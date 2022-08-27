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Странно и смешно. И поэтому прекрасно

Странно и смешно. И поэтому прекрасно

Автор:
27 августа 2022 20:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Животное   абсурд   забавно   настроение   смех   смешно   странно   фото   шутка   эффект   
1729
17

Сеть изобилует фото, которые из-за своей абсурдности лишены всякого смысла.

Но при этом здорово поднимают настроение и дарят позитив.


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Обычный кот. В коляске. Изволил прибыть на праздник.


Поэтому для перевозки этой милоты нужен отдельный автобус.


Чему, собственно, удивляетесь? Я кот, и это мое обычное состояние.


И при этом беречь лапки.


И страшно горда собой, ведь смогла упрятать их в вольер.


Альтернативный способ достать носочки.


А просто тень от цифры на стекле.


Зато получилось смешно.


Но нужно быть в маске.


Свое чтиво вози, чтобы не скучать в дороге.


Альтернативный способ защитить пятки от мозолей.


Пёс в ужасе.


Диван был бракованный, и сиденье провалилось.

Источник:

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Метки: Животное   абсурд   забавно   настроение   смех   смешно   странно   фото   шутка   эффект   
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5  комментариев
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614
Антошка 3 часа назад
А можно в следующий раз без подписей и разжовкой что изображено на картинках?
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10k
Андрей Ма-С 3 часа назад
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22k
Добрый Алабай 3 часа назад
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2k
Трям 3 часа назад
Неделя прошла, можно повторять...
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