Вкусно и грустно: в Ставрополье открылась ферма по выращиванию съедобных сверчков

Из них мелют муку и варганят «здоровую» пищу.
Шелестящая еда стремительно врывается на наши просторы - в Ставрополье появилась сверчковая ферма. Когда насекомые вырастают, их пускают на муку, в ней содержится до 70 г белка на 100 грамм продукта. Для примера, в курице такое содержание белка - до 27 грамм, в говядине - до 21 г. Также в муке минимум углеводов, поэтому ей активно интересуются производители еды для диабетиков. Якобы выпечка и сладости вскоре станут менее вредными.
Но это ещё надо будет посмотреть на конечный продукт.
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У нас представлены энергетический порошок из сверчковой муки и сока пророщенной пшеницы, снеки из сверчков и сверчковая мука. Они богаты железом, кальцием, белком и аминокислотами. Это дополнение к основному рациону, - рассказал главный технолог ставропольской компании Вадим Зайцев.
Уже несколько пекарен заявили, что хотят испечь опытные образцы и ждут муку. На данный момент, цена на неё существенно выше, чем на обычную, но производитель уверяет, что как только его товар зарегистрируют, он будет стоить всего на 20% больше.
Будет ли такая мука пользоваться спросом? Вероятно, да. В Беларуси и Узбекистане разрешены продукты из насекомых. Ну а в Азии сейчас настоящий бум такой еды. Для России это пока экзотика. Ключевое слово здесь «пока».
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Тоже орали: "всё! теперь только соя будет".
ну а что будет скорее всего, так это то, что элиты так и будут жрать деликатесы как и раньше, а вот народ они, в целях экономии ресурсов на свой прокорм/откорм, уже начинают пересаживать на подножный корм, разглагольствуя что это так прекрасно и давно практикуется в мире. только вот они промолчат о том, что практикуется такое не от хорошей жизни и не всеми слоями общества в той же Азии. а про какой-то там "бум такой еды" это просто маркетинговый пи_деж. насекомые это еда самых бедных, чтобы от голода ноги не протянуть, а не то что нам рассказывают.
Жареные сверчки по 4-5 долларов за унцию (28 грамм) - это раза в три дороже красной икры.
- Причём тут диабетики? Диабетикам всё можно жрать! Вопрос в том, сколько вколол!
Никогда не говори никогда.....
Хотя честно говоря...."мука из сверчков" режет слух.
А рядом будет стоять промоутер со шпинатным смузи и учить тебя Родину любить.
Не перепутаешь.
Кто-то же покупает эти свекольные котлеты.
Производители пихают в колбасу и сосиски уже дешевое обычное немясное говнецо.
Может попозже и начнут, когда себестоимость сверчковой биомассы упадет.
Главное, чтобы как с веганами не было.