Провальный и странный дизайн в гостиницах

Отсутствующие зеркала, непонятные указатели, кровати, которые не раскладываются — эти и другие отельные промахи вы можете найти в этой подборке.
Когда отправляешься в путешествие, хочется, чтобы всё прошло идеально. Но всегда есть риск столкнуться с мелочами, которые могут немного испортить настроение. Например, какие-то странные детали и дизайнерские решения в номере отеля, где нужно поселиться.
Картины — это, конечно, хорошо, но зеркала были бы уместнее
Планировка номера в гостинице не учитывает раскладную кровать
Ковёр с эффектом обшарпанного пола
Ещё один подобный ковёр
Раковина в моём гостиничном номере (Хельсинки)
Зеркало в отеле
Сомнительный дизайн
Все таблички номеров в отеле во Франции были такими
Грибы, растущие из двери отеля, в котором я работаю
Бедные гости из 606-го и 607-го номеров
Я искал свою комнату пять минут, потому что мой номер в отеле был 606, и я пошёл налево.
Раскладной диван, для которого нет места
Держатель туалетной бумаги слишком далеко от унитаза
Кнопки в лифте, в которых с первого раза не разберёшься
Телевизор не по центру
В этом гостиничном душе нет двери
Вода не успевает стекать достаточно быстро, поэтому затапливается остальная часть ванной комнаты.
В отеле, где я остановился, из кровати торчит кусок металла как раз на высоте моей щиколотки
Мы остановились в отеле в Лос-Анджелесе, и в номере была ванна в гостиной. Неловкое время с друзьями
Чудный вид из окна в номере
Источник:
АНТИФИШКИ
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Красиво.
Но включить душ невозможно