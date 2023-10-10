20 распространенных заблуждений, в которые мы привыкли верить

Нет ничего более человеческого, чем уверенным в своей неправоте. Но рано или поздно правда выходит наружу!
Какие известные «факты» на поверку оказываются вымыслом или искренним заблуждением?
Токсические продукты обмена из организма выводят печень и почки. Ваши потовые железы физически неспособны «выводить токсины».
Идея о том, что люди в Средние века думали, что Земля плоская, — это утка, изобретенная в период раннего Нового времени авторами, которые хотели изобразить Средневековье как время отсталости и суеверного регресса. Действительно когда-то люди верили, что Земля плоская, но это было задолго до Средневековья — примерно до 500 г. до н.э.
Средний возраст был ниже из-за невероятно высокого уровня детской смертности. Однако, если человек был достаточно крепким и не умер в детском возрасте, то имел все шансы дожить до 50 или 60 лет.
Не углеводы делают вас толстыми, а переедание.
Он родился не в Ирландии, а — по одной из верси — в римской Британии в семье римского офицера-чиновника. В возрасте 16 лет его похитили и увезли в Ирландию в рабство.
Пингвины могут «развестись», если им не удается спариваться, и они, скорее всего, «разведутся», если не получат потомство. Существует также серьезный гендерный перекос: самцов гораздо больше, чем самок, и многие самцы подолгу остаются без пары, иногда более десяти лет. Но при этом продолжают попытки ее найти, а не идут умирать с горя.
Вопреки расхожему мнению, никаких альф и бет в волчьей стае нет. Скорее, стая — это семья, во главе которой стоят мать и отец. За ними следуют их дети со своими семьями. Через некоторое время молодые волки отрываются от родительской стаи, чтобы найти себе пару, и создать новую стаю.
Можно развить просто крейсерскую скорость. Угадайте, кто тоже ее разовьет, преследуя убегающую цель.
Это не так. Он хорошо учился и особенно был силен в математике.
Употребление в пищу моркови может вызвать у кроликов заболевание из-за высокого содержания сахара. Кроликам следует есть только сено и/или траву.
11. Древние римляне так много ели во время обеда, что им приходилось время от времени вызывать у себя рвоту. Они делали это в вомитории, специальной пристройке к дому
В действительности вомитории — это проходы на стадионах или амфитеатрах, через которые могли быстро войти или выйти большие толпы людей.
12. Мы используем только 10% нашего мозга, а если бы могли использовать 100%, то все были бы гениями
Причиной этого мифа послужило сканирование мозга человека, у которого было только около 10% мозга, а остальная часть черепа была пуста. Но его маленький мозг функционировал и не было неврологических проблем. Спустя годы кто-то прочитал это, неправильно понял и распространил информацию о том, что мы используем только 10% мозга. Потом, конечно, научная фантастика подхватила эту идею и воплотила ее в жизнь.
Эта фраза пошла в ход в результате рекламной кампании по продаже хлопьев для завтрака.
Употребление моркови на самом деле не улучшает ночное зрение. Это была кампания по дезинформации, проведенная британцами во время Второй мировой войны, чтобы немцы не поняли, что у британцев есть радар.
Спектр видимого света содержит больше энергии, чем любая волна, исходящая от вашей микроволновой печи или мобильного телефона. И микроволновые печи, и мобильные телефоны не излучают ионизирующее излучение.
Акулы на самом деле не так опасны, как о них думают люди. Они довольно неплохо питаются, и едят что-либо помимо своего привычного рациона только в том случае, если голодают (что бывает редко). Единственное исключение — акула может напасть, если почувствует, что вы представляете угрозу, или если ее спровоцировать.
Это был невероятно мореходный корабль – гораздо лучший, чем любое современное пассажирское судно. Айсберг пробил почти треть его борта, и оно все еще оставалась на плаву более двух часов.
Сердечно-легочная реанимация имеет большой процент неудач и не используется для перезапуска сердца, она используется для поддержания кровообращения до тех пор, пока не будет возможности перезапустить сердце. Для перезапуска используется дефибриллятор. Его используют, чтобы остановить неправильно бьющиеся сердца в надежде, что при возобновлении работы они будут биться нормально и правильно.
В современных городских квартирах не может быть такого количества пауков, так что можно не бояться.
20. Разные участки языка чувствительны только к одному вкусу (горькому, сладкому, кислому или соленому)
Это миф. Язык человека не делится на зоны, чувствительные к конкретным вкусовым ощущениям. Разные вкусы человек способен воспринимать любым участком по всей площади языка.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Спектр видимого света - это всего лишь функция распределения по длине волны ( участок спектра с длиной волны приблизительно от 380 (фиолетовый) до 780 нм (красный)).
Излучение обладает энергией, а не спектр. И чем короче длина волны излучения, тем выше энергия.
Чтобы еда не грелась,её надо в темноте держать?
Оказывается, для разогрева, нужно её развернуть и просто к окошку поближе поставить. И свет звезд быстро вашу котлетку разогреет...
И на хрена все эти печки СВЧ. Ведь "спектр видимого света содержит больше энергии, чем любая волна, исходящая от вашей микроволновой печи."
Автор, почитай о таких факторах как мощность излучения, поток излучения...
Завтрак самый важный, потому что даёт силы работать весь день. Особенно, когда работаешь в полях, и покушать есть возможность только до работы, рано утром или после работы, когда стемнеет.
Это было известно задолго до всяких "рекламных компаний".
.. надо фонариком ужин разогреть ..