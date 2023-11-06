Вкусно и грустно: в Ставрополье открылась ферма по выращиванию съедобных сверчков

Шелестящая еда стремительно врывается на наши просторы - в Ставрополье появилась сверчковая ферма. Когда насекомые вырастают, их пускают на муку, в ней содержится до 70 г белка на 100 грамм продукта. Для примера, в курице такое содержание белка - до 27 грамм, в говядине - до 21 г. Также в муке минимум углеводов, поэтому ей активно интересуются производители еды для диабетиков. Якобы выпечка и сладости вскоре станут менее вредными.

Но это ещё надо будет посмотреть на конечный продукт.