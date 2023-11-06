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Вкусно и грустно: в Ставрополье открылась ферма по выращиванию съедобных сверчков

Вкусно и грустно: в Ставрополье открылась ферма по выращиванию съедобных сверчков

Автор:
06 ноября 2023 18:41
Сообщество : Еда
Метки: Видео   выпечка   мука   производитель   сверчки   ставрополье   
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Из них мелют муку и варганят «здоровую» пищу.

Шелестящая еда стремительно врывается на наши просторы - в Ставрополье появилась сверчковая ферма. Когда насекомые вырастают, их пускают на муку, в ней содержится до 70 г белка на 100 грамм продукта. Для примера, в курице такое содержание белка - до 27 грамм, в говядине - до 21 г. Также в муке минимум углеводов, поэтому ей активно интересуются производители еды для диабетиков. Якобы выпечка и сладости вскоре станут менее вредными.

Но это ещё надо будет посмотреть на конечный продукт.

У нас представлены энергетический порошок из сверчковой муки и сока пророщенной пшеницы, снеки из сверчков и сверчковая мука. Они богаты железом, кальцием, белком и аминокислотами. Это дополнение к основному рациону, - рассказал главный технолог ставропольской компании Вадим Зайцев.

Уже несколько пекарен заявили, что хотят испечь опытные образцы и ждут муку. На данный момент, цена на неё существенно выше, чем на обычную, но производитель уверяет, что как только его товар зарегистрируют, он будет стоить всего на 20% больше.

Будет ли такая мука пользоваться спросом? Вероятно, да. В Беларуси и Узбекистане разрешены продукты из насекомых. Ну а в Азии сейчас настоящий бум такой еды. Для России это пока экзотика. Ключевое слово здесь «пока».

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Метки: Видео   выпечка   мука   производитель   сверчки   ставрополье   
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35  комментариев
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3k
Yus 2 часа назад
В истории Руси было много тяжелых лет, но что бы тараканов жрать, такого точно не было.
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37k
Алексей Минуту назад
был рыбный четверг, скоро будет сверчковая пятница... хотя если перенести на субботу и давать к опохмелу, может и бухать со временем перестанут)
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21
Олег Назаров 14 минут назад
Сослепу, вместо "сверчковой муки", прочитал "сверчковая муха и сок..." Вспомнился битл джюс... Взгрустнулось.
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3k
* You All 18 минут назад
засунуть в жопу этих серчков тому кто это дерьмо продвигает
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9k
sedoisever 20 минут назад
А сколько сразу нытья... Подзабыли про соевое "мясо", которое продавалось и в чистом виде и сейчас из него делают "разные тушёнки"? И что? Я его ни разу не ел. И состав предпочитаю читать, когда покупаю мясные продукты.
Тоже орали: "всё! теперь только соя будет".
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18k
Shtoppi Полчаса назад
осталось только подождать и посмотреть, как власть предержащие будут вместе с народом такое в пищу употреблять.
ну а что будет скорее всего, так это то, что элиты так и будут жрать деликатесы как и раньше, а вот народ они, в целях экономии ресурсов на свой прокорм/откорм, уже начинают пересаживать на подножный корм, разглагольствуя что это так прекрасно и давно практикуется в мире. только вот они промолчат о том, что практикуется такое не от хорошей жизни и не всеми слоями общества в той же Азии. а про какой-то там "бум такой еды" это просто маркетинговый пи_деж. насекомые это еда самых бедных, чтобы от голода ноги не протянуть, а не то что нам рассказывают.
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
В Штатах в некоторых магазинах продают и сверчков и червячков, но дороговато.
Жареные сверчки по 4-5 долларов за унцию (28 грамм) - это раза в три дороже красной икры.
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1k
manul74 Полчаса назад
Напомнило
Ссылка www.youtube.com
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11k
Seledochnik 50 минут назад
"""ей активно интересуются производители еды для диабетиков"""
- Причём тут диабетики? Диабетикам всё можно жрать! Вопрос в том, сколько вколол!
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2k
Александр Долматов 50 минут назад
Ну надеюсь, на мой век свинины с курятиной хватит и сверчков жрать не придётся.
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1k
КАКАнгел Час назад
фермы по выращиванию сверчков были всегда- это корм для насекомоядных животных- птиц пауков ящериц . так что тут просто увеличение объемов и пробная попытка переработки. новость не о чём.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
"Однажды ты найдешь в кармане старого пуховика смятую одноразовую маску. И ностальгически улыбнешься, поправляя бронежилет и включая счетчик гейгера".
Никогда не говори никогда.....
Хотя честно говоря...."мука из сверчков" режет слух.
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Час назад
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4k
Двестиграмм Час назад
смеялись над Китайцами Французами
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192
X Æ A-12 Час назад
интересно, псевдо-патриоты(назорет,юсова) будут зубоскалить ,в своих постах на анти-фишках по этому поводу. а то подобные новости из-за бугра их очень веселят. или это другое?
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192
X Æ A-12 БамбарбияКиргуду 23 минуты назад
о паства псевдо-патриотов подтягивается, а что ты не ржал не давно с подобных новостей? 20 штук вас здесь. Родина с заглавной пишется, и какая она у тебя уже по счёту, патриот хренов? и не надо мне мычанием отвечать как в прошлый раз.

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129k
Leff 2 часа назад
Она кошерная или халяльная ?
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386
Денис Веселов 2 часа назад
"Сквозь снег' , там тоже батончики из тараканов каких-то делали.
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9k
кот всегда ... 2 часа назад
Недавно Мантуров, который провалил все поручения президента, предложил кормить россиян насекомыми, это ж какое отношение у них к населению, пускай сами жрут своё ГОВНО
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77k
Viktor 2 часа назад
Самое главное, чтобы при продаже указывали из кого это делается! А так жри сам своих кузнечиков, Антоша Стрекоз.

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193
iskra 2 часа назад
Интересно,а рискнет ли правительство обязать производителей в обязательном порядке маркировать продукцию в которой используются насекомые? Причем абсолютно также,как заставили писать на ВСЕХ продуктах " с ГМО\без ГМО"..
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193
iskra satra 2 часа назад
Сомневаюсь я что-то. И наоборот,верю, что муку\белок из насекомых уже втихаря подмешивают в различные продукты,например,колбасу,никак это не обозначая..
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5k
satra 2 часа назад
Если есть желающие, то почему бы и нет.
Главное, чтобы как с веганами не было.

Ссылка coub.com
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