Семьи, в существование которых трудно поверить

Несмотря на это, они сталкиваются с трудностями в обществе, где карликов по-прежнему часто дискриминируют и издеваются над ними. Многие из детей семьи Чаухан также страдают от медицинских проблем, связанных с их нарушением роста, и не имеют доступа к необходимой медицинской помощи из-за ограниченных финансовых возможностей семьи.

Семья Чаухан стала объектом внимания СМИ и общественности, и многие люди выступают в их защиту, обращая внимание на необходимость борьбы с дискриминацией и помощи семье в их трудностях.