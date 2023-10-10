20 распространенных заблуждений, в которые мы привыкли верить

Причиной этого мифа послужило сканирование мозга человека, у которого было только около 10% мозга, а остальная часть черепа была пуста. Но его маленький мозг функционировал и не было неврологических проблем. Спустя годы кто-то прочитал это, неправильно понял и распространил информацию о том, что мы используем только 10% мозга. Потом, конечно, научная фантастика подхватила эту идею и воплотила ее в жизнь.