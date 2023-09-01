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25 необычных мест, обнаруженных в Google Earth

25 необычных мест, обнаруженных в Google Earth

Автор:
01 сентября 2023 15:47
Сообщество : Путешествия
Метки: GoogleEarth   google earth   интересно   локации   мне сверху видно все   познавательно   факты   хочу все знать   
1737
26

Сервис Google Earth отлично помогает скоротать время и развлечься. Вы можете побывать в самых дальних уголках мира и исследовать их во время перерыва на кофе. Однако во время таких цифровых путешествий можно наткнуться на действительно странные и удивительные штуки. Чтобы понять, что это за штуки, придётся гуглить!

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Зеркала направляют свет на башню, где свет нагревает расплавленную соль. Расплавленная соль создает пар, который вращает турбины и запускает генераторы.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: GoogleEarth   google earth   интересно   локации   мне сверху видно все   познавательно   факты   хочу все знать   
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9  комментариев
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21k
Corvus Corax 2 часа назад
Комментарий к фото
Моя панимай координат нет...
А это - флаг/герб/символ Уэльса, Красный Дракон...

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14k
Ivan 49 минут назад
Комментарий к фото
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10k
MMH 58 минут назад
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5k
Трям Час назад
Комментарий к фото
Хули там скрывать...
https://yandex.ru/maps/?l=sat&ll=23.995616,37.970369&mode=search&sll=23.995556,37.960000&text=37.960000,23.995556&z=17https://yandex.ru/maps/?l=sat&ll=23.995616,37.970369&mode=search&sll=23.995556,37.960000&text=37.960000,23.995556&z=17
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630
Anatolij Час назад
Наш ответ ФрогРок - гора Пушкин-тау, Избербаш, Дагестан
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Corvus Corax 2 часа назад
Комментарий к фото
Еще раз - идиот... Это фигня... Настоящая вот:

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21k
Corvus Corax 2 часа назад
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Аффтар, и что тут сложного? Негде воткнуть колючую проволоку в семь рядов? поставить 100500 погранцов? Дебил...
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