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30 странных вещей, обнаруженных в холодильниках

30 странных вещей, обнаруженных в холодильниках

Автор:
09 декабря 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Холодильник   Юмор   забавно   подборка   смешно   странно   странные вещи   фото   фотографии   холодильники   
1300
31
Что содержимое холодильника может рассказать о его хозяине? Оказывается, много чего, в том числе странного.. Взглянем на некоторые случаи, когда в холодильниках нашли нечто странноватое или крайне забавное. Есть даже специальная группа на форуме Reddit, где люди делятся нетривиальным содержимым холодильников.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Холодильник   Юмор   забавно   подборка   смешно   странно   странные вещи   фото   фотографии   холодильники   
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Путинский Бот Час назад
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Dema 12 минут назад
Этот самый лучший.
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