Ситуации, в которые могли попасть только люди с необычными именами

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Порой даже представиться кому-то - это непростое дело. Герои нашей подборки постоянно сталкиваются с непониманием и вопросами со стороны незнакомцев.
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Конечно прикольно и не как у всех. Вот дети потом и вырастая приобретают и неуверенность в виде комплексов и проблемы при общении.
Вот например Маск своего сына назвал - Экс Эш Эй-Твелв, со слов отца, его зовут «X æ A-12». Ну и как к нему обращаться? Экс?
Ну деньги есть, проживет как-нибудь. А другим? )))
У меня у сына друг есть - Святослав. Конечно модное древнерусское имя. Но как думаете его зовут друзья? Света! Женским именем. Представляете что он чувствует когда его, парня, так зовут? Он конечно привык, но всё же! Зато полное имя конечно же крутое!
Как же его задолбали в школьные годы.