10 вымышленных мест, которые когда-то считались реальными

Примерно в XII веке до европейцев дошли слухи о том, что где-то в Азии живёт христианский царь, который правит безымянным царством и борется с постоянно растущей угрозой исламских завоевателей. Зовут его Пресвитер Иоанн и он, предположительно, является потомком одного из трёх волхвов, принесших дары младенцу Иисусу.





Неудивительно, что европейские державы смотрели на пресвитера Иоанна как на возможного союзника, тем более что происходило всё это во времена первых крестовых походов. Но, увы, попытки найти его или его царство оказались безрезультатными.





Где-то в 1165 году по всей Европе начало ходить письмо, якобы написанное пресвитером Иоанном. Сегодня уже доказано, что это была подделка, однако ответа на вопрос, кто и с какой целью ее создал, нет. Наиболее правдоподобное объяснение предполагает, что это фальшивое письмо было хитроумной пропагандой для усиления поддержки Третьего крестового похода. Так или иначе, легенда о Пресвитере Иоанне продержалась почти 500 лет. Его царство долгое время искали в Азии, а потом и в Африке (Эфиопии) — везде, где существовали христианские общины.



