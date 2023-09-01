25 необычных мест, обнаруженных в Google Earth

Сервис Google Earth отлично помогает скоротать время и развлечься. Вы можете побывать в самых дальних уголках мира и исследовать их во время перерыва на кофе. Однако во время таких цифровых путешествий можно наткнуться на действительно странные и удивительные штуки. Чтобы понять, что это за штуки, придётся гуглить!
1. Это самый большой баобаб на Мадагаскаре, его называют «Древом жизни» или «Матерью леса»
Зеркала направляют свет на башню, где свет нагревает расплавленную соль. Расплавленная соль создает пар, который вращает турбины и запускает генераторы.
10. Барле, самая сложная граница в мире. В голландском муниципалитете Барле-Нассау расположено более 20 бельгийских анклавов, некоторые из которых содержат голландские анклавы
13. Манаус, Бразилия. Город вплотную соприкасается с природным заповедником (тропические леса Амазонки)
14. Грузовой корабль, потерпевший крушение на острове Северный Сентинел (Индия) в 1981 году. Аборигены (сентинельцы) убивают любого, кто пытается попасть на остров и отвергают попытки контакта
17. Добро пожаловать на холм Тауматохакатангихангакоооотаматпокайухенукитанатау (Новая Зеландия)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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