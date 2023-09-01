25 необычных мест, обнаруженных в Google Earth

Сервис Google Earth отлично помогает скоротать время и развлечься. Вы можете побывать в самых дальних уголках мира и исследовать их во время перерыва на кофе. Однако во время таких цифровых путешествий можно наткнуться на действительно странные и удивительные штуки. Чтобы понять, что это за штуки, придётся гуглить!