Странно и смешно. И поэтому прекрасно

Сеть изобилует фото, которые из-за своей абсурдности лишены всякого смысла.
Но при этом здорово поднимают настроение и дарят позитив.
Обычный кот. В коляске. Изволил прибыть на праздник.
Поэтому для перевозки этой милоты нужен отдельный автобус.
Чему, собственно, удивляетесь? Я кот, и это мое обычное состояние.
И при этом беречь лапки.
И страшно горда собой, ведь смогла упрятать их в вольер.
Альтернативный способ достать носочки.
А просто тень от цифры на стекле.
Зато получилось смешно.
Но нужно быть в маске.
Свое чтиво вози, чтобы не скучать в дороге.
Альтернативный способ защитить пятки от мозолей.
Пёс в ужасе.
Диван был бракованный, и сиденье провалилось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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