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Со счетов московского монастыря пропали 26 миллионов рублей - в краже подозревают главбуха организации

Со счетов московского монастыря пропали 26 миллионов рублей - в краже подозревают главбуха организации

Автор:
11 мая 2024 11:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Главбух   Марфо-Мариинская женская обитель   Монастырь   Москва   деньги   кража   полиция   
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Сейчас главного бухгалтера Татьяну ищут. С Божьей помощью и полицией.

С банковского счёта Марфо-Мариинской обители в Москве украли 26 млн рублей. В краже подозревают главного бухгалтера монастыря - Татьяну. Как сообщает издание BAZA, сотрудница перевела деньги на множество других счетов и исчезла.


Интересно, что все операции были произведены в период со 2 по 5 мая. В монастыре шли приготовления к Пасхе, поэтому исчезновения средств никто не заметил. А днём 7 мая ни у одного из сотрудников обители не удалось войти в банк-клиент организации. Обеспокоенные случившимся, сотрудники принялись звонить главбуху, но та не брала трубку. Домой Татьяна своих коллег также не пустила, сославшись на больную мать. А на все вопросы, касаемые денег, отвечала уклончиво, рекомендуя обращаться к матушке-настоятельнице.


Когда финансовый директор организации поехал выяснять ситуацию в банк, вскрылись подробности: 26, 4 миллиона рублей были переведены на множество счетов по всей России. От суммы, хранившейся на счету монастыря, осталось лишь 2 миллиона - их не смогли украсть, т.к. Сбербанк заблокировал переводы. По факту кражи денег написано заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.В монастыре подозревают, что их главбух стал жертвой мошенников, однако в нюансах дела предстоит разобраться следствию..


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Метки: Главбух   Марфо-Мариинская женская обитель   Монастырь   Москва   деньги   кража   полиция   
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4  комментария
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357
Влад Полчаса назад
Всегда было интересно,как налоговая смотрит на миллионы,которые без налогов переходят из рук в руки. Если у захолустной обители на счету свободных 30 миллионов,то сколько у столичных храмов?
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98k
Доктор Джонс 24 минуты назад
Похоже табличку с заповедью "Не укради" разбили:
Ссылка www.youtube.com
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31k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
мелочь, а приятно )
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Schreibikus
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