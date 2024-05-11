Со счетов московского монастыря пропали 26 миллионов рублей - в краже подозревают главбуха организации

Интересно, что все операции были произведены в период со 2 по 5 мая. В монастыре шли приготовления к Пасхе, поэтому исчезновения средств никто не заметил. А днём 7 мая ни у одного из сотрудников обители не удалось войти в банк-клиент организации. Обеспокоенные случившимся, сотрудники принялись звонить главбуху, но та не брала трубку. Домой Татьяна своих коллег также не пустила, сославшись на больную мать. А на все вопросы, касаемые денег, отвечала уклончиво, рекомендуя обращаться к матушке-настоятельнице.

Когда финансовый директор организации поехал выяснять ситуацию в банк, вскрылись подробности: 26, 4 миллиона рублей были переведены на множество счетов по всей России. От суммы, хранившейся на счету монастыря, осталось лишь 2 миллиона - их не смогли украсть, т.к. Сбербанк заблокировал переводы. По факту кражи денег написано заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.В монастыре подозревают, что их главбух стал жертвой мошенников, однако в нюансах дела предстоит разобраться следствию..