10 вымышленных мест, которые когда-то считались реальными

Благодаря современным технологиям (радарам, дронам, спутниковым изображениям) появились новые возможности для изучения тайн прошлого, от затерянных в джунглях или оказавшихся на дне океана городов до древних руин, погребённых под толщей земли. Раньше таких возможностей у людей не было — отсюда и такое количество легенд о дальних землях и королевствах, никогда не существовавших в реальности.
Примерно в XII веке до европейцев дошли слухи о том, что где-то в Азии живёт христианский царь, который правит безымянным царством и борется с постоянно растущей угрозой исламских завоевателей. Зовут его Пресвитер Иоанн и он, предположительно, является потомком одного из трёх волхвов, принесших дары младенцу Иисусу.
Неудивительно, что европейские державы смотрели на пресвитера Иоанна как на возможного союзника, тем более что происходило всё это во времена первых крестовых походов. Но, увы, попытки найти его или его царство оказались безрезультатными.
Где-то в 1165 году по всей Европе начало ходить письмо, якобы написанное пресвитером Иоанном. Сегодня уже доказано, что это была подделка, однако ответа на вопрос, кто и с какой целью ее создал, нет. Наиболее правдоподобное объяснение предполагает, что это фальшивое письмо было хитроумной пропагандой для усиления поддержки Третьего крестового похода. Так или иначе, легенда о Пресвитере Иоанне продержалась почти 500 лет. Его царство долгое время искали в Азии, а потом и в Африке (Эфиопии) — везде, где существовали христианские общины.
Легенда гласит, что примерно в 1542 году французская дворянка по имени Маргарита де ла Рок отправилась в путешествие, возглавляемое ее дядей, Жаном-Франсуа де ла Рок де Робервалем, из Франции в Новый Свет. Во время путешествия она закрутила роман с одним из моряков и забеременела от него, что очень не понравилось дяде. Чтобы наказать Маргариту, Роберваль высадил её, её возлюбленного и её служанку Дамьен на острове, известном как Остров Демонов. Большинство других кораблей держались подальше от этого участка суши, так как считали, что он населен злыми духами. Многие моряки сообщали, что слышали странные звуки всякий раз, когда подходили слишком близко. Затем у Маргариты родился ребенок, который вскоре умер. Её возлюбленный и служанка тоже погибли, и Маргарите пришлось выживать в одиночку, охотясь на диких животных. Она жила одна на острове около двух лет, прежде чем ее спас проходящий мимо корабль и вернул во Францию.
Что касается Острова Демонов, то он просто исчез с карт примерно в середине 17 века после того, как пробыл там более ста лет. В том месте, где его рисовали на старых картах, острова точно нет. В настоящее время высказано предположение, что эта самая Маргарита (если она существовала) застряла либо на острове Квирпон, либо в гавани Харрингтон у северо-восточного побережья Канады.
Это ещё один остров-призрак с похожей предпосылкой — в течение сотен лет люди думали, что он реален, и он появился на многих картах Мексиканского залива XVI и XVII веков. Затем, в 18 веке, картографы перестали его рисовать, так что либо с островом Бермеха что-то случилось, либо его никогда не существовало.
Но в то время как большинство других островов-призраков просто считаются диковинками прошлого, Мексика все ещё пытается найти Бермеху. Почему? Потому что это стоит больших денег. Это район нефтяного поля Ойос-де-Дона. В 2009 году существование острова (или его отсутствие) сыграло решающую роль в переговорах о правах на бурение нефтяных скважин между Мексикой и США в Мексиканском заливе. Если бы остров существовал на самом деле, он значительно расширил бы зону Мексики. Существует даже предположение, что США намеренно взорвали остров, чтобы получить права на бурение.
Сегодня мыс Лендс-Энд (Край Земли) в Корнуолле является самой западной точкой Англии на материке. Но так было не всегда, если верить легенде. Было время, когда существовало королевство под названием Лайонесс, построенное на участке земли, соединявшем Лендс-Энд с нынешними островами Силли в Кельтском море.
В королевстве было 140 церквей, а также гигантский собор, который стоял на вершине того, что сейчас называется Рифом Семи Камней. Но, увы, жители Лайонеса совершили невыразимый грех против Бога, который был настолько ужасен, что все королевство ушло под воду за одну ночь.
Благотворительная организация English Heritage решила проверить этот миф и в 2009 году профинансировала исследование под названием Lyonesse Project. Исследователи обнаружили, что тысячи лет назад острова Силли были единым массивом суши. Однако не обнаружили никакого затерянного королевства.
Земля Крокера — это остров, который обозначали на картах к северу от канадского острова Элсмир в начале 20 века. Существование Земли Крокера было признано на основании показаний одного человека — исследователя Арктики Роберта Пири, который утверждал, что заметил остров во время неудачной экспедиции к Северному полюсу в 1906 году. Он назвал его Землей Крокера в честь одного из своих главных покровителей, Джорджа Крокера.
Возможно, Пири искренне ошибался, став жертвой миража, известного как Фата Моргана, а может быть, он просто хотел выудить больше денег у покровителя на следующую экспедицию. В любом случае, существование Земли Крокера было важно: это могло стать решающим фактором в определении того, кто первым достиг Северного полюса. В 1909 году Пири заявил, что именно он совершил этот подвиг, но у него был соперник, другой исследователь, которого звали Фредерик Кук. Он заявлял, что достиг Северного полюса годом раньше.
Кук утверждал, что побывал в том месте, где должна быть Земля Крокера, и не видел такого острова. Это означало, что один из них лжёт, и логично было предположить, что тот, кто лжёт о Земле Крокера, лжёт и о достижении им Северного полюса. В 1913 году на поиски острова отправилась независимая экспедиция. Ничего не нашли, но по-прежнему больше были склонны верить Пири, а не Куку. Возможно, они вообще оба лгали о своих достижениях. Однако официально всё же считается, что первым Северного полюса достиг Роберт Пири.
Где-то в амазонских джунглях спрятаны заброшенные древние города, которые только и ждут, чтобы их нашли. В этом всю свою жизнь был уверен британский топограф и путешественник Перси Харрисон Фосетт. Основываясь на некоторых старых документах и свидетельствах коренных жителей, Фосетт пришел к убеждению, что в бразильских джунглях штата Мату-Гросу скрыты руины неизвестной цивилизации. Он назвал целью своих поисков Затерянным городом Z.
К несчастью для Фосетта, начало Первой мировой войны отложило его планы, и он отправился воевать на Западный фронт. Но как только был объявлен мир, Фосетт организовал экспедицию в Бразилию — она началась в 1920 году и потерпела полный провал. Путешественнику пришлось сдаться и вернуться домой, потому что он заболел лихорадкой. Но он предпринял еще несколько попыток в дальнейшие годы.
В 1925 году Фосетт отправился в очередную экспедицию, в которую взял своего сына Джека и друга семьи по имени Рэли Римелл. Все трое исчезли в джунглях, и больше их никто не видел. В последующие десятилетия многочисленные экспедиции пытались выяснить, что с ними случилось. Тем не менее, судьба исследователей и местонахождение Затерянного города Z остаются загадкой.
Как и в случае с Землёй Крокера, существование острова Сэнди (или Сабль на французском) во французских территориальных водах в южной части Тихого океана изначально было признано, поскольку об этом сообщил достоверный источник. Это был капитан Джеймс Кук, и он нанес остров на карту в 1776 году у оконечности Новой Каледонии. Затем, спустя сто лет, его открытие было официально подтверждено китобойным судном под названием Velocity. После этого не было больше причин сомневаться в его существовании, и остров Сэнди просуществовал на картах почти полтора века, даже попав в Google Планета Земля.
Только в 2012 году австралийский исследовательский корабль убедительно доказал, что этого острова не существует. Но что действительно странно, так это то, что французы десятилетиями знали, что остров не настоящий. Сначала они указали его как ED, что означает «существование сомнительно», а затем полностью удалили его со всех своих гидрографических карт в 1974 году. Но похоже, что забыли сообщить всем остальным.
Затерянный остров Туле (Фула) — одно из самых старых мифических мест, впервые упомянутых древними греками, наряду с Атлантидой. Однако, в отличие от Атлантиды, у Туле нет яркой истории о наводнениях и разрушениях, вызванных гневом богов. Согласно грекам и римлянам, это было просто самое северное место, о котором они узнали после того, как оно впервые было описано греческим мореплавателем Пифеем в конце 4-го века до нашей эры.
Пифей отплыл из Марселя и отправился на север мимо Британских островов на неизведанную территорию, пока не достиг Туле, земли, «в которой подвешены суша, море и все вместе, и эта смесь… непроходима ни пешком, ни на корабле». Вернувшись домой, Пифей написал трактат «Об океане», один из самых значительных путевых журналов древнего мира. Возможно, он даже дал точные указания, как добраться до Туле. Однако его работа была утеряна, когда сгорела Александрийская библиотека, и все, что у нас осталось, — это несколько обрывков информации, на которые есть ссылки в других книгах.
Более поздние источники сообщали о странных синекожих воинах острова Туле, похожих на викингов. Легенды рассказывали о том, что эти люди ведут вечную войну против подземных гномов. И всё на этом острове окутано туманом. В средние века Туле часто отождествляли с Исландией, Фарерскими, Шетландскими, Оркнейскими и Гебридскими островами, частью Британии или Скандинавии. Выражение Ultima Thule означает «очень далеко», «край света», «дальний предел», «дальняя задача».
Легенда гласит, что когда испанские конкистадоры разграбили столицу инков Куско, они нашли лишь малую часть гигантских сокровищ инков. Мол, инки успели перевезти свои запасы золота и серебра из столицы в секретный город Пайтити, спрятанный глубоко в джунглях к востоку от Анд.
Но вскоре после этого империя инков пала перед испанцами, и местонахождение Пайтити было утрачено навсегда. С тех пор бесчисленное количество археологов, исследователей и охотников за сокровищами рисковали и даже жертвовали своими жизнями в поисках этого затерянного города. Экспедиции не прекращаются по сей день. Одна из последних состоялась всего десять лет назад.
В 1843 году британский египтолог Джон Гарднер Уилкинсон писал: «В пяти или шести днях к западу от дороги на Фарафру находится еще один оазис, называемый Вади Зерзура, размером примерно с оазис Перва, изобилующий пальмами, источниками и некоторыми руинами неустановленного возраста. Он был обнаружен около двадцати лет назад арабом, искавшим заблудившегося верблюда. По отпечаткам ног людей и овец он предположил, что оазис обитаем».
С этого и начались поиски затерянного города-оазиса Зерзуры. Рассказ Уилкинсона побудил многих исследователей отправиться вглубь Сахары в поисках мифического места. Самой известной была экспедиция 1929 года под руководством Ласло Алмаши, венгерского летчика, который стал прототипом главного героя в фильме «Английский пациент». Алмаши возглавил также экспедицию в 1932 году и открыл Вади-Таль, предположительно одну из трех долин Зерзуры. Две другие долины были обнаружены другой экспедицией под руководством семейной пары Клейтонов, а также воздушным исследованием, проведенным коллегами Алмаши. Неясно, были ли эти находки затерянным городом Зерзуза на самом деле.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля
(21 июня) 4 июля 1900 года из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла шхуна «Заря» академической Русской полярной экспедиции под началом известного исследователя Арктики барона Эдуарда Васильевича Толля (1858–1902).
Впервые о загадочном острове сообщил в 1811 году добывавший песца на северных берегах Новосибирских островов зверопромышленник Яков Санников, опытный полярный путешественник, ранее открывший острова Столбовой и Фаддеевский. Он высказал мнение о существовании «обширной земли» к северу от острова Котельного. По словам охотника, над морем поднимались «высокие каменные горы».
Другим свидетельством в пользу существования обширных земель на севере стали многочисленные наблюдения за перелетными птицами, весной улетающими дальше на север, а осенью возвращающимися с потомством. Поскольку птицы не могли обитать в ледяной пустыне, то высказывались предположения, что расположенная на севере земля Санникова богата и плодородна, и птицы летят именно туда.
Именно на ее поиски были нацелены арктические экспедиции барона Толля (1858–1902), убеждённого в существовании Арктиды – северного полярного континента.
13 августа Толль увидел контуры четырёх столовых гор, которые на востоке соединялись с низменной землей.
«Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью, – писал полярник в своем дневнике. – Мы вправе, следовательно, нанести в соответствующем месте на карту пунктирную линию и написать на ней: "Земля Санникова"...».
Однако в 1938 году советские летчики доказали, что Земли Санникова не существует. По мнению исследователей, она, как и многие арктические острова, была сложена не из скал, а из вечной мерзлоты, поверх которой был нанесён слой грунта. В конце 19 или начале 20 века лёд растаял, и Земля Санникова исчезла, подобно островам Васильевскому и Семеновскому, сложенным ископаемым льдом.
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