5 млн рублей и открыл на улице Русской небольшую и пока экспериментальную ферму по выращиванию сверчков.
По его подсчётам, около 30% россиян ничего не имеют против еды с компонентами насекомых. А категорически против употребления в пищу сверчков выступает не более 10% соотечественников.
Мы себя позиционируем в сегментах спортпита, суперфуда, высокобелкового специализированного питания, безглютеновой продукции. Это все те люди, кто заботится о своем здоровье, об экологии, привержен идеям устойчивого развития, которые не переваривают глютен, отказываются от мяса. Насекомых могут использовать вместо мясного компонента, чтобы компенсировать нехватку животного белка.
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По словам Демидова, наибольший спрос на их продукцию поступает от фермеров, которым нужны недорогие добавки к пище скота, и ресторанов, потому что это необычно и экзотично. Однако пока этот спрос его компания удовлетворить не в силах из-за непроработанных в России законов по оформлению и сертификации такой продукции.
Мы взаимодействуем с рядом сельхозпроизводителей, разрабатываем премиксы для кормов, которые могут использоваться в птицеводстве. Есть запрос от российских компаний на продажу им сверчковой муки, но пока мы этот запрос не можем удовлетворить из-за отсутствия нормативной базы и пищевого сертификата на нашу продукцию
Сейчас компания Демидова "Энтопротеин" в основном поставляет замороженных сверчков людям, которые держат экзотических животных. Но в следующем году он намерен расширять производство и выходить рынки Европы.
В начале этого года Евросоюз разрешил к экспорту на свою территорию продукцию, содержащую сверчковую муку. Это достаточно крупное событие, которое открывает нам европейский рынок. Он достаточно большой, и, по оценкам, в ближайшие 10 лет он вырастет более чем в 20 раз. Мы рассматриваем сейчас все варианты выхода на рынок, будем искать каналы выхода на экспорт. У нас сейчас уже есть контакты с рядом зарубежных коллег, которые заинтересованы в этом продукте, они пока в разработке находятся
Что касается негативных комментариев россиян, которые не хотят есть сверчков, то Демидов отметил, что их опасения о вреде такой пищи безосновательны, ведь "полтора миллиарда человек на постоянной основе употребляют насекомых в пищу". Также он отметил, что современное сельское хозяйство неспособно удовлетворить потребности населения планеты, поэтому насекомые в качестве альтернативы традиционным источникам белка — это неизбежность.
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Видимо, дальше освоения гранта дело особо не пойдёт.
Рынки гейропы не для русских.
В России, по счастью, жрать насекомых и земноводных пока не приходилось от безысходности.
Белок для животных - возможно, но пока есть большой опыт выращивания животных, птиц и рыбы без этих сверчков.
Убедить россиян уплетать жареных насекомых будет очень дорого и очень трудно. Шашлык из свинины на майские праздники - вот это да, это я понимаю. А жрать кузнечиков - да нахрен.
"Весной прошлого года в Новосибирске открылась первая в России сверчковая ферма."
сверчков выращивали всю новейшую историю - это корм для насекомоядных животных (ящерицы, пауки, скорпионы, птицы , лягушки ) так что при зоопарках фермы всегда были , а последних лет 30 (когда стали производить ультрафиолетовые лампы требуемого диапазона - тонкости и особенности содержания ящериц ) эти фермы стали массовыми и как крупные для торговли так и любительские , теми у кого очень большое поголовье . Так что о какой первой ферме речь ??
Пропихивает просто свой бизнес.
Раз уверен так в своих сверчках, пусть сам и жрет.
"Из-за ошибочной самодиагностики и популярного мифа о вреде глютена люди тратят деньги на соблюдение безглютеновой диеты, которая обходится потребителям в два с лишним раза дороже обычной (в ценах 2007 года). В частности, около четверти жителей США соблюдают безглютеновую диету, и за два года с 2013 по 2015 продажи безглютеновых продуктов там выросли на 136 %, в 2014 году их продажи были на уровне $1 млрд, а на 2020 год прогнозировался рост объёмов продаж до $2 млрд."
А сверчков заморозил и все, готовый продукт.
"Сейчас компания Демидова "Энтопротеин" в основном поставляет замороженных сверчков людям, которые держат экзотических животных."
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А мы бы не были так уверены.