Семьи, в существование которых трудно поверить

Каждый из нас, хоть раз думал что у него странная семья. Ведь, все люди уникальны, а семья это как отдельный мир в котором есть свои правила и традиции. Но поверьте мне, семьи о которых я сейчас вам расскажу заставит вас чувствовать свою семью совершенно нормальной и это не преувеличение.
Семья циркачей. (Стрэттоны и Уоррены)
Иногда, семья это не только родственные узы. Ведь, людей сплачивают общие взгляды, обстоятельства или как в этом случае проклятия.
Несколько столетий назад люди боролись со скукой довольно странными способами. Короли и аристократы кутили на балах, жадно наблюдали за рыцарскими турнирами. А в 16 веке в Англии появилась новая забава, где выступали артисты с физическими отклонениями. Таким людям не было куда податься и этот цирк стал им самый настоящей семьей. Этот цирк открыл Чарлз Ше́рвуд Стрэ́ттон и его жена Лавиния Уоррен, которые страдали от карликовости.
Необычная пара
Эта молодая пара познакомилась и влюбилась друг в друга. Они не были моделями и не привлекали внимание своей внешностью, но нашли друг в друге понимание и богатый внутренний мир. После свадьбы, несмотря на насмешки в интернете, они стали популярными благодаря своим социальным сетям и получили много подписчиков.
Но главное, что у них появился ребенок, который растет и развивается. Он сильно похож на своего отца, который продолжает служить своей стране. Их история говорит, что внутренние качества и понимание между людьми намного важнее, чем внешность.
Семья вампиров. (Лиа Беннингхоф и Аро Дрэйвен)
Вы можете быть поклонником фильмов о вампирах, но вы не сможете полюбить их до такой степени, как Лия и Аро. И это вовсе не вызов, правда.
Не знаю, насколько это вообще законно, но эту парочку можно назвать “семьей вампиров”, ведь каждую неделю как по расписанию они пьют кровь друг-друга... Даже в повседневной жизни Лия и Аро несмотря ни на что придерживаются своего “имиджа” и всегда одеваются как вампиры. Такая странная и необычная пара вызвала много вопросов у людей. А ответов на эти вопросы на самом деле очень мало… Но известно, что это именно Аро превратил Лию в вампира всего после нескольких месяцев знакомства. А раньше, девушка никогда не увлекалась подобным.
Семья отшельников. (Джон Джо Грей)
Клан Греев, состоит из более чем десятка мужчин и женщин, живущих в маленьком городке, все из которых держат оружие и ненавидят правительство. Клан, возглавляемый дедом Джоном Джо Греем, ведет войну с местными шерифами и федеральными агентствами более 15 лет. Но они утверждают что никого не боятся и верят исключительно друг-другу.
Они сами выращивают себе еду и не допускают, чтобы офицеры входили в их владения. Джон Джо Грей и его семья стали самым продолжительным противостоянием правоохранительных органов в истории Америки, продолжающимся уже как 15 лет.
Семья “медведей”
Эта Турецкая семья из-за своей необычной походки получила прозвище “семья медведей”. Все дело в том, что члены этой семьи ходят руками и ногами одновременно. А причина этого странного поведения вовсе не в осознанном выборе “особых” предпочтений, а в плохом зрении, ведь они просто не могут видеть если идут прямо. Эта ситуация вызвана редким генетическим заболеванием.
Чанг и Энг Банкер
“Сиамскими” сросшихся близнецов стали называть благодаря Чангу и Энгу Банкерам, которые родились в 1811 году в Сиаме и стали знамениты на весь мир как цирковые артисты в “Шоу Уродов”.
Братья Банкеры срослись друг с другом грудными клетками. Они прожили весьма долгую и успешную жизнь и даже обзавелись семьями и потомством, выйдя за двух сестер. У Чанга было десять детей, у Энга – одиннадцать. Умерли они в возрасте 63 лет, в один день: Чанг подхватил воспаление легких и скоропостижно умер. Хирург, который пообещал оставшемуся в живых брату провести операцию по разделению, чтобы сохранить ему жизнь, задержался в дороге. Энг пережил своего умершего близнеца на несколько часов.
Самая большая семья
Зиона считает себя самым счастливым человеком на земле, потому что он считает что Бог благословил его… дав ему 39 жен. Кроме него самого и жен, в его семье еще 94 ребенка, 14 невесток и 33 внучатых. Огромная семья не без труда размещается в 4-этажном 100-комнатном доме, который называется Чуантар Ран, что переводится как «дом нового поколения». В нем есть своя школа, столярные мастерские, хлев для свиней и курятник, рисовые поля и сад. Все, кроме главы семьи, имеющего отдельную комнату, живут в огромных залах прям как в общежитии...
Семья карликов. (Семья Чаухан)
Семья Чаухан известна как "семья карликов" из-за того, что все ее члены рождаются с гипохондрическим карликовым наносом - генетическим нарушением, которое приводит к низкому росту и другим физическим проблемам. В семье 12 детей, и все они имеют такое же нарушение. Однако несмотря на свои трудности, семья Чаухан старается жить обычной жизнью. Они занимаются различными видами ремесел, чтобы заработать на жизнь.
Несмотря на это, они сталкиваются с трудностями в обществе, где карликов по-прежнему часто дискриминируют и издеваются над ними. Многие из детей семьи Чаухан также страдают от медицинских проблем, связанных с их нарушением роста, и не имеют доступа к необходимой медицинской помощи из-за ограниченных финансовых возможностей семьи.
Семья Чаухан стала объектом внимания СМИ и общественности, и многие люди выступают в их защиту, обращая внимание на необходимость борьбы с дискриминацией и помощи семье в их трудностях.
Источник:
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