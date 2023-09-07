Манекены странные, забавные, пугающие

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Вроде бы у манекенов единственная задача – демонстрировать одежду. Профессионалы ещё используют эту штуковину, имитирующую человеческую фигуру, при пошиве вещей.
Но некоторые ценители креатива пошли дальше и понапридумывали таких «человечков» (так переводится слово mannequin с французского), при виде которых можно испытать целый спектр эмоций. Начиная с хихиканья и заканчивая паникой.
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