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Ситуации, в которые могли попасть только люди с необычными именами

Ситуации, в которые могли попасть только люди с необычными именами

Автор:
10 октября 2023 12:53
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   имена   имя   назвали ребенка   необычные имена   странно   фото   
2524
15

Порой даже представиться кому-то - это непростое дело. Герои нашей подборки постоянно сталкиваются с непониманием и вопросами со стороны незнакомцев.

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Метки: забавно   имена   имя   назвали ребенка   необычные имена   странно   фото   
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16  комментариев
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11k
Sasa 57 минут назад
Это говорит о том, что родители дебилы. Они совсем не думают о том, как их ребенок будет жить с таким именем в будущем!
Конечно прикольно и не как у всех. Вот дети потом и вырастая приобретают и неуверенность в виде комплексов и проблемы при общении.
Вот например Маск своего сына назвал - Экс Эш Эй-Твелв, со слов отца, его зовут «X æ A-12». Ну и как к нему обращаться? Экс?
Ну деньги есть, проживет как-нибудь. А другим? )))
У меня у сына друг есть - Святослав. Конечно модное древнерусское имя. Но как думаете его зовут друзья? Света! Женским именем. Представляете что он чувствует когда его, парня, так зовут? Он конечно привык, но всё же! Зато полное имя конечно же крутое!
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719
Aurelian Полминуты назад
Ну это лучше, чем Оптимус Прайм в паспорте.
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56k
dima423 21 минуту назад
Комментарий к фото
че за хромченко? знаю Блёданс)
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5k
Alex 24 минуты назад
Коллегу на работе звали Галина Ульяна. Галина - фамилия с ударением на первое А. Первый раз тоже в ступор впал )
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35k
АнтонПолднев Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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566
Purple_Bear 38 минут назад
Был у меня в детстве друг Вениамин.
Как же его задолбали в школьные годы.
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50
vavoc dima423 6 минут назад
Амин)))
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Спелая кукурузинка

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