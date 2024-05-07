Во Владивостоке по подозрению в краже задержали сержанта армии США

Шерше ля фам, или Как попасть в СИЗО в чужой стране.
34-летний американский военнослужащий Гордон Блэк служил на военной базе США в Южной Корее. В той же стране он познакомился с россиянкой. Пара начала встречаться, если так можно назвать редкие свидания, когда Блэк уходил в увольнение.
По окончанию службы в Южной Корее сержант должен был вернуться на родину в Форт-Кавасос (Техас) для прохождения дальнейшей службы, однако внезапно решил изменить маршрут и без уведомления начальства поехал в Россию за любимой. Девушка в тот момент находилась во Владивостоке, и Блэк прибыл в этот прекрасный город, чтобы еще раз увидеть свою подругу.
Некоторое время была романтика и любовь, а потом что-то пошло не так. По словам девушки, Блэк сильно напился, избил её, а потом обокрал, забрав деньги (около 200 тысяч рублей) и алкоголь. Любимая терпеть такие выкрутасы от бойфренда не стала и написала заявление в полицию.
2 мая военнослужащего задержали и поместили в местный СИЗО. В сети даже появлялась информация о поимке американского шпиона, которая, впрочем, вскоре была опровергнута. Конфликт бытовой, как и преступление, но вот СИЗО - настоящий. Под стражей сержант пробудет до 2 июля, а дальнейшую его судьбу будет решать суд. Блэку инкриминируется кража с причинением значительного ущерба (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
Американцы теперь боятся, что сержанта теперь будут использовать как разменную монету в отношениях между странами, поэтому выражают обеспокоенность за его судьбу. В Госдепартаменте страны настоятельно просят граждан США воздержаться от поездок в эту дикую Россию, но намерены все-таки держать руку на пульсе в истории с дебоширом-сержантом. Что касается РФ, то в представительстве МИД во Владивостоке сообщили, что
"Этот случай не связан с политикой или шпионажем. Насколько мы понимаем, это чисто бытовой криминал. Поэтому представительство МИД во Владивостоке за судьбой американского гражданина не следит пристально".
Подробную информацию по задержанному в УМВД по Приморскому краю сообщат позже, а пока рекомендуют не нагнетать обстановку. Правда, пользователи сети задаются вопросом, как сержант США мог получить визу и легально въехать в РФ? А еще пишут, что в США у сержанта есть жена...
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