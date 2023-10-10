Дагестанский курортный роман закончился для москвички кражей денег, побоями и угрозами

Здесь дагестанец попросил взаймы денег, но получил отказ, т.к. не отдал прошлый долг в 45 тысяч рублей. Такое непочтительное отношение к мужчине вывело горца из себя. Он схватил Надежду за волосы и силой потребовал разблокировать телефон. После того как джигит получил доступ к смартфону, он на имя Надежды оформил кредит в быстрозаймах, но всю сумму (300 тысяч рублей) из-за лимита онлайн-банка перевести на свою карту не смог. Завершив финансовые дела, он ушел из квартиры Надежды, а та поспешила с заявлением в полицию.





Правоохранители, пробив Магу по базе, выяснили, что дагестанец ранее уже был судим за кражу велосипеда и разбойное нападение. Теперь же Магомед каждый день звонит Надежде с просьбой забрать заявление. Та же заявляет, что была готова простить горцу практически всё, но не аферы с деньгами. Между тем, вернуть долг возлюбленный не может, т.к. проиграл украденные сотни тысяч на ставках.