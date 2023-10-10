FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7004 поста • 3076 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Дагестанский курортный роман закончился для москвички кражей денег, побоями и угрозами

Дагестанский курортный роман закончился для москвички кражей денег, побоями и угрозами

Автор:
10 октября 2023 20:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Дагестан   Москва   влюбленные   кража   куротный роман   отношения   полиция   
2476
2

После двухлетней лавстори женщина узнала истинный нрав возлюбленного.

В 2021 году учительница из Москвы приехала в солнечный Дагестан. На отдыхе Надежда познакомилась с Магомедом и всё заверте... После окончания отпуска женщина уехала,но пылкая страсть к джигиту не погасла. Влюблённые общались два года по переписке, а потом Магомед решил навестить свою любимую в столице нашей родины.


Здесь дагестанец попросил взаймы денег, но получил отказ, т.к. не отдал прошлый долг в 45 тысяч рублей. Такое непочтительное отношение к мужчине вывело горца из себя. Он схватил Надежду за волосы и силой потребовал разблокировать телефон. После того как джигит получил доступ к смартфону, он на имя Надежды оформил кредит в быстрозаймах, но всю сумму (300 тысяч рублей) из-за лимита онлайн-банка перевести на свою карту не смог. Завершив финансовые дела, он ушел из квартиры Надежды, а та поспешила с заявлением в полицию.


Правоохранители, пробив Магу по базе, выяснили, что дагестанец ранее уже был судим за кражу велосипеда и разбойное нападение. Теперь же Магомед каждый день звонит Надежде с просьбой забрать заявление. Та же заявляет, что была готова простить горцу практически всё, но не аферы с деньгами. Между тем, вернуть долг возлюбленный не может, т.к. проиграл украденные сотни тысяч на ставках.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Дагестан   Москва   влюбленные   кража   куротный роман   отношения   полиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Руслана Тарасова Час назад
Ну вот ни грамма не удивлена...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
grigorenko vladislav 7 минут назад
Какой накал страстей! Горячая кровь! Слепая любовь! Разбой! Украденный велосипед! Угрозы! Ставки! Денег больше нет! Подобное никак нельзя прощать! ... и снова в Дагестан поедет отдыхать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Звёздный князь 18 минут назад
Уважаемые славянки (особенно учительницы), вот объясните мне одну вещь.
Русский мужик, прежде чем связываться с кавказской девушкой 100 раз подумает и проанализирует всевозможные итоги такого союза.
А вот ВЫ ПОЧЕМУ МОЗГИ ВЫКЛЮЧАЕТЕ, когда идёте на контакт с кавказцами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Василий Афиногенов 19 минут назад
безнациональная вешалка для бороды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
fkamash Полчаса назад
Жалко учительницу. Хотела большой и чистой любви.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
constriktor97 Полчаса назад
Как сказал мне (лет тому уже 40 назад) один дагестанец, что " с дэвушкай знакомлус и миня завут Магамет".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
365
алекс Полчаса назад
Нет ну за такие бабки могла и более интеллигентного дага найти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
112k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Демьян 38 минут назад
Не многие поймут... Оставлю это тут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Patmaz 43 минуты назад
Вот и научили жизни учительницу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Shtoppi 45 минут назад
жопа хотела приключений - жопа нашла их. чернильницам никакие предупреждения и жизненные примеры в прок не идут. видимо у них недоипит совсем уже в хронической стадии, что им на гоминид бросаться приходиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
ЦСКА 46 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
жорик 50 минут назад
уже даже не смешно становится, сколько же дур до сих пор не понимают с кем связываются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kostick Час назад
не жалко ни капли. чернильницы, тхумлять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
GROMOZEKA Час назад
Тяжело не..баной бабе на свете.
Но хуже бабы не@баной, может быть только баба оскорбленная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Андрей Иванов Час назад
У меня тётка всю жизнь тоже кавказцев любила. Единственный (-ная, на самом деле) нормальный из них был - овчарка. Остальные - так себе. А последний вообще отхерачил и убить пытался. Милиция недели две тогда искала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям Час назад
Чернильнице будет урок, чтоб с .ослоебами не встречаться больше. Не жалки ни разу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

191386



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от пользователей Сети
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от...
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Четыре тысячи долларов за отъезд
Четыре тысячи долларов за отъезд
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно жёсткий

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#Прикол#факты#ДТП#Автовсячина#Россия#новости#Китай
#машина#автомир#в мире#животные#позитив#кино#фильм#США#шоу бизнес#подборка
#автомобили#Юмор#интересное#история#аварии#авто аварии#забавно#улыбнуло#дети#маразм
Четыре тысячи долларов за отъезд Четыре тысячи долларов за отъезд В Нижегородской области подросток променял школу на взрослую жизнь, сбежав с 29-летней тётей В Нижегородской области подросток променял школу на взрослую жизнь, сбежав с 29-летней тётей В Москве пьяный пассажир швырнул бутылку в вагоне метро и заработал две статьи В Москве пьяный пассажир швырнул бутылку в вагоне метро и заработал две статьи Как в 90-х: в Москве расстреляли Mercedes-Benz и ограбили его водителя, похитив 20 миллионов рублей Как в 90-х: в Москве расстреляли Mercedes-Benz и ограбили его водителя, похитив 20 миллионов рублей Девушка принесла найденные на улице деньги в полицию, но там их заменили на билеты банка приколов Девушка принесла найденные на улице деньги в полицию, но там их заменили на билеты банка приколов В Москве пенсионерка пожаловалась полицейским на слёт фанатов фурри, обвинив их в пропаганде ЛГБТ В Москве пенсионерка пожаловалась полицейским на слёт фанатов фурри, обвинив их в пропаганде ЛГБТ

На что жалуетесь?

Вернуться