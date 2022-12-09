30 странных вещей, обнаруженных в холодильниках

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Что содержимое холодильника может рассказать о его хозяине? Оказывается, много чего, в том числе странного.. Взглянем на некоторые случаи, когда в холодильниках нашли нечто странноватое или крайне забавное. Есть даже специальная группа на форуме Reddit, где люди делятся нетривиальным содержимым холодильников.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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