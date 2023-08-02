Владелец сверчковой фермы в Новосибирске уверен, что большинство россиян готовы есть насекомых

Весной прошлого года в Новосибирске открылась первая в России сверчковая ферма. Учёный Евгений Демидов бросил науку ради перспективного и высокомаржинального бизнеса. Он выиграл государственный грант на 3,5 млн рублей и открыл на улице Русской небольшую и пока экспериментальную ферму по выращиванию сверчков.





По его подсчётам, около 30% россиян ничего не имеют против еды с компонентами насекомых. А категорически против употребления в пищу сверчков выступает не более 10% соотечественников.



