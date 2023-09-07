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Манекены странные, забавные, пугающие

Манекены странные, забавные, пугающие

Автор:
07 сентября 2023 16:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: вид   забавно   манекен   смешно   странно   страшно   фигура   фото   человек   
850
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Вроде бы у манекенов единственная задача – демонстрировать одежду. Профессионалы ещё используют эту штуковину, имитирующую человеческую фигуру, при пошиве вещей.

Но некоторые ценители  креатива пошли дальше и понапридумывали таких «человечков» (так переводится слово mannequin с французского), при виде которых можно испытать целый спектр эмоций. Начиная с хихиканья и заканчивая паникой.

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Метки: вид   забавно   манекен   смешно   странно   страшно   фигура   фото   человек   
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97
Pyramid Head 15 минут назад
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sos1960sos Полчаса назад
Добавлю жути...
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