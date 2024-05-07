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Во Владивостоке по подозрению в краже задержали сержанта армии США

Во Владивостоке по подозрению в краже задержали сержанта армии США

Автор:
07 мая 2024 09:01
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Владивосток   армия сша   задержание   кража   любовная история   отношения   полиция   
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Шерше ля фам, или Как попасть в СИЗО в чужой стране.

34-летний американский военнослужащий Гордон Блэк служил на военной базе США в Южной Корее. В той же стране он познакомился с россиянкой. Пара начала встречаться, если так можно назвать редкие свидания, когда Блэк уходил в увольнение.


По окончанию службы в Южной Корее сержант должен был вернуться на родину в Форт-Кавасос (Техас) для прохождения дальнейшей службы, однако внезапно решил изменить маршрут и без уведомления начальства поехал в Россию за любимой. Девушка в тот момент находилась во Владивостоке, и Блэк прибыл в этот прекрасный город, чтобы еще раз увидеть свою подругу.


Некоторое время была романтика и любовь, а потом что-то пошло не так. По словам девушки, Блэк сильно напился, избил её, а потом обокрал, забрав деньги (около 200 тысяч рублей) и алкоголь. Любимая терпеть такие выкрутасы от бойфренда не стала и написала заявление в полицию.


2 мая военнослужащего задержали и поместили в местный СИЗО. В сети даже появлялась информация о поимке американского шпиона, которая, впрочем, вскоре была опровергнута. Конфликт бытовой, как и преступление, но вот СИЗО - настоящий. Под стражей сержант пробудет до 2 июля, а дальнейшую его судьбу будет решать суд. Блэку инкриминируется кража с причинением значительного ущерба (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.


Американцы теперь боятся, что сержанта теперь будут использовать как разменную монету в отношениях между странами, поэтому выражают обеспокоенность за его судьбу. В Госдепартаменте страны настоятельно просят граждан США воздержаться от поездок в эту дикую Россию, но намерены все-таки держать руку на пульсе в истории с дебоширом-сержантом. Что касается РФ, то в представительстве МИД во Владивостоке сообщили, что


"Этот случай не связан с политикой или шпионажем. Насколько мы понимаем, это чисто бытовой криминал. Поэтому представительство МИД во Владивостоке за судьбой американского гражданина не следит пристально".


Подробную информацию по задержанному в УМВД по Приморскому краю сообщат позже, а пока рекомендуют не нагнетать обстановку. Правда, пользователи сети задаются вопросом, как сержант США мог получить визу и легально въехать в РФ? А еще пишут, что в США у сержанта есть жена...

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Метки: Владивосток   армия сша   задержание   кража   любовная история   отношения   полиция   
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15  комментариев
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9k
Alex 2 часа назад
Понюхает теперь отечественную парашу
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vfrcbvec 15 минут назад
Прям джек пот пендос сорвал и русскую шлюху трахнул и в русской тюрьме побывал (ну если выйдет) будет что рассказать.
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vfrcbvec 18 минут назад
Очередная шлюха нех не жалко
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3k
jazzz Полчаса назад
Медовая ловушка, старо как мир.
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9k
Гвоздь 47 минут назад
надоели эти мигранты
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264
Евгений Бобр Час назад
Вкрячьте этому исключительному господину лет так 15.))
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4k
Психологическая поддержка Час назад
Шалава, думала вагиной торганула выгодно, так ей и надо
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3k
Pioner76 Час назад
Блин. Вижу у россиянок такая же проблема как и у литовских девушек. Не важно, что страшный, главное иностранец.
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Вячеслав Час назад
Хорошо мужик погулял. Года на три. А дома жена ждет
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3k
Radugananebe Час назад
Да уж. Подставил амер своих военноначальников.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2058 постов (2047 в горячем)

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