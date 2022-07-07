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Провальный и странный дизайн в гостиницах

Провальный и странный дизайн в гостиницах

Автор:
07 июля 2022 09:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   гостиница   дизайн   забавно   провал   странно   фото   
498
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Отсутствующие зеркала, непонятные указатели, кровати, которые не раскладываются — эти и другие отельные промахи вы можете найти в этой подборке.

Когда отправляешься в путешествие, хочется, чтобы всё прошло идеально. Но всегда есть риск столкнуться с мелочами, которые могут немного испортить настроение. Например, какие-то странные детали и дизайнерские решения в номере отеля, где нужно поселиться.


Картины — это, конечно, хорошо, но зеркала были бы уместнее

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Планировка номера в гостинице не учитывает раскладную кровать

Ковёр с эффектом обшарпанного пола

Ещё один подобный ковёр

Раковина в моём гостиничном номере (Хельсинки)

Зеркало в отеле

Сомнительный дизайн

Все таблички номеров в отеле во Франции были такими

Грибы, растущие из двери отеля, в котором я работаю

Бедные гости из 606-го и 607-го номеров

Я искал свою комнату пять минут, потому что мой номер в отеле был 606, и я пошёл налево.


Раскладной диван, для которого нет места

Держатель туалетной бумаги слишком далеко от унитаза

Кнопки в лифте, в которых с первого раза не разберёшься

Телевизор не по центру

В этом гостиничном душе нет двери

Вода не успевает стекать достаточно быстро, поэтому затапливается остальная часть ванной комнаты.


В отеле, где я остановился, из кровати торчит кусок металла как раз на высоте моей щиколотки

Мы остановились в отеле в Лос-Анджелесе, и в номере была ванна в гостиной. Неловкое время с друзьями

Чудный вид из окна в номере

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   гостиница   дизайн   забавно   провал   странно   фото   
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4  комментария
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3k
Motorola 22 минуты назад
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4k
Stas 5 минут назад
Более чем уверен, что телевизор на кронштейне и просто немного повернут к кровати. Нажать на правый край и прижмется к стене по центру.
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1k
K_II_T 8 минут назад
Худшее это вот так.
Красиво.
Но включить душ невозможно
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2k
Lovels Travel 18 минут назад
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