Дагестанский курортный роман закончился для москвички кражей денег, побоями и угрозами

После двухлетней лавстори женщина узнала истинный нрав возлюбленного.
В 2021 году учительница из Москвы приехала в солнечный Дагестан. На отдыхе Надежда познакомилась с Магомедом и всё заверте... После окончания отпуска женщина уехала,но пылкая страсть к джигиту не погасла. Влюблённые общались два года по переписке, а потом Магомед решил навестить свою любимую в столице нашей родины.
Здесь дагестанец попросил взаймы денег, но получил отказ, т.к. не отдал прошлый долг в 45 тысяч рублей. Такое непочтительное отношение к мужчине вывело горца из себя. Он схватил Надежду за волосы и силой потребовал разблокировать телефон. После того как джигит получил доступ к смартфону, он на имя Надежды оформил кредит в быстрозаймах, но всю сумму (300 тысяч рублей) из-за лимита онлайн-банка перевести на свою карту не смог. Завершив финансовые дела, он ушел из квартиры Надежды, а та поспешила с заявлением в полицию.
Правоохранители, пробив Магу по базе, выяснили, что дагестанец ранее уже был судим за кражу велосипеда и разбойное нападение. Теперь же Магомед каждый день звонит Надежде с просьбой забрать заявление. Та же заявляет, что была готова простить горцу практически всё, но не аферы с деньгами. Между тем, вернуть долг возлюбленный не может, т.к. проиграл украденные сотни тысяч на ставках.
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Русский мужик, прежде чем связываться с кавказской девушкой 100 раз подумает и проанализирует всевозможные итоги такого союза.
А вот ВЫ ПОЧЕМУ МОЗГИ ВЫКЛЮЧАЕТЕ, когда идёте на контакт с кавказцами?
Но хуже бабы не@баной, может быть только баба оскорбленная